Planes con niños en Málaga para el segundo fin de semana de septiembre

'Hadas, el musical' llega al Auditorio Costa del Sol de Benalmádena este domingo con un espectáculo lleno de fantasía, humor y valores como la ... amistad, el respeto y la importancia de creer en uno mismo. Contará además con llamativos vestuarios y una puesta en escena tecnológica que cuenta con gran pantalla LED y personajes interactivos. La música está grabada por la Orquesta de RTVE. El espectáculo, recomendado para menores entre 5 y 15 años, comenzará a las 21 horas y el precio de las entradas es de 15 euros en adelante.

Viernes y sábado Luna Mora en Guaro

Guaro vive este semana una nueva edición de su emblemático Festival de la Luna Mora, en el que durante dos días la localidad se transforma y quedará iluminada por las noches a la luz de 10.000 velas. Entre las actividades que se desarrollarán figura un zoco morisco, degustaciones, pasacalles, cantacuentos y actuaciones musicales como el concierto Chambao el sábado en el recinto deportivo Dr. Antonio Rueda a las 23:00 horas. Las entradas cuestan 10 euros.

Hasta el 20 de septiembre 'Imagine. El camino hacia los sueños'

El espectáculo de circo y teatro para toda la familia 'Imagine. El camino hacia los sueños' vuelve a ampliar su estancia en Málaga. El espectáculo, producido por Sohrlin y creado por Antonio Banderas y Domingo Merlín, ofrece pases de jueves a domingo (a las 20.30 horas y a las 16.00 el domingo). La carpa de Sohrlin Andalucía se ubica en la calle Almonte 6. Entradas desde 22,5 euros.

Viernes y sábado Campero Fest

El Campero Fest celebra este viernes y el sábado su segunda edición en Málaga Fórum, donde se elegirá el Mejor Campero de Málaga 2025. Durante dos días se podrá disfrutar de gastronomía, cultura y ocio, ya que el evento está dirigido a toda la familia. Así, habrá conciertos y música en directo, una zona infantil o un mercadillo, entre otras propuestas. Más detalles