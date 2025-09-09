Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del pozo por donde cayó José David Ruiz Hierrezuelo tras ser vallado y su rostro. E. CABEZAS / SUR
Sucesos en Málaga

«La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»

Los familiares del vecino de Vélez-Málaga que murió al caer accidentalmente en una antigua noria en desuso en una finca privada estudian interponer una denuncia en los juzgados «para exigir que se depuren responsabilidades»

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:15

Los familiares de José David Ruiz Hierrezuelo, el vecino de Vélez-Málaga de 51 años fallecido en la madrugada del pasado 24 de agosto tras caerse accidentalmente en un pozo abandonado ... , cuando salió a pasear a sus tres perros, están «destrozados» y a la vez «indignados» por la situación en la que se encontraba esta infraestructura, una antigua noria en desuso ubicada a escasos metros del mercado de mayoristas de la capital de la Axarquía, al norte del casco urbano veleño. El cuerpo sin vida de este veleño permaneció allí durante ocho días, hasta que fue detectado por el fuerte olor que desprendía ya el cadáver por parte de un viandante, que alertó a emergencias.

