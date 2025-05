Brisa Teatinos ofrece conciertos gratis este sábado en Málaga

Isabel Méndez Málaga Jueves, 29 de mayo 2025, 13:21 Comenta Compartir

El ciclo 'Brisa en tu barrio', que ofrece actuaciones musicales gratuitas en distintos puntos de Málaga capital, arranca este sábado con la celebración de Brisa Teatinos, que reunirá a seis bandas emergentes y varios Dj's del colectivo Recreo Club.

La cita será a partir de las 12 de la mañana en el Parque Héroes del Combate, junto al Parque del Cine (C/ Orson Welles, 1). Actuarán, con entrada libre, Something about Tsunamis, Amiga 500, Vancouver, Vis Viva, Pinocho Detective y Amante Laffón. Junto a ellos estarán los DJ's Rodama, RJayMusicQ, Space Hammu DJS y La Vida de Jaime, del colectivo Recreo Club

En los próximos meses, además de Brisa Teatinos, se podrá disfrutar de Brisa Churriana, Brisa El Palo y Brisa Huelin. Estos encuentros musicales cuentan con la colaboración de diversas asociaciones de cada barrio como Autismo Málaga, la Asociación de Salud Mental Afenes, la Asociación Cultural Ciriana, la Asociación Cultural de El Palo, la Asociación de Comerciantes de Huelin y la Asociación de Vecinos Teatinos – Ciudad de la Justicia.

'Brisa en tu Barrio' ha abierto este año su cartel a la música electrónica a través de diferentes DJ's de la escuela de música Musiluz y del Colectivo Recreo Club. La primera, fundada a mediados de la pasada década, es un referente en el sector artístico del sonido, siendo una de las academias más reconocidas de España. Por su parte, Recreo Club es un colectivo nacido en Málaga en 2023 integrado por algunos de los mejores Dj's de la ciudad. En sus actuaciones se puede bailar hiphop, house, disco, garage, drum'n'bass, afro... ofreciendo una experiencia diferente, inclusiva, auténtica y sin etiquetas.

Programa de actuaciones

Something about tsunamis … 12:00 h.

Amiga500 … 13:00 h.

Vancouver … 14:00 h.

Rodama (Recreo) … 15:00 h.

RJayMusiq (Recreo) … 16:00 h.

Vis Viva … 17:00 h.

Pinocho Detective … 18:00 h.

Amante Laffón … 19:00 h.

Space Hammu Djs (Recreo) … 20:00 h.

La Vida de Jaime (Recreo) … 21:00 h.

