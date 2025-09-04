Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un policía en la escena del crimen. LP

Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en la localidad valenciana de Xirivella

La víctima ha quedado tendida en el suelo con el cuerpo ensangrentado junto a un paso de peatones, y el autor de los disparos ha huido en un coche a gran velocidad

Ignacio Cabanes / Javier Martínez

Valencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:06

Un hombre asesinó a otro a traición en plena calle de Xirivella al descerrajarle tres tiros con una pistola, por la espalda y a corta ... distancia, y huyó en un coche de color oscuro a gran velocidad. El crimen tuvo lugar sobre las diez de la mañana en una plaza céntrica del municipio valenciano. La víctima, Daniel M. V. D., conocido por el apodo de Raponchi, acumulaba una veintena de antecedentes policiales.

