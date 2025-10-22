Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Javier, el vecino de Pedralba desaparecido junto a su hija Susana, también fallecida en la dana. L. P.

Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana

El cuerpo ha sido encontrado momificado durante los trabajos de desescombro junto al río Túria por trabajadores de TRAGSA

Ignacio Cabanes

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:23

Comenta

A punto de cumplirse el primer aniversario de la tragedia en forma de riada que se llevó la vida de 229 personas -hay dos más ... pendientes de que el juzgado de Catarroja que instruye la causa las incluya-, en la tarde de este martes ha sido localizado en el término municipal de Manises el cadáver de un hombre que, a falta de confirmación oficial por ADN o pruebas odontológicas, podría corresponder a una de las tres víctimas mortales de la dana que todavía permanecen desaparecidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  2. 2 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  3. 3 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga
  4. 4 Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos
  5. 5 Juanma Moreno anuncia la incorporación de 4.371 nuevos trabajadores sanitarios en Andalucía, la mitad este año
  6. 6 Investigan el apuñalamiento de un hombre cuando salía del campo de fútbol de Guadalmar
  7. 7 Archivan la denuncia por malos tratos contra el concejal Jacobo Florido
  8. 8 El vuelco de un coche complica el tráfico en la A-7 en Marbella en plena hora punta
  9. 9 Muere un tripulante de Greenpeace tras ser trasladado en helicóptero a Málaga
  10. 10 Muere el octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana

Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana