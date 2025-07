Planes para un finde festivalero en Málaga: del Ojeando al Weekend Beach (y llega Jennifer López)

Almudena Nogués Málaga Jueves, 10 de julio 2025, 07:09 Comenta Compartir

Agenda de conciertos Música para todos los gustos: De Jennifer López a Seal, Coque Malla o Miguel Poveda

¿Ganas de conciertos? Pues estás de suerte, porque la provincia ofrece un cartel de actuaciones de primera este fin de semana, con opciones para todos los gustos musicales (eso sí, advertimos que algunas ya cuelgan el 'sold out'). Una de las grandes protagonistas será Jennifer López, que se subirá este viernes al escenario del Fuengirola Marenostrum. La reina del pop internacional llega a la Costa del Sol con su esperada gira 'Up All Night'. Un espectáculo único que promete ser uno de los platos fuertes del menú musical del verano.

No será la única estrella internacional que recale estos días en Málaga. Seal, el rey británico del soul, actuará en Starlite el jueves 10 de julio. Con más de 30 millones de discos vendidos en todo el mundo y cuatro premios Grammy, Seal es un referente en la música pop, R&B, soul y dance. La cantera de Marbella completa su agenda de este fin de semana con otras dos propuestas: el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa -que actuará el viernes 11- y los Gemeliers, uno de los fenómenos juveniles del panorama musical español (cuyo concierto será el sábado).

Y más música. Esta vez patria. El escenario de la plaza de toros acogerá el 12 de julio la actuación de Coque Malla acompañado de grandes artistas invitados para celebrar su '40 Aniversario Tour' en el marco del 101 Music Festival.(Lee aquí el resto de la programación). Un día antes, (el viernes 11) el festival enclavado en La Malagueta recibirá a Sara Baras con su espectáculo 'Vuela', homenaje a Paco de Lucía a través de 15 piezas únicas. Además, Miguel Poveda estará en el Teatro del Soho (viernes y sábado a las 20.00 horas) con un 'Recital de cante tradicional' con el que recorrerá algunos de los palos más representativos del flamenco acompañado del guitarrista Jesús Guerrero, la percusión de Paquito González y el compás de Carlos Grilo y el cantaor El Londro.

Los amantes del jazz también están de suerte. El Portón de Alhaurín de la Torre recibe el sábado 11 a la CMQ Big Band. Liderados por Luis Guerra, la banda cuenta con hasta 17 músicos cubanos y españoles para rendir tributo a Beny Moré.

Consulta aquí la guía completa de conciertos de este verano en Málaga

10,11 y 12 de julio Weekend Beach Festival trae a Torre del Mar a Kapo, Estopa o Lori Meyers

El festival Weekend Beach de Torre del Mar celebra este 2025 su décima edición, que tendrá lugar los próximos días 10, 11 y 12 de julio en la emblemática playa torreña. El artista colombiano de música urbana Kapo -todo un fenómeno musical internacional gracias a su canción 'Ohnana'-, será uno de los platos fuertes del evento. Además, Seguridad Social tocarán el jueves 10 de julio. El cartel se completa con actuaciones como las de Estopa, Kae O, Kaiser Chiefs, Mathame, Lori Meyers, Rozalén, Lía Kali, Motoreta's Burrito Kachimba, Agents of Time, Nil Moliner, Pepe y Vizio, Salistre, De la Rose, Huecco y muchos más. Más info aqui.

11 y 12 de julio Medina Azahara, María Peláe, Miguel Campello o Les Castizos en Ojeando Festival

Las jornadas del 11 y 12 de julio Ojén acoge el XX 'Ojeando', que contará con las actuaciones de Medina Azahara, María Peláe, Miguel Campello o Les Castizos. Ya en la pasada edición el conocido festival indie dejó de serlo para dar paso a nuevos sonidos como el rock, la canción de autor, la electrónica o tradicionales vertientes del flamenco que sonaron por las callejuelas del municipio malagueño. Este 2025 la cita repite fórmula apostando por la fusión de grupos consolidados y emergentes con el objetivo de reivindicar su caracter de festival «con alma y diferente». El evento cultural contará con cuatro espacios repartidos por el pueblo y una programación para todos los públicos, ya sean familias, jóvenes o adultos.

