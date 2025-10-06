Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Zona en la que tuvo lugar el tiroteo en Puerto Banús el viernes. Josele

Investigan si el asesinato del rapero en Marbella obedece a «conflictos internos» entre bandas suecas asentadas en España

El suceso constata una realidad que preocupa a las Fuerzas de Seguridad: la creciente presencia del crimen organizado nórdico en la Costa del Sol

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:45

Comenta

La ejecución a plena luz del día en una céntrica avenida de Marbella de Hamza Karimi, más conocido por su nombre artístico, Hamko, puede obedecer ... a «conflictos internos» entre bandas suecas que han trasladado parte de su actividad a la Costa del Sol.

