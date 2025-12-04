Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La gran feria Sabor a Málaga tomará el Paseo del Parque.

Agenda de ocio

Ideas para disfrutar al máximo del puente de diciembre en Málaga

Gastronomía, citas solidarias y actividades navideñas, entre los planes para este largo fin de semana

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:27

  1. Del jueves al martes

    Gran feria Sabor a Málaga

La Gran Feria Sabor a Málaga regresa al Paseo del Parque. Unos 120 productores llegados de 45 municipios de todas las comarcas sacan su despensa ... a la calle para ofrecerla a malagueños y visitantes del jueves al martes. Más de 2.000 productos artesanales que se pueden adquirir directamente del producto en horario de 11:00 a 21:00 horas. Más detalles

