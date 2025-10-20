Paiporta conmemora el primer aniversario de la dana con un homenaje colectivo

El Ayuntamiento de Paiporta ha organizado una programación especial para recordar el primer aniversario de la dana con un conjunto de actos que ponen en ... valor la «fortaleza del pueblo y rinden homenaje a las víctimas, a la ciudadanía y a quienes trabajaron sin descanso durante la emergencia», según ha informado el Consistorio este lunes.

La programación conmemorativa se extenderá durante dos semanas e incluirá exposiciones, conciertos, testimonios vecinales y actos de homenaje a la ciudadanía y a las personas que trabajaron incansablemente durante la emergencia.

El jueves 24 de octubre, a las 19 horas, se inaugurará en el Museu de la Rajoleria la exposición fotográfica La DANA en Paiporta, que reúne una selección de imágenes que muestran tanto el impacto de las inundaciones como la capacidad de respuesta y resiliencia de la población en los meses posteriores.

El sábado 25 de octubre, a las 20 horas en la Plaza Cervantes, tendrá lugar un concierto extraordinario en homenaje a las víctimas, en el que la Banda Primitiva y la Unión Musical de Paiporta unirán sus formaciones. Durante el concierto se estrenará la obra «El resurgiment d'un poble», compuesta por el músico paiportino Eduardo Betes.

El lunes 27 de octubre, el Museu de la Rajoleria acogerá una sesión de testimonios de vecinos y vecinas que vivieron la DANA y que también fueron testigos de la histórica riada de 1957, ofreciendo una perspectiva humana y emotiva sobre el impacto de las emergencias que ha vivido Paiporta a lo largo de su historia. A continuación habrá una actuación musical a piano.

Finalmente, el 2 de noviembre se celebrará el acto institucional de reconocimientos y homenajes a la ciudadanía, voluntariado y diferentes servicios de emergencia que trabajaron sin descanso durante la crisis. Será un momento de gratitud colectiva y de puesta en valor del esfuerzo comunitario.

El alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, ha destacado que «este aniversario es un momento para recordar a las víctimas con respeto y para rendir homenaje a todas las personas que, con su trabajo y solidaridad, ayudaron a levantar el pueblo en los momentos más difíciles. La DANA marcó nuestra historia reciente y queremos mantener viva la memoria colectiva».

Por su parte, la concejala de Cultura, Esther Torrijos, ha subrayado que «la cultura tiene un papel fundamental en la construcción de la memoria común. Por eso hemos preparado un programa que combina el recuerdo con la expresión artística y la participación ciudadana. Queremos que estos actos sirvan también para mirar hacia adelante, con orgullo de pueblo».

Coincidiendo con la fecha de la DANA, el martes 29 de octubre, a las 19 horas, se celebrará una vigilia en memoria de las víctimas en la explanada del Ayuntamiento. El acto incluirá tres minutos de silencio, la lectura de un texto, la interpretación de un cuarteto de cuerda a cargo de la Unió Musical y la colocación de velas como símbolo de duelo y respeto.

Además, el Consistorio ha decretado tres días de luto oficial, los días 28, 29 y 30 de octubre, durante los cuales las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales.