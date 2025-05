El monólogo más malaguita y solidario de Tomás García

Cristina Pinto Martes, 27 de mayo 2025, 15:37 Comenta Compartir

Ocho meses, quince espectáculos llenos y muchas risas por un buen motivo. Reírse de sí mismo, de la ciudad en la que vive y adora y ayudar a los que más lo necesitan. Lo de Tomás García con su show 'Adoro ser malaguita' ha sido todo un éxito y pone el broche de oro este sábado 31 de mayo por todo lo alto en el Auditorio del Conservatorio Gonzalo Martín Tenllado, donde ha desarrollado esta iniciativa quincenalmente desde octubre de 2024. «Es el proyecto más ambicioso y a la vez el más social de toda la trayectoria del artista malagueño», subrayan desde el equipo del monologuista Tomás García.

Y es que 'Adoro ser malaguita' no sólo ha sabido ganarse al público por las ironías y sinergias de Tomás García con el público y su ciudad, también lo ha hecho su carácter solidario. Cada función ha estado dedicada a diferentes asociaciones de la provincia: La Traíña (personas con discapacidad intelectual); Fundación Cudeca (cuidados paliativos contra el cáncer y otras enfermedades avanzadas); ADIMA (diabetes); Espíritu Deportivo (escuela deportiva inclusiva); AMADE (epilepsia); AEFAS (alzhéimer); Sociedad Protectora de Animales y Plantas; ASAEC (solidaridad asistencial en compañía); Fundación Rincón para el equipo de fútbol inclusivo 'Juventud Axarquía'; Alcer Málaga (enfermos renales); Nuevo Futuro (pisos de acogida para niños desprotegidos y en riesgo de exclusión); Predif Málaga (personas con movilidad reducida por discapacidad física y orgánica); Prematuros Málaga (bebés prematuros) y TEAcompaño (autismo). Todo con la colaboración de Fundación 'la Caixa' a través de CaixaBank.

Ampliar

«Málaga es solidaria y me ha devuelto con creces todo lo que le he dado. Mi gran objetivo en la vida es ayudar a los que ayudan y tratar de ser la mejor persona posible», valora el artista malagueño. Tomás García ha logrado así celebrar sus 20 años en escenarios a lo grande y este sábado no va a ser menos: «No quiero que se recuerde este show como mi espectáculo, sino como un espectáculo de la propia ciudad. Yo voy a seguir ayudando en el futuro y fomentando los buenos valores que siempre me han enseñado en mi casa», apunta el monologuista, que ya se prepara para un verano fuerte con la gira internacional con Costa Cruceros y la nacional con la productora Tierra de Comedia.

Detrás de cada risa y cada función solidaria han sido hasta 17 empresas «100% malaguitas» las que han querido sumarse a esta iniciativa: Ahorasol, Bocaboca, Calypso Tours, enPie, Grupo Premium, iLoftMálaga, MiColchón, Cafés Mokasol, Patatas Ariza, Pinturas Andalucía, PROAMB, Publicmar, Hospital Quirónsalud Málaga, Clínicas Rincón Dental, Sanamar, Saymu Super Cash y Autocares Vázquez Olmedo (AVO). El humorista también agradece el apoyo a todo su equipo de Chalaúras Comedy junto al periodista Daniel Marín, que han estado al frente del proyecto junto a Tomás García en todo momento. Todo para convertir a 'Adoro ser malaguita' en el monólogo más local y solidario.