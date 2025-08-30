La confesión de una víctima del entrenador de kárate de Torremolinos a dos amigos desveló los presuntos abusos hacia ellos

Guardó el secreto durante años, hasta que ya no pudo más y destapó a su entorno las agresiones sexuales que, presuntamente, había sufrido durante su ... infancia y adolescencia por parte del instructor de kárate Lorenzo M., de 70 años, detenido esta semana en Torremolinos. Según ha podido saber SUR, la confesión de este chico a un amigo -y exalumno del sospechoso- ayudó a desvelar que este segundo joven también había sido abusado cuando era menor, lo que igualmente sucedió con otra tercera víctima.

No serían los únicos afectados por el entrenador, a quien ayer cesó la Real Federación Española de Kárate de su cargo como seleccionador nacional de las categorías Cadete, Junior y Sub-21 tras tener conocimiento de su arresto. Hace cinco años, otro chico también rompió su silencio y contó a su madre el infierno vivido.

Según fuentes próximas al caso, la progenitora trató entonces de averiguar si había más perjudicados, pero en el transcurso de las indagaciones supuestamente recibió «presiones» que llevaron a su hijo a renunciar a denunciar las presuntas agresiones sexuales. Hasta recientemente, cuando la mujer recibió la llamada de la víctima que acababa de descubrir los abusos a sus dos amigos.

Hace unas tres semanas, esta madre contactó con la Asociación Redime de Málaga -especializada en la atención a personas que han sufrido abusos sexuales durante la infancia- para pedirle ayuda, ya que los cuatro jóvenes, que ahora tienen edades de entre 20 y 25 años, tenían la intención de interponer una denuncia. Tras ello, la letrada de la entidad, María del Carmen Heredia, puso el asunto en conocimiento de la Policía Nacional.

El asunto fue asumido por los efectivos del Grupo de Menores (Grume) de la Comisaría Provincial de Málaga. Según les relataron los perjudicados, habían sufrido agresiones sexuales desde que tenían aproximadamente siete años, las cuales se habrían prolongado hasta los 15 o 16 años. Estos hechos se podrían remontar al año 2010, aunque los investigadores no descartan que puedan aparecer nuevas víctimas tras haberse hecho público el caso.

De acuerdo con las pesquisas, Lorenzo M. tenía predilección por aquellos menores que empezaban a destacar a temprana edad en el deporte y, presuntamente, se valía de su posición de instructor para abusar de ellos. Al parecer, aprovechaba las concentraciones de cada competición para compartir la habitación de hotel con sus «alumnos favoritos», donde supuestamente abusaba de ellos.

De igual forma, estas agresiones también las habría cometido en las instalaciones en las que entrenaban, sobre todo cuando los niños se aseaban al finalizar las sesiones deportivas. Los agentes del Grume sospechan que el instructor trataba de ganarse a los perjudicados colmándolos de regalos y atenciones, además de darles un trato de favor respecto a otros alumnos, para así evitar que lo destaparan.

Tras la investigación, la Policía Nacional ha detenido esta semana al entrenador, quien duerme desde el jueves en la cárcel de Alhaurín de la Torre después de que la autoridad judicial decretara su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza como supuesto autor de cuatro delitos continuados de agresión sexual a menores de 16 años.

Lorenzo M. cuenta con una dilatada trayectoria en el kárate en la provincia, donde empezó a impartir clases en el año 1979, siendo el instructor que ha guiado a decenas de deportistas de élite en su carretera competitiva. Se trataba, de hecho, de una de las figuras de mayor renombre a nivel nacional e internacional en la enseñanza de este deporte, de ahí que el entrenador al frente de un club de Torremolinos fuera nombrado en el año 2014 seleccionador nacional.