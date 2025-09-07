Eclipse total de Luna: Aemet desvela cómo se verá en España este domingo
El organismo estatal advierte de la dificultad para visualizarlo por la nubosidad generalizada
Málaga
Domingo, 7 de septiembre 2025, 10:58
Llegó el día. Una fecha marcada en rojo en el calendario de los amantes de la astronomía. Tras las Perseidas de agosto, septiembre regala un ... eclipse lunar visible desde España. Sin embargo, ¿podrá verse en su plenitud? Para ahorrarle decepciones a más de uno, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha querido lanzar una advertencia: según su pronóstico, visualizar el eclipse lunar total este domingo será complicado por la nubosidad generalizada.
Esta noche, la luna se teñirá de rojo durante unos minutos en el fenómeno conocido popularmente como «luna de sangre». Todo un espectáculo gratuito que sin embargo quedará empañado previsiblemente por las condiciones meteorológicas: «La observación estará dificultada por la presencia de nubes en buena parte del territorio, asociadas al paso de un frente», ha informado la institución mediante una publicación en la red social X. En Málaga, el experto en meteorología local José Luis Escudero señala en su blog: «Tenemos el cielo nubladillo, además hay un poco de magón. El eclipse creo que se verá regular».
🌘 Este domingo se va a producir un eclipse lunar visible desde España. El orto (la salida de la luna) tendrá lugar con el eclipse ya comenzado.— AEMET (@AEMET_Esp) September 7, 2025
➡️ La observación estará dificultada por la presencia de nubes en buena parte del territorio, asociadas al paso de un frente. pic.twitter.com/KN86PgjzN0
Según explica el Observatorio Astronómico Nacional (IGN), un eclipse lunar total ocurre cuando la Luna entra completamente en la sombra de la Tierra. A diferencia de los eclipses solares, no entraña ningún riesgo para la vista y puede observarse a simple vista sin necesidad de ningún tipo de protección ocular o instrumentación especial.
El eclipse se desarrollará entre las 18.27 y las 21.56 hora peninsular, con su punto álgido a las 20.11, aunque no se verá de la misma manera en todo el territorio. En la mayor parte de la península, Baleares, Ceuta y Melilla la luna saldrá ya totalmente eclipsada, por lo que se apreciará el final de la fase total. Sin embargo, en el oeste de Galicia y en las Islas Canarias la fase total habrá terminado en el momento de la salida de la luna, por lo que solo se verá el final de la fase parcial.
En Málaga está previsto que la Luna salga a las 20.35 horas y que se ponga a las 7.21 horas. El eclipse parcial comenzará a las 18.27 horas y se prolongará hasta las 21.56. El total, por su parte, podrá observarse entre las 19.31 y las 20.53 horas.