12 de julio Yellow Sound regresa a La Térmica para reivindicar a las familias corresponsables

En la forma podría parecer un festival al uso: varias horas de música en directo, tres bandas sobre el escenario, 'foodtrucks' y zonas de descanso. Pero en el fondo la propuesta es única: habrá actuaciones, sí, pero también actividades lúdicas y talleres infantiles para disfrutar en familia durante toda una tarde de verano. Yellow Sound, el festival de música para familias corresponsables, celebra su segunda edición en la Térmica con un paso hacia adelante creciendo en aforo y con Nena Daconte como cabeza de cartel. Será el sábado 12 de julio, a partir de las 18.00 horas, con entradas a 10 euros para adultos y 3 euros para menores de 12 años (a la venta en yonorenuncio.com/yellowsound). Julia Martín y Los Electroduendes completan su cartel. Más info aquí. El evento, impulsado por la Asociación Yo no Renuncio -que lidera la malagueña Laura Baena- reivindica la necesidad de una sociedad corresponsable y las fórmulas reales de conciliación.

11 y 12 de julio Antequera vuelve a brillar con su 'Light Fest' con seis espectáculos lumínicos

Antequera volverá a brillar este fin de semana. La ciudad malagueña acogerá este viernes y sábado (11 y 12 de julio) una nueva edición del Antequera Light Fest, uno de los festivales de luz y sonido más espectaculares del sur de Europa. Este evento, que conmemora el aniversario de la declaración del Sitio de los Dólmenes de Antequera como Patrimonio Mundial de la UNESCO, ofrecerá seis espectáculos repartidos por diferentes puntos emblemáticos del municipio, así como un escenario iluminado únicamente con velas. Además, el jueves 10 julio se celebrará un concierto gratuito de Los 40 en el Paseo Real, con la participación de Tony Aguilar y Ramsés López y el sábado 12 habrá un programa en directo de Del 40 al 1. Las plazas del Coso Viejo, Castilla o San Sebastía serán algunos de los enclaves iluminados que formarán parte del itinerario de esta edición. Los espectáculos serán continuos o funcionarán con pases cada 30 minutos, desde las 22.30 hasta la 1.30 o 2.00 horas, en función del día. Entre ellos, habrá proyecciones láser, videomapping, canchas de baloncesto iluminadas con líneas fluorescentes y canastas LED o un desfile de batucada y carnaval al ritmo de tambores iluminados. Más info, aquí.

Hasta el 27 de julio 'Mamma Mia! El musical' en el Teatro Cervantes

'Mamma Mia! El musical' abrió el pasado 5 de julio en el Teatro Cervantes la gira que recorrerá durante dos años todo el territorio nacional. Tras tres años de éxito en la Gran Vía de Madrid, la nueva versión del espectáculo basado en los éxitos de ABBA recala en la capital en la Costa del Sol, donde podría disfrutarse hasta el domingo 10 de agosto, con un total de 43 funciones programadas. Las entradas para todos los pases están ya a la venta por un precio comprendido entre los 22 y los 70 euros. Una deslumbrante escenografía, vestuario y coreografías originales y letras y arreglos musicales renovados caracterizan la nueva producción del musical de más éxito de todos los tiempos. Sobre el escenario, Donna, Tania, Rosie, Sophie, Sky, los 'tres posibles padres', una orquesta en vivo y los 27 integrantes del elenco nos cuentan una historia divertida y entrañable. Más info aquí.

