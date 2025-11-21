Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las menores acudieron a Urgencias del Hospital de la Ribera. A.T

Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia

Sanidad investiga los hechos ocurridos ayer en una clínica privada que ha sido suspendida cautelarmente

A. Talavera/ M. García

Alzira

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:57

El Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad ha iniciado este viernes un expediente informativo para esclarecer las circunstancias de la muerte de una ... niña de 6 años después de que hubiera sido atendida en una clínica dental de Algemesí. Además, otra menor que también recibió tratamiento en esta misma clínica permanece ingresada actualmente en la UCI.

