Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Archivo. Salvador Salas

El tiempo

Un frente dejará hoy nubosidad, tormentas «localmente fuertes» y posibles depósitos de barro en Andalucía

Aemet prevé nubes bajas y brumas matinales en el tercio occidental, con probables bancos de niebla en el litoral y polvo en suspensión

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Domingo, 7 de septiembre 2025, 10:15

Un frente dejará este domingo nubosidad en la mayor parte de la mitad noroeste peninsular, dejando intervalos de nubes medias y altas en el resto ... de la Península en una jornada con temperaturas máximas en descenso en zonas de toda España y posibles precipitaciones, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio
  2. 2 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  3. 3 Tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento: cinco provincias andaluzas en aviso este sábado
  4. 4 Detectan de madrugada una «impresionante bola de fuego» sobre Málaga
  5. 5 Arrestado en Vélez-Málaga con un turismo de alta gama robado en Bélgica, tres pistolas y 960 euros
  6. 6 Ensayo peatonal de la calle Victoria en Málaga tras más de dos meses cerrada al tráfico
  7. 7 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  8. 8 Dos malagueños, en la flotilla que viaja hasta Gaza: «Estar aquí es un privilegio»
  9. 9 José Seguí propone un gran hotel de lujo en El Bulto conectado con el futuro puerto deportivo
  10. 10 Denuncian dos presuntas agresiones sexuales en Teba en apenas una semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un frente dejará hoy nubosidad, tormentas «localmente fuertes» y posibles depósitos de barro en Andalucía

Un frente dejará hoy nubosidad, tormentas «localmente fuertes» y posibles depósitos de barro en Andalucía