A prisión el arrestado por el asesinato a tiros del joven rapero sueco en la Costa del Sol

Prisión provisional, comunicada y sin fianza para el presunto autor del crimen a tiros del rapero sueco Hamza Karimi, conocido por el nombre artístico Hamko ( ... 25 años). Así lo ha decretado este lunes la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Marbella, en funciones de guardia, tal y como han confirmado a SUR fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El arrestado, de 38 años, se ha acogido a su derecho a no declarar y, de acuerdo con las fuentes, inicialmente va a ser investigado por la supuesta comisión de un delito de asesinato. De llegar dicha calificación a término, será juzgado por estos hechos mediante un jurado popular.

El suceso ocurrió el pasado viernes 3 de octubre, sobre las 14.30 horas, en la vía José Banús. Una de las cámaras de seguridad del local en el que se encontraba la víctima captó cómo el joven estaba fumando un cigarro en la terraza al tiempo que hablaba por teléfono.

El presunto autor circulaba en un vehículo y se apeó del mismo al ver a su objetivo. Cruzó la calle a pie fingiendo que también hablaba por el móvil y, cuando estaba cerca de la víctima, sacó una pistola que llevaba a la espalda y efectuó más de una decena de disparos, de los que varios alcanzaron al rapero.

El sospechoso huyó una vez que la víctima, malherida, se refugió en el interior del establecimiento, aunque la rapidez con la que actuaron las Fuerzas y Cuerpos del Estado fueron clave para arrestarlo antes de que consiguiera abandonar la ciudad.

Para ello, también fue esencial la colaboración de los testigos que tuvieron tiempo de ver la matrícula del vehículo empleado en la fuga, tal y como trasladaron a las autoridades.

La Policía Nacional ahora investiga si la víctima guardaba relación con el crimen organizado sueco bajo la hipótesis de que el suceso podría enmarcarse en un nuevo ajuste de cuentas en la Costa del Sol.