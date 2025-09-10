Declarado un incendio en Almogía, el cuarto del día en la provincia de Málaga
Málaga
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:00
Nuevo sobresalto a causa de las llamas en Málaga este miércoles. Se ha declarado un nuevo incendio forestal en la provincia, el cuarto que se ... registra en esta jornada. Según informa el Infoca en X (antes Twitter), el fuego se ha originado pasadas las seis de la tarde y en la zona trabajan un helicóptero ligero, una autobomba, un grupo de bomberos forestales y un técnico de operaciones.
A lo largo de este 10 de septiembre se han registrados otros incendios Alcaucín y Mijjas, que ya han quedado controlado y también hubo otro en Casares que se ha dado por extinguido.
((Habrá ampliación))
