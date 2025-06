De Bryan Adams a Jennifer Lopez: guía imprescindible de los conciertos del verano en Málaga Manuel Carrasco, Dani Fernández, El Kanka, Rigoberta Bandini, Anni B Sweet y Vanesa Martín ponen la nota nacional a un cartel de estrellas internacionales en la Costa del Sol con Santana, Marc Anthony, Sebastián Yatra, Tom Jones, Lionel Richie, The Prodigy, Duran Duran y Zaz

Regina Sotorrío Domingo, 8 de junio 2025, 00:27

Antes de que llegue oficialmente el verano, la temperatura musical sube varios grados en Málaga. Comienzan tres meses y medio intensos con más de 200 conciertos –sin contar con tributos y ferias de los pueblos– repartidos por la costa malagueña. Entre todos componen una ecléctica banda sonora con hits internacionales de Bryan Adams, Sebastián Yatra, Tom Jones y Jennifer López, pasando por algo de indie español (Anni B Sweet, Rigoberta Bandini, Viva Suecia, Ojete Calor, Biznaga) y artistas nacionales que nunca fallan (El Kanka, Manuel Carrasco, Dani Fernández, Vanesa Martín, Coque Malla).

La abarrotada agenda arroja interesantes casualidades. El 3 de julio, Starlite Occident Marbella recibe a Marc Anthony, y la semana siguiente, el 11 de julio, su ex JLo actúa en el Estadio de Atletismo de Málaga. En una misma noche, el 26 de julio, el breakbeat de The Prodigy devolverá a los 90 a todo Marenostrum Fuengirola mientras Will Smith dará cuenta de su regreso a la música 20 años después en Starlite. A la vez, en Málaga tendrá lugar el único macrofestival indie en el centro de la ciudad, en el Dique de Levante, con Duncan Dhu, Anni B Sweet, La Casa Azul y Miss Caffeina en la tercera y última jornada de Brisa.

Los grandes recintos al aire libre están preparados desde hace semanas para la fiesta. Marenostrum Fuengirola inauguró la temporada a finales de mayo con récord histórico de público para un solo evento: 19.000 personas en Myke Towers. Y mantienen la apuesta con nombres como Juan Luis Guerra, Sebastián Yatra, Ozuna, Lionel Richie y Los Pecos, que agotaron el aforo hace ya meses.

Starlite abre con Emilia esta misma semana la veda a casi medio centenar de citas, la mayoría de ellas de proyección internacional: Marc Anthony, Santana, Will Smith, Seal, Duran Duran, Zaz, The Kooks, Camilo...

En la capital, la 'jungla musical' de Selvatic estrenó su cartel anoche con un viaje en el tiempo a los 90, y continuará con platos fuertes como Rigoberta Bandini, Residente, Raule y Galaxy Sound en los 16.000 metros cuadrados del Málaga Forum. En Málaga ciudad, la música toma la plaza de toros de La Malagueta con El Kanka, Coque Malla, Luis Fonsi y Pastora Soler, entre otros, en el 101 Music Festival. Será en el mismo escenario donde el próximo sábado cinco grupos y un dj malagueños revivirán lo mejor de los 80 y 90 en el Tardeo Summer.

Diez años cumple en Torre del Mar el Weekend Beach, el superviviente de los grandes festivales de la Costa (Kase 0., Lori Meyers, Estopa, Rozalén). Ojeando repite el formato reducido del año pasado: dos días de música en el pueblo, pero solo uno de festival en el patio del colegio (con María Peláe). Vuelven el Canela Party y Puro Latino a Torremolinos. Además: Vanesa Martín estará en Ronda, Manuel Carrasco en Marbella, Melody en Rincón, Los Estanques en Alhaurín... y la lista continúa.