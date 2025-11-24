Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Urgencias del Hospital Clínico de Valencia. JL Bort

La niña de cuatro años ingresada tras acudir a una clínica dental en Alzira sale de la UCI

La menor evoluciona favorablemente y ha pasado a planta después de cuatro días en estado grave

A. Rallo/ A. Talavera

Alzira

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:44

La niña de cuatro años que ingresó el pasado jueves en el Hospital Clínico de Valencia tras realizarse un tratamiento odontológico en una clínica ... dental de Alzira ha abandonado la Unidad de Cuidados Intensivos. La menor evoluciona favorablemente después de cuatro días en observación y ha pasado este lunes a planta.

