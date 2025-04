Conocer en persona a Jennifer López en Málaga es posible: ¿cuánto vale este encuentro exclusivo?

Paco Griñán Málaga Miércoles, 16 de abril 2025, 14:10 Comenta Compartir

Las entradas para el concierto de Jennifer López en Málaga el próximo 11 de julio ya se pueden comprar. La plataforma Enterticket ha abierto las 'puertas' de sus taquillas a mediodía y ya se han agotado algunas zonas de las gradas, cuyo precio es de 150 euros (más gastos de gestión). La sorpresa de la jornada ha sido que también se han puesto a la venta unos pases especiales para conocer en persona a la cantante y actriz en un acto exclusivo el mismo día de la actuación en el Estadio de Atletismo, dentro de su gira europea 'Up All Night Live in 2025'.

El precio del 'Meet and greet' (encuentro y saludo) con JLo está solo al alcance de unos pocos ya que se cotiza a 1.700 euros. Una «experiencia premium», según la promotora Last Tour, que garantiza el acceso a un acto en persona con la actriz, a la que próximamente veremos también en gran pantalla en la adaptación del musical 'El beso de la mujer araña'. No obstante, el precio global sale por encima de esa cifra, ya que el pase vip con la cantante no incluye la entrada al concierto, que se tiene que adquirir de forma obligatoria y por separado.

Ampliar Jennifer López vuelve a Málaga con un concierto en el Estadio de Atletismo este verano. EFE

Por tanto y sumados los gastos de gestión, para conocer a López hay que desembolsar un mínimo de 1884,30 para el ticket más barato en la pista, mientras que el más caro sube hasta 2.156,15 por la experiencia. En este último caso, al encuentro con la estrella estadounidense se suma a una entrada para el área Golden en primera fila, ya que el acceso es previo al del público en general, e incluye una serie de extras, como un regalo edición limitada diseñado para la ocasión, una acreditación conmemorativa del concierto y atención personalizada.

Precio final de las entradas

Para el segundo concierto de Jennifer López en la provincia tras el que ofreció hace seis años en Marenostrum de Fuengirola, los precios de las entradas para el concierto del próximo 11 de julio oscilan entre los 144,30 euros (incluidos los gastos de gestión) del pase más barato en pista general hasta los 416,25 euros que cuesta el denominado 'Front Stage Golden Early', que da acceso a la primera fila antes que el resto del público. Para la grada numerada (baja, principal y alta) el precio es de 166,50 euros, mientras que la zona de la pista más cercana al escenario se cotiza a 222 y de 277,50 euros.

Todavía hay una modalidad más de entrada premium: el palco de la zona vip, con un coste de 333 euros. Paradójicamente, los precios en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga son más elevados que los que pueden encontrarse para los otros recitales de la gira 'Up All Night Live in 2025' en nuestro país, como Cádiz (la otra ciudad andaluza que recibirá a JLo) y Madrid. El aforo del concierto en la capital de la Costa del Sol de Jennifer López asciende a 27.500 personas, más del doble de los 12.000 asistentes que abarrotaron su anterior concierto en Fuengirola en 2019.