Muchos planes para poder disfrutar al máximo del fin de semana en Málaga Coín celebra este sábado su Fiesta de la Naranja. Agenda de ocio Hay propuestas para todos los gustos: la Semana de Cine y la Fiesta de la Naranja en coín, la 'Málaga Dog Party', el festival literario 'Málaga 451' y mucho más ISABEL MÉNDEZ Málaga Jueves, 9 mayo 2019, 16:04

Del jueves al domingo Actividades por el Día de la Victoria en el Museo Ruso

El Día de la Victoria, que conmemora el final de la Segunda Guerra Mundial, es para los rusos una jornada de celebración familiar muy arraigada. Por este motivo, la Colección del Museo Ruso organiza este fin de semana una serie de actividades conmemorativas.

Por un lado, el jueves se ofrecerá en el auditorio, a partir de las 18.30, como reedición del año anterior, una audición comentada de la Séptima Sinfonía de Shostakóvich (Leningrado), a cargo de Ignacio Jáuregui, del equipo de Promoción Cultural del centro. La ciudad de Leningrado soportó, de 1941 a 1944, un duro asedio de 900 días que la llevó a extremos atroces de sufrimiento, del que las cifras abrumadoras apenas pueden dar una idea. En medio de tanta muerte, del frío insoportable, del hambre y el dolor surgió uno de los momentos más hermosos de la historia del espíritu humano: el 9 de agosto de 1942 un grupo de músicos famélicos, al borde de la extenuación, sacó fuerzas para interpretar en público la sinfonía que Dmitri Shostakóvich había compuesto en honor de la ciudad sitiada. Retransmitida por la radio y difundida por toda la ciudad en altavoces hacia las trincheras enemigas, la obra se convirtió en un himno de resistencia.

Así, en la Colección del Museo Ruso se podrán escuchar fragmentos de la Sinfonía número 7 de Shostakóvich en una charla que analizará el contexto histórico, bélico y social en que se produjo esta memorable interpretación, con un especial recuerdo para las mujeres protagonistas del esfuerzo por mantener la vida cultural en medio del horror.

El viernes, a partir de las 18.30 en la sala de conferencias y, más tarde, en la cafetería del centro, será el turno para el lado más amable y familiar de esta celebración. Anastasia Kostiúshek, del Instituto Pushkin (Madrid), dará un charla y taller gastronómico con el título 'Postres rusos con historia'. Se trata de un viaje al mundo de la repostería rusa, lleno de anécdotas, historias curiosas, personajes célebres y sabores originales.

Finalmente, el domingo 12, a partir de las 17.30 en el auditorio, el ciclo 'La mujer en el cine ruso' hace una parada en la Gran Guerra Patriótica para programar Los atardeceres aquí son apacibles, de Stanislav Rostotski (1972).

Hasta el domingo 'Mi querida Mori', en el Echegaray

El diplomático británico Míster Diamond y la valiente geisha Naoko mantienen un íntimo vínculo de silencio y reprobación. A raíz de un juramento pasado, ambos están condenados a permanecer juntos hasta el final en las horas previas de uno de los más devastadores acontecimientos de toda la historia. En la obra se entrecruzan los evocadores y descarnados soliloquios de dos seres encontrados, obligados a compartir espacio y tiempo y a honrar la memoria de la difunta Mori. 'Mi querida Mori' se representa en el Teatro Echegaray hasta el próximo 12 de mayo.

Las funciones son este jueves, viernes y sábado a las 20 horas, el domingo 12 a las 19 horas y del martes 7 al sábado 11 a las 20 horas. Las entradas cuestan 15 euros. Los martes, miércoles y jueves hay 2x1.

Viernes Noche de los Libros en La Térmica

La Térmica acoge este viernes la quinta edición de Málaga 451, un festival literario que apuesta en cada cita por aumentar la atención a las letras que han sido escritas en otros países o en otras lenguas. Más de cuatro escenarios de actividad interrumpida entre narrativa, ensayo, poesía, zona infantil, teatro en pequeño y medio formato, exposiciones temáticas y una amplia zona de venta en la que los libreros y editores han vendido 1.000 libros de media cada año son los ingredientes de esta gran cita con la cultura, con entrada gratuita.

El poeta y prosista rumano Mircea Cartarescu, el último fenómeno de la novela gráfica Emil Ferris, el cantante y compositor británico Brett Anderson o el diálogo entre la cubana Wendy Guerra y la venezolana Karina Sainz Borgo o la propia literatura de Javier Reverte son solo algunos de los participantes de este año.

