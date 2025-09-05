El II Campero Fest buscará al mejor bocadillo de Málaga

El campero es uno de los emblemas de Málaga, y será protagonista de un festival gastronómico. Será el próximo viernes 12 y sábado 13 de ... septiembre en Málaga Fórum, donde se elegirá el Mejor Campero de Málaga 2025.

Durante dos días se podrá disfrutar de gastronomía, cultura y ocio, ya que el evento está dirigido a toda la familia. De este modo, habrá conciertos y música en directo, una zona infantil o un mercadillo, entre otras propuestas.

La entrada al festival tiene un coste de tres euros, y parte de la recaudación se destinará a las asociaciones Nunca Solas y Nada es Imposible.

Es la segunda vez que se celebra el Campero Fest en Málaga, ya que la primera edición tuvo lugar el pasado mes de julio en el mismo escenario. El viernes 12 se abrirán las puertas al público a las siete de la tarde y el sábado 13 a las seis.