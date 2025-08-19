Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Campo quemado por el incendio en el entorno de los Picos de Europa. EP

Qué significa la declaración de una zona catastrófica

Los incendios forestales que asolan España hacen que el Gobierno declare zona gravamente afectada los lugares donde el fuego está dañando el paraje

Miguel G. Casallo

Martes, 19 de agosto 2025, 14:08

Los incendios forestales que desde hace semanas castigan a distintas regiones de España han arrasado ya más de 380.000 hectáreas y obligado a movilizar a ... miles de efectivos terrestres y aéreos. En Extremadura, el fuego iniciado en Jarilla se ha convertido en uno de los más graves, con unas 15.500 hectáreas calcinadas y un frente que llegó a cruzar a la provincia de Salamanca. También Asturias, Galicia y Castilla y León mantienen decenas de focos activos que ponen en riesgo a poblaciones rurales y espacios naturales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan a un portero de una caseta del Real de la Feria de Málaga: detenido un joven de 18 años
  2. 2 Altercado en el real: un herido grave por un botellazo y tocamientos a varias chicas
  3. 3 Decretan el cierre de las dos primeras casetas en el Real de la Feria de Málaga
  4. 4 Controlado el incendio declarado en Monte Coronado, en Málaga capital
  5. 5 Hallan muerto a un menor junto a una moto en Marbella
  6. 6 El terral eleva a naranja el aviso por calor en Málaga: ¿hasta cuándo durará?
  7. 7 Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha
  8. 8

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  9. 9 El concierto de Manuel Carrasco pone en evidencia la incapacidad de la Finca de la Caridad para recibir grandes eventos
  10. 10 ¿Nombrar a los hijos cotitulares de cuentas bancarias es una donación?: la Agencia Tributaria lo aclara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Qué significa la declaración de una zona catastrófica

Qué significa la declaración de una zona catastrófica