Declarado un incendio forestal en Alcaucín
El fuego se ha producido en la zona de Boquete de Zafarrayan, en donde trabajando desde primera hora de la mañana diferentres efectivos del Infoca
Málaga
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:57
Un incendio forestal se ha declarado a primera hora de este miércoles en el municipio de Alcaucín, en la Axarquía. El Infoca ha notificado que ... el fuego se encuentra activo a las 7.38 horas y afecta a la zona conocida como Boquete de Zafarraya.
En la zona en la que se ha declarado el fuego se encuentran trabajando cinco grupos de bomberos forestales, cuatro agentes de medio ambiente y tres vehículos autobomba. Posteriormente, ya con la luz del día, se han incorporado los medios aéreos. A esta hora también trabajan en la zona un helicóptero ligero y otro semipesado.
Seguirá ampliación.
