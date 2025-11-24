Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un policía junto a la comisaría de Alzira. PN

La Policía investiga la praxis del anestesista de Alzira y el estado del fármaco que administró a la niña que falleció

El Grupo de Homicidios interrogó al especialista y a la directora de la clínica dental poco después de que se reunieran con técnicos de la Conselleria de Sanidad

Javier Martínez

Javier Martínez

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 09:42

Comenta

La Policía continúa las investigaciones para determinar las posibles responsabilidades de la clínica dental de Alzira y del anestesista en el fallecimiento de la niña ... de seis años tras una sedación por vía intravenosa. Los agentes del Grupo de Homicidios han centrado las pesquisas en la praxis del especialista y la trazabilidad del fármaco que administró a dos niñas, una de ellas fallecida y la otra ingresada en la UCI pediátrica del Hospital Clínico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  2. 2 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  3. 3 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  4. 4 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  5. 5

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  6. 6 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  7. 7 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  8. 8 El crimen de Rincón: el detenido acabó con la vida de su exmujer a puñaladas
  9. 9 Así está la clasificación de Segunda tras la jornada
  10. 10 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Policía investiga la praxis del anestesista de Alzira y el estado del fármaco que administró a la niña que falleció

La Policía investiga la praxis del anestesista de Alzira y el estado del fármaco que administró a la niña que falleció