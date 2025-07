'Mamma Mia! El musical' abre su gira nacional este sábado en el Cervantes de Málaga

SUR Jueves, 3 de julio 2025, 11:52 Comenta Compartir

'Mamma Mia! El musical' abre este sábado en el Teatro Cervantes de Málaga una gira que recorrerá durante dos años todo el territorio nacional. Tras tres años de éxito en la Gran Vía de Madrid, la nueva versión del espectáculo basado en los éxitos de ABBA estrena su salida de la capital en la Costa del Sol, en la que se verá entre el 5 de julio y el domingo 10 de agosto, con un total de 43 funciones programadas. Las entradas para todos los pases están ya a la venta por un precio comprendido entre los 22 y los 70€.

Una deslumbrante escenografía, vestuario y coreografías originales y letras y arreglos musicales renovados caracterizan la nueva producción del musical de más éxito de todos los tiempos. Sobre el escenario, Donna, Tania, Rosie, Sophie, Sky, los 'tres posibles padres', una orquesta en vivo y los 27 integrantes del elenco nos cuentan una historia divertida y entrañable.

Basado en los grandes éxitos de ABBA, Mamma Mia! es el primer musical construido a partir de las canciones de una banda. Desde su estreno ha sido traducido a más de 15 idiomas y aplaudido por más de 70 millones de espectadores. La nueva superproducción de ATG Entertainment, responsable de éxitos como Matilda, Billy Elliot, Grease, Priscilla, West Side Story o Cabaret, ha sido disfrutada por 800.000 espectadores en sus tres temporadas de residencia en el Teatro Rialto de la Gran Vía madrileña, y ahora emprenderá una gira de 2 años por los principales teatros de toda España.

Sobre el musical

25 años después de su estreno en Londres, Mamma Mia! sigue siendo uno de los fenómenos teatrales más grandes que se hayan visto. El musical ha sido traducido a más de 15 idiomas y aplaudido por más de 70 millones de espectadores en todo el mundo. Fue además llevado al cine, una película que se recordará como una de las más taquilleras de todos los tiempos.

En España el éxito del musical también fue rotundo desde su estreno en 2004. Esta nueva versión de Mamma Mia! que ahora sale de Madrid ha sido vista por más de 800.000 espectadores durante las más de 1.000 representaciones que se llevaron a cabo. Tras 20 años triunfando en sus 3 distintos montajes, Mamma Mia! se ha convertido en el musical de mayor recorrido en la historia de España.

La historia

La historia de Mamma Mia! es la de Donna, una madre soltera e independiente que regenta un pequeño hotel en una idílica isla griega. Ha criado sola a su hija Sophie, que va a casarse próximamente. Sin que nadie se entere, Sophie lee el diario de su madre y se tropieza con tres amantes: ¡tres posibles padres! Para poner fin a su incertidumbre, decide invitarlos a la boda. El caos está garantizado cuando aparecen los mejores y más antiguos amigos de Donna, unos reencuentros que nos hacen reír y emocionar a partes iguales.

La música

ABBA es uno de los grupos más importantes de la historia. Con más de 400 millones de discos vendidos, su vigencia es indiscutible. Sus canciones se convirtieron en hits en el mundo entero. Cada día se venden en el mundo alrededor de 4.000 discos de ABBA. En 2021, después de 40 años sin grabar, volvieron con Voyage, un disco que llegó en su primera semana al número 1 en más de 20 países, entre ellos Reino Unido, Alemania, Suecia, Australia o Bélgica.

Mamma Mia! seguirá conquistando el corazón de los espectadores españoles, que cantarán y bailarán super hits de ABBA como 'Dancing Queen', 'Voulez vous', 'S.O.S', 'Super trouper', 'Thank you for the music' o 'Gimme gimme gimme'.