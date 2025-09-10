Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
'Hadas, el musical' llega el domingo a Benalmádena.

Planes en familia

Planes con niños en Málaga para el segundo fin de semana de septiembre

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 23:53

  1. Domingo

    'Hadas, el musical', en Benalmádena

'Hadas, el musical' llega al Auditorio Costa del Sol de Benalmádena este domingo con un espectáculo lleno de fantasía, humor y valores como la ... amistad, el respeto y la importancia de creer en uno mismo. Contará además con llamativos vestuarios y una puesta en escena tecnológica que cuenta con gran pantalla LED y personajes interactivos. La música está grabada por la Orquesta de RTVE. El espectáculo, recomendado para menores entre 5 y 15 años, comenzará a las 21 horas y el precio de las entradas es de 15 euros en adelante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  2. 2 Un hombre, en estado grave tras un nuevo apuñalamiento en Málaga
  3. 3 Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero
  4. 4 Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, trasladado a la prisión de Archidona
  5. 5 Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador
  6. 6

    La Junta da vía libre a más de 600 viviendas en Churriana: estos son los proyectos y los precios
  7. 7

    Un estudio desvela los lugares de veraneo favoritos de los malagueños a través de las señales de sus móviles
  8. 8

    Málaga no consigue bajar el número de suicidios desde la pandemia: «La escucha activa salva vidas»
  9. 9 Mata a un hombre con arma de fuego y se atrinchera con la mujer del fallecido en una casa de Granada
  10. 10 Expertos advierten de posibles lluvias torrenciales este otoño: «Málaga es muy proclive a estos fenómenos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Planes con niños en Málaga para el segundo fin de semana de septiembre

Planes con niños en Málaga para el segundo fin de semana de septiembre