La entrada es libre hasta completar aforo, a partir de las 18 horas. Antonio Javier López tiene más detalles

Viernes Rubén Pozo y Lichis comparten 'Mesa para dos'

'Mesa para dos'. Ese es el título del espectáculo rockero que protagonizan dos de los artistas más representativos de este género en nuestro país, Rubén Pozo y Lichis, que recala este viernes en Málaga. Tras colaborar en diferentes proyectos, los dos artistas se han embarcado en una gira de conciertos en los que repasan sus respectivos repertorios, al tiempo que interpretan algunas canciones que han compuesto entre ambos para la ocasión, como destaca Rafael Cortés. 'Habrá que vivir' es el tercer álbum en solitario de Rubén Pozo, exmiembro de Pereza, uno de los grupos de más repercusión del panorama nacional. Por su parte, Miguel Ángel Hernando 'Lichis' fundó en el ecuador de la década de los 90 el grupo La Cabra Mecánica, que se mantuvo durante más de diez años sobre los escenarios y con el que publicó seis trabajos discográficos.

El espectáculo este viernes en La Cochera Cabaret arrancará a las 22 horas. Las entradas cuestan 14 euros y están a la venta en lacocheracabaret.com

Viernes Concierto de Primavera en el Colegio Oficial de Aparejadores de Málaga

El Colegio Oficial de Aparejadores de Málaga (Avda. República Argentina, 18) celebra este viernes su Concierto de Primavera. Dedicado al género del jazz, contará en esta ocasión con la actuación de la solista granadina Celia Mur Quartet y Arturo Serra, uno de los vibrafonistas más reconocidos del panorama jazzístico español, que estarán acompañados como Juan Galiardo, al piano, Rafael Sibajas, al contrabajo, y Miguel Benito, a la batería.

La entrada es libre hasta completar aforo. El espectáculo comienza a las 21 horas.

Hasta el sábado 18 Ruta del Rock en Torremolinos

Torremolinos celebra su VIII Ruta del Rock desde este viernes y hasta el próximo sábado 18, en el 35 bares, locales, plazas y calles del municipio se convertirán en escenarios de hasta 50 conciertos de pop, rock, soul o jazz, entre otros géneros, que harán rotar por la localidad a 32 bandas, grupos y solistas que convertirán el municipio en un enorme plató de música en vivo. El horario general de actuaciones irá desde las 19,00 hasta las 22,00 horas, si bien también, en alguno de los casos, habrá sesiones a las 17,00 y las 18,30 horas.

La oferta musical de la jornada inaugural este viernes de la 'VIII Ruta del Rock de Torremolinos' la integran 11 grupos y bandas en otros tantos locales. El itinerario se iniciará a las 20 horas en el Vanilla Café, donde actuará 'Nico Sabatini'; y a la misma hora en la Pizzzería La Palette estará Jesús Palma y en el Bar América lo hará 'Gallango'.

A las 21 horas el grupo 'No hay tregua' actuará en Telepizza, 'Los Peebles & Los Cavernícolas' lo harán en La Perla Lounge Café-Bar, 'Gallango' ofrecerá un segundo pase en el Bar América, Nico Sabatini estará en la Bodeguita Museo y 'Barbara Pereda y Dani García' en el Puro Bar. A partir de las 21,30 horas los conciertos pasan a La Gamba Alegre que alberga la actuación de 'Kassia' y el segundo pase de Jesús Palma en la Pizzzería La Palette; y a las 22,00 horas será el turno para los 'Sr. Mirinda' que actuarán en el Íkaros Café Bar, un segundo pase de Nico Sabatini en la Bodeguita Museo, otro segundo pase de 'Barbara Pereda y Dani García' en Puro Bar; y los 'Rocking Bumper' estarán en la Cervecería Twister.

Otros siete locales se sumarán a la ruta el sábado 11, a partir de las 18,30 horas. Se trata de La Terraza Lounge del Hotel Los Jazmines donde estará 'Sr. Mirinda'. A las 20,00 horas los 'Silver Beats' subirán al escenario del Restaurante Colonia; y a las 21,00 horas comenzarán en simultáneo las actuaciones de 'Manu Valiana' en The Galloping Major, 'Smoky Joe' en The Pink Elephant, 'Switch' en el Pub Branigans, 'Los Copiones' en El Caballo Andaluz y los 'Prairie Sinners' en el Bar Dos Hermanos.

