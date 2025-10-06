Investigan si el asesinato del rapero en Marbella obedece a «conflictos internos» entre bandas suecas asentadas en España

La ejecución a plena luz del día en una céntrica avenida de Marbella de Hamza Karimi, más conocido por su nombre artístico, Hamko, puede obedecer ... a «conflictos internos» entre bandas suecas que han trasladado parte de su actividad a la Costa del Sol.

La investigación de la Policía Nacional, con la Unidad contra las Drogas y el Crimen Organizado (Udyco) a la cabeza, trata de esclarecer qué papel jugaba Karimi en ese puzle y, sobre todo, qué lo había convertido en objetivo de lo que tiene todos los visos de ser un ajuste de cuentas.

Según fuentes cercanas al caso, a Karimi no se le había vinculado formalmente hasta ahora con otros ajustes de cuentas concretos ni en España ni en Suecia, más allá del que le costó la vida, y que tuvo lugar a las 14.31 horas de este viernes 3 de octubre en la avenida José Banús.

No obstante, medios suecos han publicado en las últimas horas que Karimi había sido condenado por el intento de asesinato de un menor de 14 años ocurrido en 2020, aunque no han trascendido más datos sobre el contexto en el que se habría producido ese hecho.

Lo que sí es cierto es que las investigaciones realizadas en el país nórdico situaban al rapero en el «entorno» del crimen organizado sueco, donde varias bandas rivales asentadas en Estocolmo vienen protagonizado numerosos ajustes de cuentas en su lucha por el territorio y el control del narcotráfico.

Algunos medios sostienen que Karimi, que acababa de llegar a Marbella para disfrutar de unas vacaciones, estaba «amenazado». Las fuentes consultadas indicaron que, de ser ciertas, esas amenazas no habrían llegado al nivel de que se planteara pedir protección.

El suceso constata, además, una realidad que preocupa a las Fuerzas de Seguridad del Estado: la creciente presencia del crimen organizado nórdico en la Costa del Sol. Algunas de estas bandas han trasladado parte de sus operaciones a España, especialmente a Marbella y Fuengirola, donde se mezclan con redes de narcotráfico, compraventa de armas y blanqueo, según las fuentes consultadas.

Karimi era un rapero conocido en Suecia en el mundillo del gangsta-rap, aunque no llegó a ser tan popular como su amigo Einar, quien curiosamente corrió su misma suerte. Einar fue abatido a tiros en octubre de 2021 en una ciudad sueca. Tenía 19 años.