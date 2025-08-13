Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Abel Bautista, tras una reunión del Cecopi. R. H.

El fuego cerca de la localidad cacereña de Cabezabellosa con vecinos en el interior del pueblo: «Es una ratonera»

La Junta envía un aviso masivo Es-Alert a los móviles para pedir a las personas que están en sus casas que permanezcan con las «ventanas y puertas» cerradas hasta que haya una vía de evacuación segura

Ana B. Hernández

Miércoles, 13 de agosto 2025, 17:22

Son seis los incendios que están activos en este momento en Extremadura, pero preocupa especialmente y mucho el que comenzó ayer en Jarilla. Las fuertes ... rachas de viento lo han desviado hacia Cabezabellosa, pueblo al que las llamas han cercado con vecinos en el interior y ahora con muchas dificultades para salir de sus casas y huir de las llamas, según el consejero de Presidencia, Abel Bautista, quien ha llegado a señalar que el municipio se ha convertido en una «ratonera» y ha lamentado que esos habitantes no atendieran la orden de evacuación de la madrugada.

