Boquerones, camperos y velas en un fin de semana con muchas ferias en la provincia de Málaga

Rincón de la Victoria celebra hasta el domingo su popular Fiesta del Boquerón Victoriano, que ofrecerá degustaciones gratuitas de boquerones en numerosos restaurantes del municipio. ... Este año serán 63, todos identificados por un distintivo en la entrada, y las degustaciones serán los días 12, 13 y 14 de septiembre en horario de 13.00 a 14.30 y de 20.30 a 22.00 horas. En total, se repartirán mil kilos de boquerones, contando los que se ofrecerán en el marco de la Feria Sabor a Málaga en la plaza Al-Ándalus.

Como novedad, el sábado se realizará una recreación de la tradicional tirada del copo y se ofrecerá a los asistentes un desayuno marengo como el que tradicionalmente tomaban las familias del mar. Más detalles

Viernes y sábado Luna Mora en Guaro

Guaro vive este semana una nueva edición de su emblemático Festival de la Luna Mora, en el que durante dos días la localidad se transforma y quedará iluminada por las noches a la luz de 10.000 velas. Entre las actividades que se desarrollarán figura un zoco morisco, degustaciones, pasacalles, cantacuentos y actuaciones musicales como el concierto Chambao el sábado en el recinto deportivo Dr. Antonio Rueda a las 23:00 horas. Las entradas cuestan 10 euros.

Viernes y sábado Campero Fest

El Campero Fest celebra este viernes y el sábado su segunda edición en Málaga Fórum, donde se elegirá el Mejor Campero de Málaga 2025. Durante dos días se podrá disfrutar de gastronomía, cultura y ocio, ya que el evento está dirigido a toda la familia. Así, habrá conciertos y música en directo, una zona infantil o un mercadillo, entre otras propuestas. Más detalles

Este fin de semana Más celebraciones en la provincia

Pizarra celebra del viernes al domingo su feria Arteatro 2025, que contará con compañías de teatro malagueñas y procedentes de Mallorca, Salamanca, País Vasco y Cataluña que ofrecerán siete representaciones de entrada gratuita. Además, Rincón de la Victoria celebrará la Verbena de Granadillas también del viernes al domingo con una programación que apuesta por las tradiciones populares. También del viernes al domingo será la Fiesta de la Vendimia de Mollina, en la que el polifacético escritor David Uclés dará el discurso inaugural.

Entre las actividades, destacan la macrocata de vinos al aire libre el sábado a las 13 horas en la plaza de Atenas y el pasacalles con bicicletas ornamentadas con motivos relacionados con la vendimia. Paralelamente, La Viñuela celebra su Feria de la Pasa, con una degustación de platos típicos de la comarca entre las 14 y las 15.30 horas del sábado y Alozaina invita también este fin de semana a degustar su Feria de la Aceituna.

Domingo Fiesta de Viñeros en Moclinejo

La Fiesta de Viñeros de Moclinejo cumple 25 años, rindiendo tributo a todas las generaciones que han mantenido la uva pasa moscatel en la Axarquía. Este año la celebración será el domingo 14 y ofrecerá degustaciones, recreaciones de criba, picado y tendido de pasas en el lagar, talleres, bailes de rueda y música. Este año como novedad, habrá un freetour para 20 personas y servicio de ludoteca de 12 a 18 horas. También se abrirán dos casas tradicionales donde siempre se ha elaborado el vino pisado la uva como es la antiagua 'Taberna de Mariquita' y la 'Casa de Alfonsito'. Las calles se engalanan y en muchas de ellas se ofrecerán vino y uvas. También habrá una paella popular y reparto de borrachuelos. Otro de los alicientes de la jornada es el mercadillo de productos típicos de la Axarquía y de artesanías. A las 20:30 horas en la plaza de España actuará Manzanita.

Este fin de semana Agenda de conciertos

La Sala París 15 retoma su programación tras un breve paréntesis y este jueves recibe a YSY A, el viernes a Damas Gratis y Los Mirlos y el sábado al grupo uruguayo Cuarteto de Nos. Paralelamente, el Gran Combo de Puerto Rico llega este viernes a Marenostrum Fuengirola y la Trinchera recibe el jueves a Caio Arancio y Soda España en un show único celebrando los 35 años del lanzamiento de 'Canción Animal', mientras que el viernes llegarán los hiphoperos XQUAD.

Hasta el 20 de septiembre 'Imagine. El camino hacia los sueños'

El espectáculo de circo y teatro para toda la familia 'Imagine. El camino hacia los sueños' vuelve a ampliar su estancia en Málaga. El espectáculo, producido por Sohrlin y creado por Antonio Banderas y Domingo Merlín, ofrece pases de jueves a domingo (a las 20.30 horas y a las 16.00 el domingo). La carpa de Sohrlin Andalucía se ubica en la calle Almonte 6. Entradas desde 22,5 euros.