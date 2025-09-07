Un frente dejará hoy nubosidad, tormentas «localmente fuertes» y posibles depósitos de barro en Andalucía

Un frente dejará este domingo nubosidad en la mayor parte de la mitad noroeste peninsular, dejando intervalos de nubes medias y altas en el resto ... de la Península en una jornada con temperaturas máximas en descenso en zonas de toda España y posibles precipitaciones, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De momento, Málaga ha amanecido con el cielo blanquecinopor el taró. En Andalucía, el organismo estatal pronostica este domingo «cielos nubosos de nubes medias y altas, con probabilidad de chubascos ocasionales en el tercio occidental y en las sierras orientales, donde pueden ir acompañados de tormentas y ser localmente fuertes». Aemet prevé nubes bajas y brumas matinales en el tercio occidental, con probables bancos de niebla en el litoral y polvo en suspensión en la mitad suroriental de la comunidad, «pudiendo producirse depósitos de barro en el tercio oriental», advierte. Por su parte, las temperaturas máximas irán en descenso y los vientos soplarán en la región flojos variables, girando a componente oeste y ocasionalmente moderados por la tarde.

A nivel estatal, Aemet prevé que llueva en Galicia, Asturias, Cantabria y en el oeste de Castilla y León y de Extremadura, sin descartar otras zonas de la mitad noroeste. Las lluvias serán más abundantes en el oeste de Galicia a primeras horas y en el oeste de Extremadura, donde podrán darse precipitaciones localmente fuertes.

Asimismo, el organismo espera para este domingo nubosidad baja por la mañana en regiones de Alborán, Andalucía occidental y del Levante, tendiendo en general a levantar. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en el área mediterránea, con chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes en el sureste y bajo Ebro. «Por la mañana será probable encontrar bancos de niebla en zonas de Andalucía occidental y del Levante, así como brumas frontales en Galicia y nieblas costeras en Alborán y calima en Alborán, Baleares, sudeste peninsular y especialmente en Canarias, donde la visibilidad se reducirá a 3000 m en las islas orientales», señala.