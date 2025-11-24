La niña de cuatro años ingresada tras acudir a una clínica dental en Alzira sale de la UCI

La niña de cuatro años que ingresó el pasado jueves en el Hospital Clínico de Valencia tras realizarse un tratamiento odontológico en una clínica ... dental de Alzira ha abandonado la Unidad de Cuidados Intensivos. La menor evoluciona favorablemente después de cuatro días en observación y ha pasado este lunes a planta.

Una buena noticia ya que cabe recordar que otra menor de seis años que también fue tratada en esta consulta dental de Alzira falleció a causa de una parada cardiorrespiratoria el pasado jueves.

En el caso de la niña de cuatro años acudió sobre las tres de la tarde del día 20 de noviembre al Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en Alzira, porque presentaba un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia.

Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica del Hospital Clínico, donde ha estado ingresada hasta este lunes.

La pequeña acudió sobre las doce del medio día de ese jueves a una cita en la clínica dental de Alzira que está siendo investigada. Allí se sometió a un tratamiento que precisó de sedación y estuvo algo más de una hora y media en la consulta. Al vomitar y no encontrarse bien, sus padres decidieron trasladarla a Urgencias del Hospital de la Ribera donde posteriormente fue remitida al Clínico de Valencia.

Tras estos dos casos, la Policía y el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad están investigando la trazabilidad de la sustancia anestésica administrada a las dos niñas. Cabe recordar que la clínica de Alzira carecía de autorización para administrar dosis intravenosas, según confirmaron fuentes sanitarias. Los agentes y los expertos en medicamentos tratan de determinar la calidad y origen del fármaco con un rastreo de la cadena de suministro, así como el estado de conservación del mismo.