La segunda de las cinco jornadas del ciclo, y en lo relativo a ese sábado, 11 de mayo, se cerrará con los segundos pases a las 21,30 horas de los 'Silver Beats' en el Restaurante Colonia y a las 22,00 horas 'Switch' en el Pub Branigans.

El primero de los dos fines de semana consecutivos de la 'VIII Ruta del Rock de Torremolinos' tendrá su colofón el domingo, día 12, con las actuaciones de 'Dr. No' a las 17,00 horas en El Horno Beach, de 'Tatiana La Negra' a las 19,00 horas en el Café Bulevar By NA; a las 19,30 horas 'Pablo Rooster & Friends' estarán en el Restaurante Álamo 43 y a las 21,00 horas lo harán 'The Soaks' en MgJamón.

Otros 14 locales serán los que reciban los conciertos de la Ruta del Rock el siguiente fin de semana. Así, el viernes 17 las actuaciones se celebrarán en el Peggy Sue´s, el Shawarma Simón, el Café Bar Central, el Taj Grill, La Cervezoteca, la Pizzería La Favorita y Con Dos Huevos; y el sábado 18 lo harán en el Arena Resto Bar, el Resto Bar La Eskinita, en el Lombok, el Guinns, La Pepa, la Luna Egipcia y el restaurante Mejor con Reserva.

Además, a la VIII Ruta del Rock de Torremolinos se sumará la celebración, en paralelo e incluso ampliado al domingo, 10 de mayo, del IV European Rock´N'Roll Meeting en el pasaje Pizarro el viernes, desde las 20,00 y hasta las 23,00 horas; y el oásis de la plaza del Remo (La Carihuela), el sábado y domingo, de 12,00 a 15,00 y de 17,00 a 20,00 horas.

Hasta el lunes 20 Fiestas de San Isidro Labrador en Churriana

Churriana celebra sus Fiestas Populares de San Isidro Labrador, que se desarrollarán del 10 al 20 de mayo. Como novedades de esta edición figuran el nuevo recinto en el sector El Pizarrillo, debido al inicio de las obras de urbanización de los terrenos donde se ha ubicado anteriormente y que volverá a acoger la feria una vez finalizadas dichas obras. De esta forma, el acceso de vehículos a la zona de estacionamiento para el Real de la Feria será por calle Caliza y la salida se realizará por avenida de China.

Está previsto la puesta en funcionamiento por parte de la Junta de Distrito de un autobús circular gratuito los días 18 y 19 de mayo en horario de 21:30 a 2:30 horas, con objeto de facilitar el acceso para aquellas personas que no quieran coger su vehículo.

Programa de actividades

PREGÓN

Será el próximo 10 de mayo a las 21 horas, en el teatro del Centro de Servicios Sociales a cargo de Rosa María Vilches Quesada. Previamente a las 20:30 horas habrá un concierto de la Asociación Musical San Isidro Labrador.

MISA DE ROMEROS Y ROMERÍA

El 12 de mayo tendrá lugar la misa de romeros a las 10:00 horas, y a las 11:00 h. saldrá la procesión en romería hacia el Olivar de San Isidro, con el regreso del santo a las 18:30 h.

ENTREGA GALARDÓN CHURRIANERO DEL AÑO

El 14 de mayo a las 20:30 horas se llevará a cabo el acto de entrega de este galardón en el salón de actos de la Junta Municipal de Distrito. Este año se va a conceder a la Fundación La Esperanza.

REAL DE LA FERIA (Caseta Municipal)

Jueves día 16 de mayo

Inauguración a las 22:00 h . Elección de misses y misters infantiles y juveniles

Viernes día 17 de mayo

19:00 h. Fiesta infantil con el espectáculo musical «CANTAJUEGOS»

Desde las 20:30 h. actuaciones de las academias «Pepi de Miguel» y «Schine School»

23:00 h. Noche de Tributos a EL ÚLTIMO DE LA FILA y HÉROES DEL SILENCIO con ALEJADOS e IBERIA SUMERGIDA

Sábado día 18 de mayo

22:00 h. Orquesta Al-Ándalus

23:00 h. Actuación del grupo de pop IGNORENTES

00:00 h. Actuación de CAFÉ QUIJANO

Continuación con Orquesta Al-Ándalus

Domingo día 19 de mayo

20:30 h. Cena homenaje a los mayores de Churriana

Orquesta Al-Ándalus

FERIA DE DÍA

Sábado 18 de mayo

(Real de la Feria)

12:00 h Exhibición de Equitación de Alta Escuela Española.

