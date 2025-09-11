Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Guaro celebra una nueva edición de su festival de la Luna Mora. Sur. Archivo

Agenda de ocio

Boquerones, camperos y velas en un fin de semana con muchas ferias en la provincia de Málaga

Guaro celebra su Luna Mora y la gastronomía es protagonista en numerosas celebraciones

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:32

  1. Hasta el domingo

    Fiesta del Boquerón Victoriano

Rincón de la Victoria celebra hasta el domingo su popular Fiesta del Boquerón Victoriano, que ofrecerá degustaciones gratuitas de boquerones en numerosos restaurantes del municipio. ... Este año serán 63, todos identificados por un distintivo en la entrada, y las degustaciones serán los días 12, 13 y 14 de septiembre en horario de 13.00 a 14.30 y de 20.30 a 22.00 horas. En total, se repartirán mil kilos de boquerones, contando los que se ofrecerán en el marco de la Feria Sabor a Málaga en la plaza Al-Ándalus.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  2. 2 Un hombre, en estado grave tras un nuevo apuñalamiento en Málaga
  3. 3 Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero
  4. 4 Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, trasladado a la prisión de Archidona
  5. 5 Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador
  6. 6

    La Junta da vía libre a más de 600 viviendas en Churriana: estos son los proyectos y los precios
  7. 7

    Un estudio desvela los lugares de veraneo favoritos de los malagueños a través de las señales de sus móviles
  8. 8

    Málaga no consigue bajar el número de suicidios desde la pandemia: «La escucha activa salva vidas»
  9. 9 Mata a un hombre con arma de fuego y se atrinchera con la mujer del fallecido en una casa de Granada
  10. 10 Expertos advierten de posibles lluvias torrenciales este otoño: «Málaga es muy proclive a estos fenómenos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Boquerones, camperos y velas en un fin de semana con muchas ferias en la provincia de Málaga

Boquerones, camperos y velas en un fin de semana con muchas ferias en la provincia de Málaga