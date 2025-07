El río Chíllar de Nerja cumple dos años cerrado por decreto municipal y sin perspectivas de reabrirse a corto plazo

Eugenio Cabezas Lunes, 21 de julio 2025, 00:19 Comenta Compartir

Tras más de una década de masificación, el próximo 8 de agosto se cumplirán dos años del decreto municipal de cierre del acceso al cauce medio y alto del río Chíllar de Nerja, desde la barrera situada junto a la antigua cantera de áridos de Frigiliana. A pesar de que todavía hay muchos que lo desconocen y se adentran en el paraje protegido, exponiéndose a multas por parte del Ayuntamiento, por tercer verano consecutivo, la prohibición se mantiene vigente, y así seguirá, a corto plazo, después de que la Junta de Andalucía desestimara este pasado mes de marzo las tres ofertas presentadas para su gestión por parte de una empresa privada.

Aunque sin la presión antrópica de los años anteriores a esta drástica medida, cuando se llegaron a contabilizar hasta tres mil personas en un solo día en este paraje protegido y de incalculable valor medioambiental, el entorno sigue recibiendo a diario, este verano, un incesante goteo de senderistas. En su mayoría, aunque pueda sorprender, alegan ser desconocedores de la medida municipal en vigor, aprobada con el argumento de evitar el riesgo extremo de incendio, pero que se tomó, principalmente, para preservar el enclave de la «saturación» a la que había llegado.

El Ayuntamiento vigila con efectivos de la Policía Local y de Protección Civil que no se produzcan entradas de excursionistas, colocando un dispositivo junto a la barrera de la antigua cantera, especialmente los fines de semana. Por tanto, ya no se cuentan por centenares los senderistas que recorren el tramo fluvial, entre paredes de piedra de más de veinte metros de altura, los conocidos como Cahorros, no se ven decenas de coches aparcados a ambos lados del cauce medio. También se ha conseguido acabar con la imagen de los autobuses descargando excursionistas en el entorno. Todo eso se ha quedado atrás, el río, del que se abastece Nerja, su vega para riego y desde finales de 2022 se trasvasan unos tres hectómetros cúbicos anuales hacia la Axarquía para el abastecimiento humano, ha empezado a 'respirar'.

Queda pendiente qué va a ocurrir con el procedimiento administrativo para adjudicar a una empresa su gestión, que se inició a finales de 2023 y se dio por paralizado el pasado marzo, tras descartar la Junta las tres ofertas presentadas. El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga, Fernando Fernández, explicó entonces a SUR que desde el departamento de Dominio Público Hidráulico (DPH) habían dictado una resolución con la que se ponía fin a este procedimiento administrativo, tras informar «desfavorablemente» a las tres propuestas, después de recabar los distintos informes sectoriales de otros departamentos como Medio Ambiente, Turismo y el Ayuntamiento nerjeño, y de que las tres empresas no aportaran nueva documentación para subsanar los reparos.

Así, en las resoluciones de Medio Ambiente, como departamento competente en la gestión del espacio natural protegido, se ponían diversos reparos a la documentación presentada por las firmas, especialmente en materia de protección y seguridad, además de en otros aspectos clave como los aparcamientos y los servicios de lanzadera de autobuses. «Es un asunto complicado, porque ha sido la primera vez que se plantea algo así en Málaga, no es una concesión administrativa al uso, sino una autorización temporal del uso del dominio público hidráulico», dijo Fernández.

«Peligro de incendio y masificación»

El delegado de Agua apuntó que estaban a la espera de que las mismas empresas u otras interesadas volvieran a presentar documentación para volver a abrir otro procedimiento administrativo, «pero justificándolo con la debida solvencia», apuntó Fernández, quien destacó que es el Ayuntamiento nerjeño «el principal interesado en que esto se regule». «Llevan años solicitándolo y por eso hemos sugerido al Ayuntamiento que se reúnan de nuevo con las empresas y vuelvan a presentar una propuesta coordinada, con los requisitos exigidos», apostilló.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Javier Rodríguez (PP), dijo a este periódico que iban a seguir tratando de impulsar esta regulación del acceso al río Chíllar, pero advirtió de que, hasta que no se complete, sigue vigente el decreto municipal aprobado en agosto de 2023 que prohíbe la entrada al paraje natural «por el peligro de incendios y la masificación que se registraba». «Aquello estaba descontrolado, con rescates todas las semanas, y un evidente riesgo para las personas», advirtió el edil nerjeño.

Rodríguez apuntó que están «en conversaciones» con las empresas para que vuelvan a presentar la documentación, al tiempo que admitió que, desde que se aprobó la prohibición, el flujo de visitantes «ha descendido considerablemente». No obstante, ha apuntado que todavía hay quienes realizan la ruta senderista acuática, por lo que ha advertido de que, si son sorprendidos por la Policía Local, se exponen a sanciones, tal y como recoge el decreto municipal de hace casi dos años. No obstante, no ha podido precisar cuántas multas se han puesto desde entonces.

Por su parte, el responsable de la empresa Hermanos Campano de Ardales, Manuel Campano, confirmó a SUR que el pasado marzo recibieron un escrito con la desestimación de su solicitud, por lo que siguen estudiando la documentación notificada. El empresario ha dicho que están valorando volver a pedir la autorización para la gestión de las visitas al río Chíllar y ha recordado que ellos fueron los primeros en reclamarla, por lo que la Junta abrió un procedimiento de competencia de proyectos, al que optaron otras dos empresas más, Viajes Verano Azul y Sando.

Por su parte, los ecologistas rechazan el plan para cobrar hasta doce euros por acceder al río Chíllar de Nerja. El Gabinete de Estudios de la Naturaleza (GENA)-Ecologistas en Acción no está en absoluto de acuerdo con esta iniciativa y ha pedido que se prohíba de manera permanente la entrada debido a la singularidad del enclave protegido y acusan a las administraciones de «mercantilizarlo».