Eclipse total de Luna: ¿Cuándo y a qué hora podrá verse en Málaga?

España será testigo la noche del domingo 7 de septiembre de un eclipse total de Luna, un fenómeno astronómico en el que la Tierra se ... interpone entre el Sol y la Luna proyectando su sombra sobre el satélite. Durante unos minutos, la Luna adquirirá un tono rojizo característico, lo que se conoce popularmente como 'Luna de Sangre'.

Según explica el Observatorio Astronómico Nacional (IGN), un eclipse lunar total ocurre cuando la Luna entra completamente en la sombra de la Tierra. A diferencia de los eclipses solares, no entraña ningún riesgo para la vista y puede observarse a simple vista sin necesidad de ningún tipo de protección ocular o instrumentación especial.

El eclipse será visible en gran parte del mundo, en regiones como Asia, Oceanía, Europa, África, la Antártida y el extremo oriental de Sudamérica, según el Observatorio Astronómico Nacional (IGN).

En España también podrá observarse, aunque no de la misma manera en todo el territorio. En la mayor parte de la península, Baleares, Ceuta y Melilla la Luna saldrá ya totalmente eclipsada, por lo que se apreciará el final de la fase total.

En Málaga está previsto que la Luna salga a las 20.35 horas y que se ponga a las 7.21 horas. El eclipse parcial comenzará a las 18.27 horas y se prolongará hasta las 21.56. El total, por su parte, podrá observarse entre las 19.31 y las 20.53 horas.