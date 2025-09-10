Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Efectivos en el incendio de Almogía @Plan_INFOCA

Declarado un incendio en Almogía, el cuarto del día en la provincia de Málaga

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:00

Nuevo sobresalto a causa de las llamas en Málaga este miércoles. Se ha declarado un nuevo incendio forestal en la provincia, el cuarto que se ... registra en esta jornada. Según informa el Infoca en X (antes Twitter), el fuego se ha originado pasadas las seis de la tarde y en la zona trabajan un helicóptero ligero, una autobomba, un grupo de bomberos forestales y un técnico de operaciones.

