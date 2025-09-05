Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

De izquierda a derecha, Francisco C., Pedro B. (alias el Mejicano) y Juan M., los tres pistoleros. LP

Tres pistoleros en busca y captura por sendos tiroteos en Valencia en 8 días

Ninguno de los casos está relacionado y los motivos que empujaron a los tres hombres a disparar a las víctimas son muy diferentes

Javier Martínez e Ignacio Cabanes

Valencia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:15

Tres pistoleros en busca y captura en ocho días. La Policía Nacional y la Guardia Civil buscan intensamente a tres hombres con antecedentes delictivos como ... presuntos autores de los tiroteos de Alaquàs, Alfafar y Xirivella, tres sucesos que se saldaron con dos muertos y un herido muy grave. Los investigadores de ambos cuerpos policiales identificaron a los presuntos pistoleros poco después de que dispararan a sus víctimas, y difundieron a todas las patrullas los nombres de los sospechosos, así como sus fotografías y los datos de los vehículos que utilizaron para huir.