Hasta el 20 de julio La Orquesta Filarmónica de Málaga abre el ciclo 'Julio Musical'

El Ayuntamiento de la capital, a través del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, organiza el ciclo de conciertos 'Julio Musical' entre los días 10 y 20 de julio. Los conciertos -que cuentan con el patrocinio de Fundación La Caixa- tendrán lugar en escenarios emblemáticos de la ciudad, como la Plaza de Armas del Castillo de Gibralfaro o el Patio de Surtidores de la Alcazaba. La Orquesta Filarmónica de Málaga será la encargada de inaugurar el programa de este año este jueves 10 con un programa internacional bajo la dirección del valenciano Pascual Cabanes. El domingo 13 será el turno de la Joven Orquesta Sinfónica de Sevilla, bajo la dirección de su titular, Michael Thomas.

Hasta el 14 de agosto Películas gratis en 'Cine Abierto'

Con la temporada estival vuelve otro clásico: el ciclo 'Cine Abierto', que un verano más llenará de proyecciones gratis la ciudad, desde las matinales en el cine Albéniz a las veladas nocturnas en playas, parques y otros espacios singulares de la capital, como los cementerios históricos. Las proyecciones se desarrollarán hasta el próximo 14 de agosto. Esta es la programación

Hasta el 31 de agosto 'Imagine. El camino hacia los sueños': circo y teatro en Sohrlin Andalucía

Si aún no lo has visto, este finde tienes una nueva oportunidad. El espectáculo de circo teatro 'Imagine. El camino hacia los sueños' seguirá en cartelera tras ampliar funciones hasta el 31 de agosto. La obra, producida por Sohrlin, cuenta con funciones de jueves a domingo (a las 20.30 horas y a las 16.00 el domingo). Creado por Antonio Banderas y Domingo Merlín, se trata de un espectáculo familiar con humor y números acrobáticos que habla de la imaginación, los sueños, la familia y el tiempo. La carpa de Sohrlin Andalucía se ubica en la calle Almonte 6. Entradas desde 22,5 euros.

3, 4 y 5 de julio Humor en La Cochera cabaret con Pablo Puyol, Miguel Ángel Martín y Álvaro Carrero

La Cochera Cabaret propone risa y humor este fin de semana con nuevas funciones de 'Nada', una comedia protagonizada por Pablo Puyol, Miguel Ángel Martín y Álvaro Carrero. La obra estará en cartelera de jueves a domingo y retrata la crisis existencial de tres amigos atrapados en medio del Apocalipsis. Una reflexión con humor ácido sobre el destino, la amistad y los últimos deseos. Entradas a 17 euros.

10 y 12 de julio Visita nocturna gratuita al Museo Thyssen y ciclo de conciertos

El Museo Carmen Thyssen Málaga y Coanfi, empresa del sector de la construcción, han firmado un acuerdo de colaboración para ofrecer las 'Noches Coanfi'. A través de la iniciativa, el Museo abrirá de manera gratuita los jueves de la temporada de verano en horario de 19 a 23 horas (este 10 de julio incluido). La propuesta se enmarca en la exposición temporal 'Pintura liberada. Joven figuración española de los 80'. De esta manera, el ambiente ochentero invadirá la pinacoteca desde su acceso, donde habrá una terraza con servicio de coctelería y un ambiente musical que conectará con la muestra. Se ofrecerán visitas guiadas.

Además, la pinacoteca celebra su sexta edición de conciertos de verano, en esta ocasión bajo el título de 'Música Thyssen. Conciertos íntimos', con tres citas musicales que tendrán lugar durante el mes de julio. Este sábado 12 será el turno de María José Llergo a las 21.30 horas.

Hasta el 5 de septiembre Arrancan las 'Noches de Verano en Churriana' con un tributo a la Oreja de Van Gogh

El ciclo 'Noches de Verano en Churriana 2025' programa dos conciertos y una función de teatro en el distrito en los días 11 de julio, 8 de agosto y 5 de septiembre. La ubicación de las actividades gratuitas será en la plaza de la Inmaculada y en el Centro de Servicios Sociales del distrito. El cartel se estrenará este viernes 11 a las 21.00 horas con un Tributo a la Oreja de Van Gogh.

