Ideas para disfrutar al máximo del puente de diciembre en Málaga

La Gran Feria Sabor a Málaga regresa al Paseo del Parque. Unos 120 productores llegados de 45 municipios de todas las comarcas sacan su despensa ... a la calle para ofrecerla a malagueños y visitantes del jueves al martes. Más de 2.000 productos artesanales que se pueden adquirir directamente del producto en horario de 11:00 a 21:00 horas. Más detalles

Del viernes al lunes Tómbola de Nuevo Futuro

Nuevo Futuro vuelve a celebrar su tradicional tómbola en Muelle Uno por quinto año consecutivo y será, como es tradición, en el puente de diciembre. Podrá visitarse del viernes 5 al lunes 8, en horario de 10 a 22 horas, con entrada gratuita. Se podrá optar a miles de premios y la recaudación se destinará a la labor que realiza esta asociación, que ofrece pisos tutelados a niños privados de ambiente familiar. Más detalles

Viernes Festival Toys & Rock

Música y solidaridad se dan la mano con el festival solidario Toys & Rock, cuya recaudación se destinará a niños hospitalizados. El evento se desarrollará este viernes a las 20.30 horas y para asistir no hay que pagar entrada, si no que se insta a llevar juguetes y material escolar nuevo que posteriormente se repartirá entre niños de la planta de Oncología del Hospital Materno de Málaga. Más detalles

Del viernes al lunes Málaga de Moda, en la plaza de la Marina

El talento y la creatividad locales se exhibirán en el puente en pleno Centro de Málaga, ya que la plaza de la Marina acoge del viernes 5 al lunes 8 de diciembre la pop up de Málaga de Moda, que podrá visitarse gratis de 11:00 a 22:00 horas. Mostrará los trabajos de 19 diseñadores locales y además, con la compra de artículos los visitantes podrán llevarse regalos exclusivos. Más detalles

Este fin de semana Agenda de conciertos

El Teatro Cervantes recibirá a Pastora Vega el viernes, día en el que en La Cochera, el grupo malagueño Terral celebrará su décimo aniversario por todo lo alto y estará acompañado de Hermana Furia. El sábado llegará a la Trinchera The Exploding boys- The Cure Tribute Band since 2006, que está considerada la mejor banda de Europa de tributo a The Cure. Rendirá homenaje a este grupo así como a Depeche Mode y New Order & Joy Division, mientras que el domingo llegará la gira 'Artificial', de Peces Raros.

También habrá tributo en la París 15, en este caso el viernes a The Beatles, y que correrá a cargo de La Banda Late Motiv, con un repertorio para celebrar la visita del grupo británico a Barcelona y Madrid en 1965. El sábado, se subirá a este escenario el dúo cubano Orishas. El Teatro Echegaray recibirá el viernes a Sabar Meets Jazz mientras que el sábado y el domingo La Insostenible Big Band celebrará su 20 aniversario con sendos conciertos (19 horas).

Sábado y domingo 'El hijo de la cómica', en el Cervantes

El Teatro Cervantes acoge este sábado y el domingo (19 horas) las representaciones de 'El hijo de la cómica', con adaptación y dirección de José Sacristán. El precio de las localidades oscila entre los 11 y los 30 euros.

Domingo Fiesta de la Zanahoria Morá en Cuevas Bajas

Cuevas Bajas vivirá uno de sus días más señalados del año este domingo con motivo de su popular Fiesta de la Zanahoria Morá, que celebra su XXI edición. Durante todo el día se podrá disfrutar de un amplio programa de actividades para toda la familia que incluye un mercado artesanal y gastronómico, música en directo, talleres y degustaciones. Más detalles

Domingo Fiesta de la Matanza en Faraján

Faraján celebra este domingo su Fiesta de la Matanza, que cumple su tercera edición. A lo largo de la jornada, los visitantes podrán disfrutar de un programa de actividades que combina tradición y gastronomía y cuyo núclero será la elaboración y degustación de embutidos, guisos y platos típicos. También habrá un mercado de artesanía y de productos locales.

Además, habrá una exposición de labores de la matanza, donde se muestran las herramientas, técnicas y saberes transmitidos de generación en generación. Y se harán demostraciones del despiece tradicional y exposición de las canales del cerdo, acompañada de explicaciones sobre la puesta en valor de la carne de bellota. Además, se celebrará una mesa redonda con técnicos y expertos del sector, que abordarán temas relacionados con la sostenibilidad, la innovación y el futuro del cerdo ibérico. También habrá música en directo con un concierto de María Villalón.

Hasta el 8 de diciembre La Nao Santa María, en Fuengirola

Una réplica de la Nao Santa María, que da vida a la hazaña que cambió la historia del mundo, el descubrimiento de América, puede visitarse en el puerto de Fuengirola hasta el próximo 8 de diciembre de 10:00 a 18:30 horas. Es uno de los primeros puertos españoles tras su gira europea visitando ciudades de Francia, Inglaterra, Alemania y Holanda. Más detalles

Hasta el 11 de enero 'Godspell', en el Teatro del Soho

'Godspell' vuelve al Teatro del Soho CaixaBank dirigido por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón. Este musical es un clásico de Broadway que se desarrolla en torno al Evangelio de San Mateo a partir de las vivencias de un grupo de jóvenes en una gran ciudad. Un elenco formado por 13 actores junto a una banda en directo dará vida a un espectáculo que combina vaudeville, magia, sombras, máscaras y títeres a lo largo de 16 números musicales. Habrá funciones hasta el 11 de enero y el precio de las localidades es de 25 euros en adelante.

Hasta el 4 de enero Videomapping en la Catedral

La Catedral de Málaga también exhibe una proyección arquitectónica o videomapping durante la Navidad un año más. El show en este ocasión es 'El pescador de sueños', rinde homenaje a los cenacheros y dura entre ocho y nueve minutos. Podrá verse a las 19:00, 20:30 y 22:00 horas, todos los días hasta el 4 de enero de 2026 (excepto el 24 y 31 de diciembre). Más detalles

Hasta el 6 de enero 'Alice Christmas', en La Concepción

Alicia, el Sombrerero Loco, el Conejo Blanco, la Reina de Corazones... El universo de Lewis Carroll llegará esta Navidad al jardín botánico histórico de La Concepción, ya que el popular cuento infantil 'Alicia en el país de las maravillas' será el eje del nuevo espectáculo de luces y sonido 'Alice Christmas. La Navidad Mágica en el jardín de las maravillas' que podrá visitarse del 28 de noviembre al 6 de enero en horario de 18.30 a 22.30 horas en este emblemático enclave malagueño. Más detalles

Hasta el 6 de enero Alumbrado de Navidad

La calle Larios estrena este año un nuevo espectáculo lumínico bautizado como 'Natividad de luz'. El alumbrado permanecerá encendido entre las 18.30 y las 24.00 horas los lunes, martes, miércoles y domingos, mientras que los jueves, viernes, sábado y vísperas de festivo se ampliará hasta las 2.00 de la madrugada. Los días 24 y 31 de diciembre estará hasta las 6.00 horas del día siguiente. Más detalles