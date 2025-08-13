Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del incendio en Teresa de Cofrentes. GVA

La Comunidad Valenciana establece la situación 2 del PEIF por el incendio de Teresa de Cofrentes y pide movilizar la UME

Castilla-La Mancha refuerza el operativo con dos helicópteros a la espera de los militares para apagar el fuego, que ha sido causado por un rayo

Gonzalo Bosch

Valencia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:53

Los servicios de Emergencias de la Generalitat han declarado durante la tarde de este miércoles un incendio forestal a las 15.46 en el término ... municipal de Teresa de Cofrentes, en el interior de la provincia de Valencia. La Generalitat avisaba precisamente por la mañana que las condiciones meteorológicas en el interior de la citada provincia eran propicias para elevar a extremo el riesgo de incendios. De hecho, el origen de un rayo ha sido el origen de las llamas y a media tarde se ha solicitado la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

