El fuego cerca de la localidad cacereña de Cabezabellosa con vecinos en el interior del pueblo: «Es una ratonera»

Son seis los incendios que están activos en este momento en Extremadura, pero preocupa especialmente y mucho el que comenzó ayer en Jarilla. Las fuertes ... rachas de viento lo han desviado hacia Cabezabellosa, pueblo al que las llamas han cercado con vecinos en el interior y ahora con muchas dificultades para salir de sus casas y huir de las llamas, según el consejero de Presidencia, Abel Bautista, quien ha llegado a señalar que el municipio se ha convertido en una «ratonera» y ha lamentado que esos habitantes no atendieran la orden de evacuación de la madrugada.

El número de personas que permanecen en Cabezabellosa es indeterminado, ha reconocido Bautista, quien ha explicado que las evacuaciones se han tenido que hacer «casa por casa», pero aun así ha habido residentes que han preferido no abandonar sus propiedades. Durante la mañana del miércoles, la Guardia Civil organizó dos convoyes de acompañamiento para que los ganaderos alimentaran a los animales y algunos vecinos pudieran recoger medicamentos.

«En este incendio de Jarilla se han cumplido los peores pronósticos que hacían alusión a la meteorología. El viento es intenso y cambiante, la temperatura muy alta y la humedad muy baja, es decir, todo lo que no queríamos que se produjera se ha producido finalmente en esta tarde, lo que ha conllevado una reactivación importante del incendio, de vuelta hacia Cabezabellosa», ha detallado Bautista al término de una nueva reunión del Cecopi.

«En este momento el fuego, de más de 1.200 hectáreas de perímetro, es intenso en este pueblo y está poniendo en peligro determinadas viviendas, pero lo que es más importante, está poniendo en peligro a las personas que no han querido salir», ha enfatizado el consejero, que ha insistido en el mensaje que dio por la mañana.

«Este mensaje quizás no se comprendiera del todo, pero ya, dada la gravedad del mismo, tengo que contar lo que es la realidad. Y la realidad es que hay gente, vecinos, que no han querido abandonar sus casas, que han preferido protegerlas ellos mismos», y la situación ahora es que «ni siquiera la Guardia Civil tiene condiciones de seguridad óptimas para subir y sacarlos de la población. Ya no es que quiera utilizar el uso de la fuerza para poner a salvo a esas personas, es que en este momento no se puede utilizar porque no hay condiciones de seguridad».

Abel Bautista ha señalado que «estas personas se han puesto en riesgo ellas mismas, han puesto en riesgo al operativo que aquí trabaja y probablemente estén poniendo en riesgo a aquellos familiares que, siendo ya conscientes de la situación en la que se encuentran quienes han querido quedarse en los municipios, nos están pidiendo que hagamos lo posible por sacarlos».

Sin embargo, ha continuado, «cuando esto sucede, se pueden cometer imprudencias que hagan que haya todavía más gente que se ponga en peligro. Por tanto, un nuevo llamamiento a seguir las instrucciones de las autoridades: cuando se decreta una evacuación, se decreta teniendo todos los datos posibles y sabiendo a ciencia cierta que es un escenario que pudiera producirse».

Sacarlos de sus casas

De hecho es el escenario que se ha producido. «Tenemos a gente que no puede salir de Cabezabellosa y que se ha puesto en peligro. Vamos a mandar un mensaje de alerta, siempre y cuando podamos abrir una vía de evacuación con seguridad, para que les llegue al móvil y sepan cuál es la vía a seguir». El camino que seguiría en ese caso la Guardia Civil también «para que llegado el momento, y siempre y cuando los agentes tengan el 100% de seguridad, puedan utilizar la fuerza para sacarlos de sus domicilios».

El consejero ha insistido en que, en las condiciones actuales, «lo que no podemos es ponerlos en peligro porque haya habido personas que no han seguido las indicaciones y que por tanto están en una ratonera, que es lo que se ha producido en Cabezabellosa». Aunque Abel Bautista ha aclarado que en los tres pueblos evacuados, sumando Jarilla y Villar de Plasencia, se han quedado vecinos incumpliendo las indicaciones de evacuación.

Por el momento la Junta, también la presidenta María Guardiola a través de X, han informado ya de la primera alerta que el 112 ha enviado a los móviles, pidiendo a los vecinos que se han quedado en sus casas en Cabezabellosa que no salgan y «permanezcan confinadas en sus viviendas, con puertas y ventanas cerradas, hasta que sea posible una vía segura de evacuación».

No obstante, Abel Bautista ha dejado claro también que estos comportamientos han sido minoritarios. «La gran mayoría de los vecinos ha sido absolutamente responsable», ha afirmado. Son más de 700 los evacuados, muchos están alojados en casas de familiares y amigos y otros en instalaciones de Plasencia -el pabellón de la Ciudad Deportiva y el seminario- y de Baños de Montemayor. A estos vecinos «hay que agradecerles y reconocerles que hayan seguido siempre las instrucciones de la autoridad y hayan estado a lo que se les dice».

No ha sido el caso de los que han incumplido las instrucciones y se han quedado en sus casas y ahora no pueden salir, «porque el incendio se ha complicado, es incierto, está muy activo y descontrolado y habrá que esperar a las 21 horas -a una nueva reunión del Cecopi- para el análisis que hagamos tras la retirada de los medios aéreos en la extinción».

La Guardia Civil ha confirmado que Cabezabellosa permanece sin luz eléctrica y que es peligroso permanecer a la intemperie por la inhalación de humo. También es problema, según testimonio de familiares que no pueden contactar con sus allegados, que carezcan de cobertura de móvil.

En este momento trabajan seis medios aéreos y unos 300 efectivos. «De la UME está llegando otra sección, serán 70 personas cada 12 horas trabajando de manera continua y sumadas a 100 más del Infoex».

Otros incendios

Pero el de Jarilla no es el único fuego activo en estos momentos en Extremadura. Además del de Casares de Hurdes, que sigue preocupando no por la dimensión pero sí por la orografía del terreno, hay otros cuatro en Malpartida de Plasencia, Tornavacas, Alburquerque y Trujillo. «No descartamos tampoco solicitar la situación operativa 2 del Plan de Protección Civil ante incendios forestales para pedir una ampliación de los medios de la UME . Ahora mismo estamos trabajando todo lo que es posible trabajar y con todos los medios que tenemos», ha declarado el consejero de Presidencia.

En el caso del incendio de Tornavacas, «está estabilizado en este momento y se sigue con tareas de refresco y de repaso»; el de Malpartida de Plasencia, que afecta al parque nacional de Monfragüe, «es una reactivación que tiene una evolución favorable por ahora»; el fuego en la carretera que va de Alburquerque a Aliseda, a la altura del río Zapatón, «ahora mismo tiene una evolución incierta y estamos a la espera de que nos den información desde el terreno»; y el de Trujillo «es otra reactivación con evolución favorable».