(Avda. San Javier)

12:00 a 19:00 h. Exhibición de talleres, bailes populares, música pop, salsa, juegos populares, etc.

Domingo 19 de mayo

(Avda. San Javier)

12:30 h. Talleres infantiles

14.00 h. XXV Muestra Gastronómica

15:00 h. Degustación de paella popular

A lo largo de toda la jornada habrá bailes populares, carrera de cintas, música, etc.

PROCESIÓN SAN ISIDRO LABRADOR

Domingo 19 de mayo a las 19:00 horas.

DÍA INFANTIL

Lunes 20 de mayo de 19:00 a 23:00 h. con atracciones a precio reducido.

Sábado y domingo Málaga Dog Party, en la plaza de la Marina

Exhibiciones en la Málaga Dog Party. / Ñito Salas

La 'Málaga Dog Party' regresa este fin de semana para cumplir con su doble cometido:visibilizar a las protectoras de la provincia y recordar que la adopción es siempre mejor opción que la compra en establecimientos tradicionales. La agrupación Maratón Dog, de nuevo en asociación con TiendAnimal y la colaboración de Royal Canin, el Ayuntamiento de Málaga y Diario SUR, reunirá el sábado y el domingo a las principales asociaciones de rescate de animales abandonados, y los situará frente a cientos de personas, el escaparate perfecto para crear consciencia. Fernando Torres te cuenta más

Sábado Cata de vino en Torrox para 500 personas

El Ayuntamiento de Torrox organiza este sábado una cata que servirá para promocionar los vinos con denominación de origen de Málaga, mediante la degustación de tres caldos de bodegas de la comarca de la Axarquía.

El evento, que tendrá lugar junto al faro de Torrox, tiene como objetivo dar a conocer las peculiaridades de los vinos malagueños y ponerlos en valor para impulsar su consumo. Los asistentes podrán conocer tres bodegas y tres vinos, dos de la denominación de origen Sierras de Málaga y uno de la denominación de origen Málaga.

Los interesados en participar, que deben ser mayores de 18 años, deberán inscribirse en la Oficina de Turismo de Torrox, donde obtendrán un tique que podrán canjear por una copa de cristal para catar los vinos con la que el Ayuntamiento obsequiará a los asistentes.

Sábado Gatoperro + Pablo Fugitivo, en La Cochera

La Cochera Cabaret acoge este sábado una sesión doble de rock puro. Por un lado, el malagueño Pablo Fugitivo, que hace apenas unas semanas presentó su nuevo disco. Y en la misma velada, Gatoperro, la banda liderada por David Llosa, que presentará su quinto disco, 'Ríen los dioses'. Pablo Fugitivo, cantante y compositor, alma de bandas como Fugitivos del Swing y Los Ejecutivos, acaba de estrenar 'Voy Solo', disco de trece canciones que viajan entre el folk y el rock envueltas de un sonido orgánico y que sumergen al espectador en una atmósfera espesa y embriagadora. Pablo Fugitivo ha formado parte de bandas como Inercia, Proyecto Imagine o Patrañas. El grupo Gatoperro, por su parte, se mueve entre el rock clásico y el universo de los 'songwriters', bebiendo de bandas como Crazy Horses, The Band, Jayhawks, Bob Dylan, Burning o Los Rodríguez. El espectáculo comenzará a las 22.00 horas y las entradas cuestan entre 8 y 10 euros.

Hasta el domingo 19 Ruta de las cruces en Cruz del Humilladero

La Junta Municipal de Distrito nº 6 Cruz del Humilladero organiza la Ruta de la Cruz, dentro de la cual se pueden visitar hasta el próximo 19 de mayo un total de 19 cruces de las que 15 participan el concurso. Para más detalles, ver aquí

Sábado Cuentacuentos 'El Principito'

El Museo Interactivo de la Música invita este sábado a disfrutar en familia de un cuentacuentos basado en el personaje que ha cautivado con sus aventuras a los lectores de todo el mundo, 'El principito'. Una adaptación musical del libro de Antoine de Saint-Exupéry, para mirar la vida y los sueños con los ojos de la niñez. Comenzará a las 12 horas. La entrada cuesta 5 euros e incluye la entrada al museo. El espectáculo está recomendado para niños a partir de dos años.

