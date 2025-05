Caracoles, molletes, bandoleros y más este fin de semana en Málaga

T. C.

Isabel Méndez Málaga Jueves, 29 de mayo 2025, 00:00

Hasta el domingo 'Sons: ser o no ser', de La Fura dels Baus

'Sons: ser o no ser' es la nueva creación de teatro inmersivo de La Fura dels Baus. Esta versión del clásico 'Hamlet' de William Shakespeare, invita a un viaje entre la razón y la locura, las fuerzas del destino contrapuestas al azar, el enfrentamiento entre el bien y el mal, la duda entre el binomio libertad-responsabilidad, la vida y la muerte. El montaje podrá verse en la Sala Bodegueros 38 del Teatro Cervantes hasta el domingo, con una función diaria a las 20 horas. Las entradas cuestan 48 euros (precio único).

Hasta el domingo Ronda Romántica

Ronda dará un año más un salto en el tiempo para volver a la época de los bandoleros con su popular recreación histórica. Del viernes al domingo se celebrará Ronda Romántica, que ofrecerá distintas actividades y en la que se podrán ver numeroos trajes de época. La regresará al centro del municipio, a la Alameda y la plaza Teniente Arce, desde el barrio de San Francisco.

Este fin de semana Agenda de conciertos

Fulanita Fest llega este fin de semana con un amplio programa, ya que ofrecerá una fiesta de bienvenida la víspera del festival y otra de clausura el domingo 1. El día grande será el sábado 31 cuando se den cita sobre el escenario del Marenostrum Fuengirola Vanesa Martín, Lia Kali, La Mare y Ptzeta. En la capital, la sala Trinchera recibe el viernes a Ariel Rot y el sábado a Iberia sumergida, el tributo a Héroes del silencio.

La París 15, pro su parte, recibirá el viernes a Mr. Proper y el sábado la fiesta electrónica Crush x Abstract, mientras que el domingo actuará Álvaro Mayo. En el Cervantes estará el sábado Morgan. Más conciertos en Suena SUR.

Además, este sábado arranca en Teatino el ciclo 'Brisa en tu Barrio', que contará con la participación de seis bandas emergentes y varios Dj's del colectivo Recreo Club. La jornada empezará a las 12 en el espacio ubicado junto al Parque del Cine (C/ Orson Welles, 1) y ofrecerá las actuaciones de Something about Tsunamis, Amiga 500, Vancouver, Vis Viva, Pinocho, Detective y Amante Laffón.

Sábado Maratón de donación de sangre con superhéroes

Moteros, superhéroes y voluntarios se unirán este sábado para celebra un gran maratón de donación de sangre a favor del Centro de Transfusión de Málaga. La cita será de 9.30 a 14.30 horas en el Museo Aeronáutico (Aeromuseo) y el reto es conseguir 200 bolsas de sangre en esta ocasión para repartirlas en los distintos hospitales de la provincia. La entrada al museo y el aparcamiento son gratis. Más detalles

Hasta el 27 de julio 'Imagine. El camino hacia los sueños'

'Imagine. El camino hacia los sueños' se estrena este viernes y permanecerá en cartel hasta el 27 de julio, con funciones de jueves a domingo. Creado por Antonio Banderas y Domingo Merlín y producida por Sohrlin, se trata de un espectáculo familiar con humor y números acrobáticos que habla de la imaginación, los sueños, la familia y el tiempo. A través de las diferentes plantas del hotel, el Señor Imagine hará explorar la imaginación de los asistentes volviendo a recuperar las ganas de luchar por conseguir la vida que desde niños habíamos soñado. La carpa de Sohrlin Andalucía estará en la calel Almonte 6 y las entradas están a la venta en entradasimagine.com.

Del viernes al domingo Diseñadores en el Market Málaga de Moda

La moda local se exhibe este fin de semana en el McArthurGlen Designer Outlet Málaga, que exbibirá las creaciones de once diseñadores en el Market Málaga de Moda. El horario será de 10 a 22 horas y espera reunir a más de 85.000 personas en su nueva ubicación, junto al parque infantil de este parque comercial. Más detalles

Este sábado 'Adoro ser malaguita'

El malagueño Tomás García pone el broche de oro este sábado a su show 'Adoro ser malaguita', que ha desarrollado quincenalmente desde octubre pasado en el Auditorio del Conservatorio Gonzalo Martín Tenllado. Cada función ha estado dedicada a diferentes asociaciones de la provincia, y un total de 17 se han visto beneficiadas por esta iniciativa solidaria. Más detalles

Sábado y domingo Arkano, en La Cochera

El rapero Arkano llega con su show de freestyle definitivo, 'Utopía', que podrá verse este fin de semana en Málaga y en el que reflexiona sobre la sociedad y el avance imparable de la Inteligencia Artificial. Los pases son el sábado a las 19 horas y el domingo a las 17.30 en La Cochera. Las entradas cuestan 16 euros.

Viernes y domingo 'Música para Hitler', en el Soho

Pau Casals se vio forzado a exiliarse en el sur de Francia tras la Guerra Civil Española. Con todos sus recursos y mucho empeño se dedicó a ayudar a miles de compatriotas hacinados en los campos de trabajo cercanos.En el año 1943, bajo la ocupación nazi, el genio de la música recibió una inquietante invitación para tocar ante el Führer. Casals sabía que negarse a hacerlo podría acarrearle terribles consecuencias. Estos dramáticos hechos son los que han inspirado a los autores a escribir 'Música para Hitler', un texto emocionante que recrea la personalidad de uno de los mayores artistas del siglo XX y que se representará en el Teatro del Soho el viernes y el sábado a las 20 horas y el domingo a las siete de la tarde.

Este fin de semana Celebraciones en la provincia

La Bienal de Flamenco recala este sábado en Nerja, donde se podrá disfrutar del espectáculo 'De mi soleá', con Luisa Chicano. Por su parte, Riogordo celebra este domingo la 24 edición del Día del Caracol, en la que se esperan más de 5.000 visitantes y que contará con una amplia oferta de actividades en torno al caracol, del que se degustarán 500 kilos. También la gastronomía será protagonista este fin de semana en Antequera, que acoge un concurso mundial de molletes dentro de la segunda edición de 'Antequera, ¡qué bien me sabe!', que ofrecerá varias actividades, entre ellas un concierto de Melody. Además, Corumbela celebra este domingo la V edición del Día del Pan Cateto, que incluirá degustaciones, una demostración de pan amasado y también paella popular, actuaciones musicales y actividades para los niños. Por su parte, arranca en Torre del Mar la Ruta del Cóctel, que se prolongará hasta el próximo 29 de junio.