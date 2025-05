Mucha música y visitas gratis este fin de semana en Málaga

Isabel Méndez Málaga Jueves, 22 de mayo 2025, 00:17 | Actualizado 00:33h. Comenta Compartir

Del jueves al sábado Alameda Festival

La música toma este fin de semana la localidad de Alameda, que celebra la cuarta edición de su popular festival de música del jueves al domingo. Reunirá, entre otros, a Fernandocosta, Kaze, Recycled J, Foyone, El Duende Callejero, El Canijo de Jerez, Antílopez, Mago de Oz, Mojinos Escozíos, Little Pepe, Gordo Master, Albertucho, Salistre, El Chojin, Ciclonautas, Rienda Suelta, La Gore o El Niño del Albayzín en el polígono industrial La Amarguilla. Más detalles

Del viernes al domingo Visitas gratis en Open House Málaga

Málaga se une este fin de semana a la celebración de Open House, una red mundial de festivales de arquietectura que se desarrolla en más de 50 ciudades en todo el mundo con un objetivo común, acercar la arquitectura a la sociedad. El festival ofrece la oportunidad de visitar edificios emblemáticos y de interés arquitectónico a través de visitas guiadas, rutas y actividades. Con la participación de arquitectos, historiadores y voluntarios, el festival se celebrará en la capital del viernes al domingo así como en Antequera y Vélez-Málaga. Para algunas actividades es necesario inscripción previa. Más detalles en su web.

Sábado y domingo FreakCon en Torremolinos

Elesky, Bárbara, Jorge Vázquez, Míster Jägger, Tami Tamako, La Placita Amarilla, José Davinci, Tomás Castellanos, Nikotxan... son algunos de los invitados a la FreakCon 2025 que este fin de semana tomará el Palacio de Congresos de Torremolinos. El autoproclamado mayor festival de cultura geek de España ofrecerá durante el sábado y el domingo numerosas actividades a lo largo de ambas jornadas. Hay pases diarios para asistir por 13 y 18 euros y packs para el fin de semana también (ya agotados).

Hasta el 27 de julio 'Imagine. El camino hacia los sueños'

'Imagine. El camino hacia los sueños' se estrena este viernes y permanecerá en cartel hasta el 27 de julio, con funciones de jueves a domingo. Creado por Antonio Banderas y Domingo Merlín y producida por Sohrlin, se trata de un espectáculo familiar con humor y números acrobáticos que habla de la imaginación, los sueños, la familia y el tiempo.

A través de las diferentes plantas del hotel, el Señor Imagine hará explorar la imaginación de los asistentes volviendo a recuperar las ganas de luchar por conseguir la vida que desde niños habíamos soñado. La carpa de Sohrlin Andalucía estará en la calle Almonte 6 y las entradas están a la venta en entradasimagine.com.

Viernes y sábado Manuel Liñán & Cía, en el Teatro del Soho

El destacado coreógrafo y bailarín Premio Nacional de Danza 2017 Manuel Liñán presenta este viernes y el sábado su último espectáculo, 'Muerta por amor'. Con doce artistas en escena, el montaje que llega al Teatro del Soho ofrece un viaje que invita a descubrir la necesidad del ser humano por relacionarse, el acercamiento entre los cuerpos, lo que los impulsa, y sus consecuencias. Los pases serán ambos días a las 20 horas.

Viernes y sábado Vuelve Oh See!

El festival Oh See! Málaga vuelve al Auditorio Municipal. Será este viernes y el sábado y reunirá a nombres destacados de la industria musical. Entre otros, se darán cita Mikel Izal, referente del pop indie nacional; Carlos Sadness, con su particular estilo que mezcla pop, folk y tropical; la poderosa voz de Queralt Lahoz; el rock alternativo de Cala Vento; y propuestas muy esperadas como Neverland Bari y Miss Deep'in.

Las puertas se abrirán ambos días a las 17 horas, y para facilitar la conciliación los menores podrán disfrutar de la zona Oh, kids! con distintas actividades pensadas para ellos. Hay varios tipos de localidades, y también se ofrece la posibilidad de adquirir packs para ambos días, tanto para adultos como para los pequeños.

Este fin de semana Agenda de conciertos

En la agenda musical de este fin de semana destaca el concierto de Muchachito Bombo Infierno este viernes en la sala Trinchera, que el sábado acogerá el Metal Gods Fest, que rendirá tributo a Metallica, Iron Maiden y AC/DC a través de Endernity (Metallica) y Santuario (Maiden y AC/DC). El domingo llegará uno de los máximos referentes del hip hop en habla hispana, T & K. También tributos habrá en la París 15, en este caso a cargo de los valencianos Mescalina, que recordarán el viernes los grandes éxitos de Héroes del silencio, El último de la fila y Radio Futura mientras que el sábado actuará Linkoln Park, que repasará los temas más sonados de Linkin Park y también otros de su disco The Hunting Party, que acaba de cumplir diez años.

Por su parte, La Cochera recibe este viernes a The Animes, banda que combina la pasión por la música y el anime. Además, este viernes arranca el Sohail Jazz Festival, en Marenostrum Fuengirola, con Eric Alexander & Rale Micic Quartet. Más conciertos en Suena SUR.

Feria Sabor a Málaga en Nerja

La Feria Sabor a Málaga regresa al Paseo Balcón de Europa de Nerja y contará con 36 productores y seis restaurantes locales que ofrecerán demostraciones en directo durante tres días y también habrá acompañamiento musical en vivo. Más detalles