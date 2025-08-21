Títeres gratis, hinchables acuáticos, atracciones de feria rebajadas y más planes con niños este fin de semana en Málaga

Rincón de la Victoria celebrará una nueva edición del Festival de Títeres, que tendrá lugar del 20 al 23 de agosto con espectáculos al aire ... libre en calles y plazas de los cuatro núcleos del municipio. Se trata de espectáculos gratuitos a cargo de compañías locales como los Títeres de Miguel Pino y Manolo Supertramp, y otras de referencia como Teatro Arbolé (Zaragoza) y Tropos Teatro (Madrid), que representarán grandes clásicos del repertorio infantil». Toda la información, aquí.

Sábado 23 Fiesta de Moros y Cristinanos de Benadalid: Fiesta de la Espuma e hinchales acuáticos

El pueblo de Benadalid celebra hasta el próximo 24 de agosto su Feria y Fiestas Patronales en honor a San Isidoro que incluyen la tradicional Fiesta de Moros y Cristinanos, declarada declarada de interés turístico provincial. Sin duda una cita que hará las delicias de los más pequeños de la casa. La representación de 'Moros y Cristianos' es un evento enmarcado en el programa de actividades de la feria que tiene previsto verbenas, actuaciones musicales en directo y diferentes iniciativas lúdicas.

Para los más pequeños, este viernes 22 hay prevista, a las 12.30 horas, la Fiesta de la Espuma con almuerzo posterior para los niños y niña sque acudan a la plaza del pueblo. Ese mismo día, a las 16:30 horas, se celebrará una fiesta de hinchables acuáticos en el castillo. Por la noche también se celebrará un concurso de disfraces con premio para los mejores.

Consulta la agenda al completo de la feria de Benadalid:

Los 'Moros y Cristianos' es una representación teatral recitada en verso que relata y recrea una contienda disputada entre musulmanes y cristianos en el contexto del levantamiento mudéjar que se produjo en Sierra Bermeja en el año 1501. Tendrá lugar el sábado 23 y su principal particularidad es que los personajes son encarnados por los propios vecinos del pueblo, que se convierten tanto en actores como en figurantes ataviados con elaborados atuendos.

Sábado 23 Teba revive la gesta de Sir James Douglas

La villa malagueña de Teba volverá a vestirse de historia y tradición para acoger, del 21 al 24 de agosto, la XIX edición de las Jornadas Escocesas Douglas' Days, una festividad declarada de Singularidad Turística por la Diputación de Málaga que rinde homenaje a Sir James Douglas y a su papel decisivo en la batalla de Teba de 1330. la cita, con hermanamiento con Melrose, tiene previstas recreaciones históricas, música celta y mercados medievales. Tiene los detalles Julio J. Portabales.

Fin de semana Feria Mágica y atracciones más baratas

Ampliar Imagen de la Feria Mágica, este año. Ñito Salas

La Feria de Málaga, como cada año, tiene reservado un rincón muy especial para los pequeños de la casa: su 'Feria Málaga', la Feria del Dragón, donde los niños pueden disfrutar de teatro, juego, magia, talleres o títeres. Este año vuelve a tomar la Plaza de la Merced para ofrecer un buen rato de entretenimiento desde las 12.00 horas hasta las 15:30 horas.

Por otro lado, este domingo 24 se celebra el 'Día del Niño', una jornada en la que las atracciones funcionarán con descuentos especiales en sus precios antes de despedirse de la capital. Más detalles, aquí. Por su parte, en la feria de Antequera que también se celebra este fin de semana celebra el día 25 el día de la infancia con atracciones infantiles a precios populares. Además, entre las 20:30 y las 22:30 horas, las personas con trastornos del espectro autista podrán disfrutar de una Feria sin ruido.

Hasta el 31 de agosto 'Imagine. El camino hacia los sueños'

El espectáculo de circo y teatro para toda la familia 'Imagine. El camino hacia los sueños' seguirá hasta el 31 de agosto tras ampliar sus funciones. El espectáculo, producido por Sohrlin y creado por Antonio Banderas y Domingo Merlín, ofrece pases de jueves a domingo (a las 20.30 horas y a las 16.00 el domingo). La carpa de Sohrlin Andalucía se ubica en la calle Almonte 6. Entradas desde 22,5 euros.