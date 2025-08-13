Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Veinticinco personas han sido detenidas por provocar incendios este verano

El fuego no da tregua en León, Zamora, Orense y Cáceres, con 10.000 vecinos evacuados en cincuenta pueblos y seis heridos graves

Madrid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:18

El calentamiento global, el abandono del mundo rural y las escasas políticas de prevención de incendios ponen el combustible para la actual plaga de grandes ... incendios, pero también hay demasiados ciudadanos que son quienes acercan la cerilla. Muchos de los fuegos de este mes, que han segado la vida de dos personas, han causado heridas de gravedad a siete más, han arrasado unas 25.000 hectáreas de monte y arbolado y han obligado a evacuar a la carrera a decenas de miles de vecinos, fueron provocados. Entre ellos, coinciden los responsables públicos, buena parte de las llamas que devoran Galicia, con más de 11.000 hectáreas calcinadas este verano, el incendio que obligó a desalojar a 2.000 residentes y turistas en Tarifa (Cádiz) o las llamas, aún vivas, que han dañado el tesoro natural y cultural leonés de Las Médulas.

