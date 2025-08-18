Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del fuego de Aliseda, este fin de semana.

Imagen del fuego de Aliseda, este fin de semana. R. H.

El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»

El incendio que se aproximó a los Barruecos y obligó a evacuar la urbanización Cuartos de Baños y 40 casas aisladas junto a la N-523 ha arrasado ya 4.000 hectáreas

Ángela Murillo

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:10

El fuego de Aliseda ha sido provocado «por motivos cinegéticos». Son palabras del consejero de Presidencia de la Junta. Abel Bautista ha señalado claramente esta ... mañana la causa de este incendio intencionado que ya ha arrasado 4.000 hectáreas en la provincia de Cáceres, muchas de ellas en plena Sierra de San Pedro. «Sabemos la parcela exacta y sabemos las horas exactas de los dos puntos en los que se provocó el incendio». Fueron «dos cerillazos» que en solo tres horas se llevaron por delante 2.000 hectáreas.

