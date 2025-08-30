Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sucesos Málaga

La confesión de una víctima del entrenador de kárate de Torremolinos a dos amigos desveló los presuntos abusos hacia ellos

La madre de uno de los denunciantes, tras tener conocimiento de otros tres casos, contactó con la Asociación Redime, que ayuda a personas que han sufrido agresiones sexuales en la infancia

Irene Quirante

Irene Quirante

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:15

Guardó el secreto durante años, hasta que ya no pudo más y destapó a su entorno las agresiones sexuales que, presuntamente, había sufrido durante su ... infancia y adolescencia por parte del instructor de kárate Lorenzo M., de 70 años, detenido esta semana en Torremolinos. Según ha podido saber SUR, la confesión de este chico a un amigo -y exalumno del sospechoso- ayudó a desvelar que este segundo joven también había sido abusado cuando era menor, lo que igualmente sucedió con otra tercera víctima.

