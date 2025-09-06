Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Agentes de la policía científica y el juez de Mislata durante la inspección ocular del cadáver. Jesús Signes

Investigan una llamada de la víctima de Xirivella a su asesino la mañana del crimen

Los sanitarios de la ambulancia que asistieron a 'Raponchi' encontraron entre sus ropas un cuchillo que portaba el fallecido

Ignacio Cabanes

Valencia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 09:06

Raponchi, el nombre con el que era conocido por todos Daniel M. V., se citó con sus presuntos asesinos la misma mañana de su muerte ... a tiros en plena calle de Xirivella. La víctima de este asesinato, fruto del tercer tiroteo en la periferia de Valencia en apenas ocho días, llamó por teléfono a uno de los hermanos M. F. con los que había tenido la noche anterior una discusión en el recinto ferial. Dicha llamada, localizada en el teléfono móvil del fallecido, está siendo investigada por el grupo de Homicidios de la Policía Nacional, que busca desde la misma mañana en la que se produjo el crimen a estos dos hermanos. El contenido de la misma no ha trascendido al acordar la jueza de la Plaza Número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Mislata el secreto de sumario.

