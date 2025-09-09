Los familiares de José David Ruiz Hierrezuelo, el vecino de Vélez-Málaga de 51 años fallecido en la madrugada del pasado 24 de agosto tras caerse accidentalmente en un pozo abandonado ... , cuando salió a pasear a sus tres perros, están «destrozados» y a la vez «indignados» por la situación en la que se encontraba esta infraestructura, una antigua noria en desuso ubicada a escasos metros del mercado de mayoristas de la capital de la Axarquía, al norte del casco urbano veleño. El cuerpo sin vida de este veleño permaneció allí durante ocho días, hasta que fue detectado por el fuerte olor que desprendía ya el cadáver por parte de un viandante, que alertó a emergencias.

La parcela donde se produjo el triste suceso, de propiedad privada, es muy frecuentada por vecinos para pasear a sus perros, como era el caso de Ruiz Hierrezuelo, quien esa noche salió, como de costumbre, desde su domicilio con sus tres mascotas. También se emplea como zona de estacionamientos, ya que no estaba vallado. Sin embargo, únicamente dos de los perros regresaron a las inmediaciones de la vivienda. La tercera fue localizada ocho días después, viva, en el interior del pozo en el que este vecino de Vélez-Málaga perdió la vida al golpearse en la cabeza al caerse accidentalmente desde once metros de altura.

Los investigadores apuntan a que primero pudo caer el animal y que José David tratara de socorrerlo, sufriendo una caída, o que ambos cayeran a la vez. La zona donde se produjo el suceso mortal no estaba delimitada. «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado. Las investigaciones parece que dictan que él no sabía que estaba el pozo allí, pero paseando a sus perros, cayeron en ese pozo donde ya no pudo salir más», ha manifestado a SUR, visiblemente afectada, su hermana, Beatriz. Tras el trágico suceso el pozo ha sido vallado y perimetrado.

«El pozo no estaba señalizado, estaba abierto, abandonado y lleno de matojos, no se veía desde ningún lado» Beatriz Hermana del fallecido

Según esta veleña, el pozo «no estaba señalizado, estaba abierto, abandonado y lleno de matojos», de manera que «no se veía desde ningún lado, pero podían haber pasado más desgracias, porque es un lugar muy frecuentado por las gentes de la zona, para pasear, llevar mascotas y como zona de aparcamiento, aunque fuese a la afueras de la ciudad». «Pocas personas sabían que había un pozo antiguo de una noria en esa fincay nadie puso ninguna medida de seguridad, se sigue investigando el caso», ha apostillado Beatriz.

«Después de perder mi hermano su vida, sigue sin solucionar aún ese pozo que estaba abandonado y lleno de hierbajos, solo pusieron un quitamiedos después de una semana y puesto por Emvipsa», ha expresado «indignada, y aún esperando soluciones». A su juicio, «sigue la peligrosidad y la Real Feria de San Miguel tan cerca, seguro que harán uso como siempre». «La semana que viene siguen con más eventos y no buscan soluciones. tres vallas y dos rollos de cinta. Muy buen trabajo. Mi familia destrozada y la vida de mi hermano. Mi padre y yo andamos destrozados, hemos tenido dos muertes muy seguidas, mi madre de un infarto en febrero y mi hermano en agosto», ha asegurado Beatriz.

Ampliar Imagen del pozo en el que cayó el vecino de Vélez-Málaga. E. CABEZAS

La hermana del fallecido se ha mostrado «indignada con la situación». «Ellos de fiestas y sin soluciones, solo me dieron las condolencias con el lacito negro y todos los eventos previstos activos, sin ayuda por parte de ellos, miran para otro lado y San Miguel muy cerca. Mi hermana está muerto pero lo que espero es que no se repita», ha asegurado Beatriz Ruiz, quien ha pedido «soluciones». «Seguimos de fiestas, este próximo sábado la de bendición del Pobre y la Esperanza, vendrán muchos devotos y estará Velez lleno, seguramente. Muchos años ese pozo ha estado sin cerrar. El Ayuntamiento no ha echo por poner algunos días de luto ni la bandera a media asta, es de vergüenza. «Y en feria pondrán esa zona nuevamente de apartamentos, seguramente», ha apostillado.

De esta forma, la familia del fallecido está barajando la posibilidad de presentar una denuncia para que «se depuren responsabilidades» ante los juzgados. Los investigadores de la Policía Nacional les han informado de que José David cayó accidentalmente y sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le ocasionó la muerte casi instantánea. El perro pudo sobrevivir en el pozo, de once metros de profundidad y con tres metros de agua, al quedar agarrado a unas piedras, fuera del agua. Los tres animales que eran propiedad del fallecido han sido adoptados por una familia de La Viñuela.

«No se vuelva a repetir»

Por su parte, José Carlos Muñoz, cuñado del fallecido, ha dicho que quieren que se depuren responsabilidades para que lo ocurrido «no se vuelva a repetir». «Esto ha sido una cosa que se podía haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado, enterrado o como lo hubieran querido arreglar. No solamente señalizado, delimitado para que no puedan pasar animales o personas. Así no hubiera pasado esto», ha comentado Muñoz a la Cadena Ser en la Axarquía. «Ahora mismo estamos intentando llevar el duelo y hablando con algunas personas, y ya a ver cómo actuamos. Yo lo que yo no quiero es que la vida de mi cuñado, una persona de 51 años que los 52 los hacía a final de año, se quede ahí en el olvido, estancado», ha añadido Muñoz.

En las horas posteriores al hallazgo del cadáver se procedió a perimetrar la zona con un cordón policial y se han colocado unas vallas de plástico con hierros alrededor del brocal del pozo. Desde que saltó la noticia, adelantada por este periódico el pasado 2 de septiembre, vecinos de Velez-Málaga han criticado a través de las redes sociales que el pozo donde fue localizado el cadáver estaba «sin señalizar, destapado y sin ningún aviso». «El colmo de la dejadez, de la indiferencia y de la negligencia es que aún sigue igual», apostillaron en uno de los primeros mensajes críticos.

Los familiares del fallecido han mostrado a este periódico su «indignación» por el estado en el que estaba el pozo, sin medidas de seguridad. El pozo está situado en una finca privada. El Ayuntamiento veleño, gobernado por el bipartito de PP y GIPMTM, aseguró la pasada semana que están revisando el expediente, porque se le había exigido ya al dueño que actuara en varias ocasiones.

La firma veleña Carburantes Clavero se desvinculó de los terrenos, que vendieron a una constructora en 2005

Por su parte, la empresa veleña Carburantes Clavero se desvinculó de la propiedad de los terrenos en un comunicado difundido en sus redes sociales. «En primer lugar, lamentamos profundamente el trágico fallecimiento de nuestro vecino veleño David Ruiz Hierrezuelo, tras caer en un pozo que no se encontraba debidamente sellado. Nos unimos al dolor de su familia y allegados en estos momentos tan difíciles», han asegurado.

«Por otra parte, deseamos aclarar que, contrariamente a lo que se ha difundido a través de diversos medios de comunicación y redes sociales, los terrenos donde ocurrió el accidente no pertenecen a nuestra empresa. Se vendieron a una constructora malagueña en el 2005 y, actualmente, pertenecen a un banco», han explicado en el mencionado comunicado. Desde Carburantes Clavero han reiterado su «respeto por la verdad y nuestra disposición a colaborar con las autoridades para que se esclarezcan plenamente las circunstancias de este lamentable suceso».