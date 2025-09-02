Degustación multitudinaria y 'showcooking' para la Fiesta del Boquerón Victoriano de Rincón

Rincón de la Victoria acogerá del 9 al 14 de septiembre una nueva edición de la Fiesta del Boquerón Victoriano, un evento gastronómico de referencia ... en la provincia de Málaga, que ofrecerá más de mil kilos de boquerones en degustaciones, 'showcookings' y actividades abiertas al público.

El presidente de la Diputación y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, acompañado por el concejal de Turismo, Antonio José Martín; y la concejala de Comercio, Lola Ramos; han sido los encargados de presentar el evento donde también han estado presentes representantes de distintas entidades y restaurantes, chefs y productores que participarán en el evento.

La Fiesta, declarada de Singularidad Turística Provincial, ofrecerá degustaciones gratuitas, una extensa red de restaurantes adheridos y demostraciones de cocina en directo, la Feria de productos agroalimentarios de la marca Sabor a Málaga de la Diputación en la plaza Al-Ándalus durante el fin de semana.

Salado ha adelantado que, como novedad de este año, el sábado 13 por la mañana «se realizará una recreación de la tradicional tirada del copo y se ofrecerá a los asistentes un desayuno marengo como el que tradicionalmente tomaban las familias del mar». Para ello, se cuenta con la colaboración del Club de Remo de La Cala del Moral.

«Durante estos días celebraremos la semana gastronómica más importante de Rincón de la Victoria, que tendrá como plato estrella a nuestro boquerón con una fiesta única de la provincia que aúna un compendio de actividades tan variado y para todos los públicos», añade el regidor.

Entre los objetivos de esta cita se encuentra «el promocionar el consumo del boquerón y las posibilidades culinarias que ofrece, contribuyendo a reactivar el turismo y la economía de Rincón de la Victoria«. »Y seguimos difundiendo la cultura gastronómica del boquerón fuera del municipio, con presencia en Madrid, donde realizamos otras acciones promocionales a lo largo del año», concluye.

Además, Salado ha lanzado una invitación «a disfrutar de una semana intensa de actividades en Rincón de la Victoria para comenzar de la mejor forma posible el mes de septiembre, siempre con el boquerón como protagonista».

También el concejal de Turismo ha destacado «el valor de esta fiesta gastronómica con el apoyo de la mejor representación de chefs y cocineros del sector gastronómico, y del sector de la hostelería con 43 establecimientos que participarán en la Red de Restaurantes a partir del 5 de septiembre».

Y, como ya es tradición, habrá degustaciones gratuitas de boquerones en numerosos restaurantes del municipio. Este año serán 63, todos identificados por un distintivo en la entrada, y las degustaciones serán los días 12, 13 y 14 de septiembre en horario de 13.00 a 14.30 y de 20.30 a 22.00 horas.

En total, se repartirán mil kilos de boquerones, contando los que se ofrecerán en el marco de la Feria Sabor a Málaga en la plaza Al-Ándalus.

Como en años anteriores, habrá una carpa solidaria donde se podrán degustar boquerones en vinagre de forma gratuita, en el mismo horario que en los restaurantes, por la compra de bebidas a favor de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Rincón de la Victoria.

La Fiesta del Boquerón Victoriano está organizada por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, en colaboración con el Área de Comercio, y resto de áreas, y el asesoramiento técnico de GastronÓmico, y está declarada de Singularidad Turística Provincial.

El evento está patrocinado por la Diputación de Málaga y su marca promocional Sabor a Málaga, así como distintas entidades y empresas que apoyan con su labor la difusión del evento: ACERV, la Universidad de Málaga, Eurotoques, Amuco, Artcua, La Carta Malacitana, Mahos, Gastroarte, la Academia Gastronómica del Málaga, AOVE Spain, la Asociación de Cocineros de Parados y Tecnyhostel.

Cocina en directo

Este año se celebrará en el restaurante Lacaliza a partir de las 20.30 horas, a excepción del viernes 12 de septiembre, que serán en la plaza Al-Ándalus en el marco de la Feria Sabor a Málaga.

La Fiesta del Boquerón vuelve a reunir a reconocidos cocineros de toda Andalucía. Así, en el acto inaugural del martes 9 participará Xanty Elías, del restaurante onubense Finca Alfoliz, que cuenta con una estrella Michelin Verde por su proyecto gastronómico sostenible. Además, esta edición destaca también por tener un perfil de cocina internacional, con un cocinero italiano y otro colombiano, ambos afincados en Málaga.

Las demostraciones no se quedarán en la cocina e incluirán también la coctelería de autor elaborada con productos malagueños y el sello de Sabor a Málaga.

«Los showcooking servirán para mostrar que el boquerón es un producto versátil que se puede degustar de forma tradicional y también como plato de alta cocina», indica Salado.

La presentación de los showcooking correrá a cargo de la actriz y presentadora Laura Río. Maridará los platos la formadora en Vinos de Málaga Mari Ángeles Henares, profesora de la Escuela de Hostelería de Benahavís, y las armonías de aceite vendrán de la mano de Javier Vázquez, maestro de almazara y experto en oleocultura.

Las personas interesadas en asistir a los showcooking pueden inscribirse en la plataforma Eventbrite o en la Oficina de Turismo de Rincón de la Victoria a partir de las 12.00 horas de mañana miércoles.

Restaurantes

La red de restaurantes adheridos al evento cuenta este año con 43 establecimientos de toda la provincia, dos más que el año pasado: 13 de Rincón de la Victoria, 26 del resto de la provincia -19 de ellos de Málaga capital-, y también cuatro de Madrid.

«La red de restaurantes nos permite promocionar nuestra gastronomía y nuestro destino más allá de la provincia de Málaga», ha destacado Salado.

Desde este viernes, 5 de septiembre, estos restaurantes elaborarán y ofrecerán, a precios que oscilan entre los 2,5 y los 24 euros, recetas que se recogerán en un recetario que edita el Ayuntamiento y que se presenta en FITUR con una tirada de 500 ejemplares. El recetario de este año será ya el octavo.

Sabor a Málaga

La feria se inaugurará el viernes 12 a las 11.30 horas, y permanecerá abierta al público hasta el domingo 14.

Participarán 32 productores de toda la provincia que ofrecerán a vecinos y visitantes lo mejor de la despensa malagueña: aceites, vinos, café, cerveza artesana, chacinas, quesos, repostería, mieles, pan, chocolate artesanal, ajoblanco, espirulina y productos elaborados como croquetas, entre otros.

La feria contará con un amplio programa de actividades como catas, degustaciones, talleres, presentaciones de productos y actividades musicales y lúdicas para todas las edades.

Así, se celebrarán demostraciones de cocina de restaurantes locales; el primer concurso popular de boquerones en vinagre; un taller de elaboración artesanal de queso ofrecido por Cabraline; otro de cocina y repostería para celiacos impartido por Celi Ali; el ya clásico taller de repostería infantil de Las Delicias de Mi Noe; los conciertos de los grupos Abelito Terrones, Money Makers y Hakuma Matata y el teatro de títeres de Peneque el Valiente.