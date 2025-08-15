España afronta su gran fiesta de agosto con la respiración contenida por los incendios

España afronta este viernes -festivo en todo el país- su sexta jornada de la ola de incendios con especial intensidad en el triángulo de Zamora, ... Ourense y León. Los graves fuegos dejan hasta el momento tres víctimas mortales y el fuego actualmente permanece activo en 38 focos y arrasa más de 115.000 hectáreas.

Lo cierto es que la ola de calor y los vientos no dan tregua, las previsiones tampoco, y la factura de daños alcanza ya cotas para la historia negra: más de una docena de heridos -algunos de ellos graves- y miles de vecinos desalojados de sus casas por riesgo vital.

En superficie afectada, el incendio que se extiende entre las dos citadas provincias de Castilla y León apunta a que batirá todos los récords, con más de 36.500 hectáreas quemadas, según los datos que arrojan los satélites de Copernicus. En Galicia se superaban las 20.000 hectáreas. A ello se suman los fuegos en Extremadura, sobre todo el originado en Jarilla (Cáceres), y en la Comunitat Valenciana, en Teresa de Cofrentes, que han agravado un escenario ya de por sí complejo.

En el plano político, una de las últimas en pronunciarse sobre la grave situación que sufre España fue -ayer por la noche tras regresas de un viaje a Miami (EE UU) la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien advirtió que ahora mismo se deben aparcar las polémicas y «colaborar» y «ayudar» ante la ola de fuegos. «El Twitter hay que dejarlo para otro momento, y ahora mismo tenemos que colaborar y ayudar. Llevamos una temporada que cada vez que hay una catástrofe estamos al Twitter y no es momento», subrayó.