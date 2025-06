El concierto de Jennifer López cambia por sorpresa de Málaga a Fuengirola

Paco Griñán Málaga Lunes, 23 de junio 2025, 19:39 | Actualizado 19:49h. Comenta Compartir

Ha sido un visto y no visto. Este lunes por la mañana todavía se anunciaba el concierto de Jennifer López en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga el próximo 11 de julio, mientras que por la tarde ha saltado la sorpresa: el recital de la diva norteamericana se traslada de la capital al escenario de Marenostrum. Curiosamente, será el segundo concierto de JLo en Fuengirola, después del que ofreció en 2019. La promotora Last Tour aduce «motivos logísticos» para esta repentina mudanza a poco más de dos semanas del evento y recalca que las entradas ya compradas seguirán siendo válidas, aunque solo dan tres días desde este lunes para la devolución a aquellos que no acepten el cambio de escenario.

La confirmación oficial del traslado de sede del concierto en la provincia de la gira 'Up All Night. Live in 2025' ha sido confirmada por la propia promotora que pide disculpas por las «molestias» y pide «comprensión». Aunque deja claro que las entradas ya adquiridas seguirán valiendo y se recibirán en el correo los nuevos tickets antes del concierto, lo cierto es que el cambio también supone alteración de precios por la diferente configuración de los espacios y diferencia de aforos. En este caso, los organizadores se comprometen a que los afectados «se reubicarán en una zona de igual o superior categoría».

Los precios de las entradas son muy variados y se han intentado replicar los que ya se habían fijado para el Estadio de Atletismo. Así, en la zona más cercana al escenario hay hasta tres tipos de localidades: Front Stage, a 222 euros por persona (incluye gastos de gestión); Golden (incluye un regalo), 277,30 euros; y Golden Early, que permite entrar antes que el resto para tomar posiciones, 416,25 euros. Después se ha creado una zona intermedia denominada General Pista, a 144,30 euros, mientras que el último tramo previo a la grada se cotiza a 99,90 euros. Para la zona de asientos ya no hay disponibilidad y está todo agotado. Además, hay un pase exclusivo para un encuentro en persona y saludo a la propia Jennifer López ('Meet and greet') que está disponible por 1.700 euros (más gastos).

Aunque estos cambios suelen hacerse para lograr un mayor aforo, en este caso, se produce el efecto contrario, ya que el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga permite un máximo de 27.500 espectadores, mientras que en el recinto al borde del mar de Marenostrum Fuengirola que finalmente acogerá el concierto de la gira 'Up All Night' el récord está situado en 18.500 localidades. No obstante, para el anterior concierto de JLo, la capacidad fue de 12.000 personas, por lo que, en cualquier caso, el traslado supondrá una merma importante en los ingresos al ponerse a la venta menos tickets.