Clínica privada de Alcira en la que trataron a la menor fallecida y a la hospitalizada. EFE

La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa

La Policía centra las investigaciones en las dosis que un anestesista administró a las dos menores, una fallecida y la otra ingresada en la UCI pediátrica del Clínico

A. Rallo y Javier Martínez

Valencia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 16:55

La Clínica Dental Mireia de Alzira, donde fue asistida la niña de seis años fallecida y la otra menor ingresada en la UCI pediátrica del ... Clínico, no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa, un servicio de salud específico que requiere un permiso previo. Este tipo de anestesia, que fue la que administraron a las dos niñas, se introduce directamente en el torrente sanguíneo y comienza a circular por todo el cuerpo.

