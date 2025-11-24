La Policía investiga la praxis del anestesista de Alzira y el estado del fármaco que administró a la niña que falleció

La Policía continúa las investigaciones para determinar las posibles responsabilidades de la clínica dental de Alzira y del anestesista en el fallecimiento de la niña ... de seis años tras una sedación por vía intravenosa. Los agentes del Grupo de Homicidios han centrado las pesquisas en la praxis del especialista y la trazabilidad del fármaco que administró a dos niñas, una de ellas fallecida y la otra ingresada en la UCI pediátrica del Hospital Clínico.

Como ya informó en exclusiva este periódico, el anestesista fue interrogado el sábado por agentes del Grupo de Homicidios poco después de que acudiera con su abogado a una reunión con técnicos del Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios, un organismo que vela por el cumplimiento de la normativa sanitaria en los centros y servicios de la Comunitat Valenciana.

Tras esta reunión, los investigadores de la Policía trasladaron al especialista a dependencias policiales para tomarle declaración, y los técnicos de la Conselleria de Sanidad comenzaron a elaborar un informe para remitirlo lo antes posible al juez de Alzira que investiga la muerte de la niña.

El Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios inició también una investigación el viernes y analiza cualquier tipo de información que pueda contribuir a esclarecer la muerte de la menor, como los fármacos administrados, la trazabilidad de los mismos y las autorizaciones de la clínica.

La Policía también investiga si el anestesista podría haber utilizado un grupo de unidades de un fármaco sedante alterado, contaminado o fabricado de manera incorrecta, de modo que no cumpliera con los estándares de seguridad y eficacia establecidos por las autoridades sanitarias.

Por ello, la Policía y el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad están investigando la trazabilidad de la sustancia anestésica administrada a las dos niñas. Los agentes y los expertos en medicamentos tratan de determinar la calidad y origen del fármaco con un rastreo de la cadena de suministro, así como el estado de conservación del mismo.

Tras realizar las primeras investigaciones, la Policía Nacional de Alzira traspasó las diligencias al Grupo de Homicidios, que se encuentra a la espera del informe de la autopsia de la menor fallecida.

Advertencia de los anestesistas

La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) ha difundido un comunicado en el que manifiesta «su profundo dolor y solidaridad» con la familia de la menor fallecida. «La pérdida de un hijo supone una quiebra irreparable para cualquier familia, un sufrimiento devastador. Desde la SEDAR enviamos nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro afecto en estos momentos de enorme tristeza» , afirma el comunicado.

«La sedación profunda puede comprometer una vida en apenas unos segundos» El presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), Javier García Fernández, ha afirmado este domingo que la sedación profunda y el uso de anestésicos generales «no son procedimientos menores, y pueden comprometer la vida de un paciente en apenas unos segundos». Solo los médicos especialistas en anestesiología y reanimación cuentan con la formación integral y la preparación técnica necesarias para anticipar y manejar esas situaciones críticas. «En momentos como este, en los que una familia queda rota por la pérdida de su hija, toda la comunidad sanitaria debería detenerse y reflexionar», manifestó el presidente de SEDAR. Ante cualquier sedación, Javier García recomienda preguntar quién va a realizarla. «La garantía de seguridad empieza por confirmar que se trata de un médico especialista en anestesiología», añadió. La entidad que preside García es una sociedad científica que representa a la especialidad médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador.

Ante las informaciones publicadas por los medios de comunicación sobre el trágico suceso, la Sociedad Española de Anestesiología traslada «un mensaje de prudencia, respeto y responsabilidad institucional», pero considera necesario recordar una advertencia a las autoridades sanitarias.

«En los últimos años se están autorizando sedaciones profundas con anestésicos generales, como el propofol, para que las administren profesionales que no son médicos especialistas en Anestesiología y Reanimación», señala el comunicado.

«Las sedaciones que emplean fármacos anestésicos generales son procedimientos con riesgos potencialmente graves, incluso vitales, y deben ser realizadas exclusivamente por médicos especialistas en Anestesiología», añade la misma fuente.

Según informa Las Provincias, algunas normativas sanitarias permiten que estos fármacos los utilicen médicos de otras especialidades (neumología, cardiología, digestivo, urgencias, entre otras) e incluso personal de enfermería tras recibir un curso que no equivale a una especialidad médica completa. «Esto supone un riesgo porque estos medicamentos pueden causar complicaciones graves en cuestión de segundos y requieren la máxima preparación», asegura la Sociedad de Anestesiología.