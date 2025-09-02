Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Presentación de la Fiesta del Boquerón Victoriano. SUR

Degustación multitudinaria y 'showcooking' para la Fiesta del Boquerón Victoriano de Rincón

La celebración, declarada de Singularidad Turística por la Diputación, se celebra del 9 al 14 de septiembre

SUR

Rincón de la Victoria

Martes, 2 de septiembre 2025, 17:09

Rincón de la Victoria acogerá del 9 al 14 de septiembre una nueva edición de la Fiesta del Boquerón Victoriano, un evento gastronómico de referencia ... en la provincia de Málaga, que ofrecerá más de mil kilos de boquerones en degustaciones, 'showcookings' y actividades abiertas al público.

