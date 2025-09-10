Extinguido un incendio forestal en la Finca Las Hormigas en Casares
En la zona han trabajado efectivos municipales y del Infoca
Casares
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:52
Tercer incendio en lo que va de día en la provincia de Málaga. Tras ser controladas las llamas en en Alcaucín y Mijas, alrededor ... de las 13.00 horas se declaraba un incendio en el término municipal de Casares, concretamente en la Finca Las Hormigas, que ya ha sido extinguido.
Al lugar, con mucho pasto seco y matorral bajo, acudieron en un primer momento la Policía Local y bomberos forestales, a los que se unieron dos autobombas y dos grupos de bomberos del Infoca.
