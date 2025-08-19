Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Efectivos de la UME trabajan en el incendio de Jarilla (Cáceres). EFE

España sufre el peor verano de incendios en tres décadas: más de 350.000 hectáreas calcinadas y decenas de focos activos

La devastadora ola de incendios que azota Galicia, Castilla y León y Extremadura ha provocado evacuaciones masivas, al menos cuatro víctimas mortales y un despliegue sin precedentes de medios aéreos y humanos

Miguel G. Casallo

Martes, 19 de agosto 2025, 08:48

España atraviesa una de las peores crisis medioambientales de su historia reciente. Los incendios forestales han consumido ya más de 346.000 hectáreas en lo ... que va de año, lo que convierte a 2025 en el verano más devastador en términos de superficie afectada desde 1994.

