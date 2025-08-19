El Gobierno declarará zona catastrófica las áreas afectadas por los incendios

El presidente del Gobierno ha avanzado que el próximo martes el Consejo de Ministros declarará como zona catastrófica para las regiones más dañadas por la ... oleada devastadora de incendios forestales que castigas en estos momentos al noroeste de España, con especial incidencia en las provincias de Orense, Zamora, León y la comunidad de Extremadura. Desde el puesto de mando de Jarilla (Cáceres), Pedro Sánchez ha incidido en que en una crisis de estas características, «la lealtad institucional, la voluntad de colaboración compartida y la solidaridad regional y entre países, es fundamental».

Acompañado de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, el jefe del Ejecutivo ha anunciado que prepara ayudas para los incendios una vez se haya cuantificado el «impacto económico» de la crisis y los recursos del Estado que acompañarán a «la tarea de la reconstrucción». Sánchez ha aprovechado también su comparecencia para defender la necesidad de un pacto de Estado que palie los efectos del cambio climático, como ha puesto encima de la mesa y que el PP ha tachado de «cortina de humo». «La ciencia y el sentido común nos dice que el clima está cambiando, que la emergencia climática está cambiando y cada vez -defendió- tiene un mayor impacto. Solo vale una respuesta: la unidad institucional».

Tras su paso por Jarandillas, el presidente acudirá por la tarde a Molezuelas de la Caballeda (Zamora) junto al ministro del Interior, VFernando Grande-Marlaska, otro de los puntos más dramáticos de la oleada de incendios.