Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Mazón. Efe

La comisión del Congreso recibirá a las víctimas la primera semana de noviembre y a Mazón, el día 17

Se ha acordado un formato especial para recibir a los 13 afectados, que podrán hablar una media hora cada uno

C. P. S.

Martes, 21 de octubre 2025, 14:39

Comenta

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana que causó 229 víctimas mortales, principalmente en la provincia de Valencia, el 29 de ... octubre de 2025, ha aprobado este martes el plan de trabajo pactado entre los partidos del Gobierno y sus aliados parlamentarios y, después, la mesa de este órgano ha fijado para la primera semana de noviembre la comparecencia de los representantes de las víctimas, mientras que el presidente de la Generalitat, el 'popular' Carlos Mazón, acudirá el día 17.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  2. 2 Una mujer abofetea y tira del pelo a una médica de familia del centro de salud del Perchel en Málaga
  3. 3 Archivan la denuncia por malos tratos contra el concejal Jacobo Florido
  4. 4 El fundador de La Meridiana deja una millonaria herencia a los marbellíes
  5. 5 Investigan el apuñalamiento de un hombre cuando salía del campo de fútbol de Guadalmar
  6. 6 Muere un tripulante de Greenpeace tras ser trasladado en helicóptero a Málaga
  7. 7 El vuelco de un coche complica el tráfico en la A-7 en Marbella en plena hora punta
  8. 8 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  9. 9 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  10. 10

    El mapa de las precipitaciones en Málaga: estos son los lugares en los que más llueve

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La comisión del Congreso recibirá a las víctimas la primera semana de noviembre y a Mazón, el día 17

La comisión del Congreso recibirá a las víctimas la primera semana de noviembre y a Mazón, el día 17