Desde el jueves 10 hasta el domingo 13 Árchez celebra su feria con concierto de Los Mojinos Escozíos y degustaciones gratuitas

Árchez celebra este fin de semana su feria en honor a Nuestra Señora de la Encarnación. Las fiestas arrancarán el jueves con actividades, animación a partir de las 20 horas en el parque infantil en el Paseo del Río Turbill y atracciones gratuitas para los más pequeños. El viernes a las 00.30 horas actuarán Los Mojinos Escozíos y el sábado, durante la Feria de Día, habrá degustaciones gratuitas de paella. Además, dicho día a partir de las 16.00 horas se celebrará la 'Gran Fiesta de la Espuma y del Agua' amenizada por Leo Música en Vivo. «Habrá calles engalanadas, degustaciones, actividades deportivas, juegos populares y mucha música», ha resaltado el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín. Los festejos se cerrarán el domingo con la Misa Rociera en honor a la patrona (a partir de 12.30 horas) y posterior Romería con la Banda de Música de Arenas. A las 20.00 horas habrá corrida de cintas a caballo y en moto, «una tradición que no se puede perder». Por la noche, a las 23.30 horas, se pondrá el broch con fuegos artificiales desde el emblemático puente de Árchez y música en vivo.

Sábado 12 de julio I Festival de Música Iberoamericana 'Sol de Plata' en Benalmádena

El 12 de julio el Puerto de Benalmádena será escenario del I Festival de Música Iberoamericana 'Sol de Plata', un evento que tenderá un puente cultural y sonoro entre el Río de la Plata y la Costa del Sol. Contará con artistas de la talla de Alejo Stivel (fundador de Tequila), , No Te Va Gustar (pilar del rock uruguayo), El Kuelgue, Nafta, Zoe Gotusso -una de las artistas emergentes más destacadas de la música argentina actual-, Ciclonautas, Guada y Cerebro Enano.

Del 10 al 13 de julio Foodtruck Xperience en Torrox

Torrox acoge del 10 al 13 de julio una nueva edición de la Foodtruck Xperience, el festival gastronómico y musical para todos los públicos que se celebra en la avenida del Faro todos los días desde las 19.00 horas. La actividad cuenta con la participación de nueve chefs sobre ruedas, que ofrecen propuestas culinarias de diferentes partes del mundo, junto a una zona de coctelería cubana que aporta un toque exótico y refrescante a las noches de verano. Además, se han programado ocho conciertos en directo, que pondrán banda sonora al festival y reforzarán el ambiente festivo.

Del 10 al 16 de julio Verbena Virgen del Carmen de El Ingenio

San Pedro Alcántara celebra desde este próximo jueves 10 julio y hasta el próximo día 16, la 46 edición de la Verbena Virgen del Carmen de El Ingenio, con un variado programa de actos para todos los públicos. Este jueves, a las 21.00 horas, se inaugura el recinto ferial. Ya el viernes 11 de julio, a las 19.00 horas, tendrá lugar una fiesta infantil en la calle de La Morena con castillos hinchables y sorpresas para los niños y a las 20.00 horas, la apertura de las atracciones. El sábado día 12 arrancarán los juegos populares, a las 12.00 horas, y el domingo 13, entre otros actos, tendrá lugar, a las 20.30 horas, el ensayo solidario y la procesión infantil de la Virgen del Carmen por las calles de la barriada, acompañados de la Banda de Música de San Pedro Alcántara que, tras terminar con el recorrido, deleitará a los asistentes con un concierto en la caseta del Recinto Ferial. El acto central será el miércoles, 16 de julio, con el Rosario de la Aurora, a las 7.00 horas, dirigido por el párroco Manuel Roldán López y degustación de churros con chocolate, seguido de la misa en la calle La Morera y posterior procesión de la patrona.