Sábado y domingo 'La culpa', en el Cervantes

Un psiquiatra es requerido a declarar en favor de un paciente responsable de cometer una masacre. Cuando se niega a hacerlo, su carrera, su ética y sus creencias son cuestionadas, lo que desencadena una espiral de acontecimientos que convulsionará no sólo su vida, sino la de la persona que más quiere. Ese es el argumento de 'La culpa', que se representa este fin de semana en el Teatro Cervantes. Las funciones son el sábado a las 20 horas y el domingo a las 19. El precio de las entradas oscila entre los 10 y los 27 euros.

Sábado Concierto de Buenas noticias

Exit music bar I(calle Correo Viejo 4) estrena su agenda de conciertos en el centro de Málaga este sábado. Los encargados del estreno son la banda Buenas noticias, que presentan el formato acústico de su nuevo disco 'Hoy no se acaba el mundo' (Maldito Records). Se trata de una interesante propuesta que da la vuelta a los temas de su disco de rock que ya se puede escuchar en todas las plataformas. El espectáculo comienza las 21 horas y la entrada es gratuita.

Este fin de semana y el próximo Colorful Larios Week

Para estar al día en las últimas tendencias en moda y maquillaje el centro comercial Larios Centro pone en marcha su Colorful Larios Week, que se desarrollará del 9 al 11 de mayo y del 16 al 18 y en la que también se podrán aprender trucos para que tus fotos y vídeos de Instagram se hagan más populares. Aquí puedes ver el programa completo de actividades

Domingo Fiesta de la Naranja en Coín

Coín celebra este domingo una nueva edición de su Fiesta de la Naranja, a la que se prevé asistan más de 6.000 personas. Concretamente, los vecinos y visitantes podrán probar desde primera hora zumo de naranja, al mismo tiempo que pueden realizar algunas compras en los numerosos expositores de productos típicos de la localidad como quesos, pan y dulces, embutidos, artesanía, cerámica y un sin fin de artículos y regalos que podrán adquirir en el entorno de la plaza Bermúdez de la Rubia.

Desde primera hora de la mañana se abre también el concurso de pintura rápida bajo el nombre de Annette Deleitalle, como homenaje a esta pintora belga que escogió Coín para pintar sus calles y plazas pero sobre todo a sus gentes.

A partir de las 11.30 horas comienzan más actividades con talleres infantiles a cargo de Multiaventura Coriolis (a partir de las 12) y arrancará además la recepción de los postres elaborados con naranja que participarán en el certamen organizado.

El momento más esperado será a partir de las 14 horas, que será cuando comiencen las degustaciones de ensaladilla de naranja con bacalao y cebolleta, así como de la popular «sopa hervía», un sabroso plato, que habitualmente compartían los trabajadores del campo. Además se cocina con lo mejor de la huerta: pimientos, tomates, ajos y patatas, y con pan del día anterior. La fiesta estará animada con la actuación musical de la Tuna de Magisterio de la Universidad de Málaga en la misma plaza (12 horas).

El Día de la Naranja sirve también para premiar a alguna persona o entidad de la localidad que destaque por su labor en el pueblo con el denominado Premio Naranja Honorífico, un galardón que supone un merecido reconocimiento y que este año ha recaído en 'Coín Pá Comérselo', una empresa familiar, dedicada desde 1968 a la producción y elaboración de productos cárnicos.

Como novedad en esta edición, se podrán ver las cuevas rupestres mozárabes que se abren al público por primera vez con visitas guiadas (de 11.30 a 15 horas). También se han organizado visitas guiadas por el casco histórico de Coín, con el objetivo de dar a conocer su valor monumental. Las salidas serán desde la oficina de Turismo, previa inscripción de 11.30 a 13 horas.

Domingo Fiesta de la Cachorreña en Alhaurín el Grande

Alhaurín el Grande celebra este domingo su Fiesta de la Cahorreña, reconocida como Fiesta de Singularidad Turística Provincial, que tendrá lugar en la barriada de San Isidro. La degustación gratuita de los platos típicos como las cachorreñas y el mojete, la eucaristía en honor a San Isidro, el XIV Encuentro Nacional de Bolillos, el mercadillo artesanal, la muestra de cocina internacional, la concentración de coches clásicos, el concurso de productos de la huerta, un showcooking, las actividades infantiles y musica en directo centrarán el programa de actividades de la jornada.

Hasta el domingo Semana del Cine de Coín

Coín siempre ha tenido una relación especial con el séptimo arte. Tanto es así que en su interior alberga la Ciudad del Cine, un pequeño pueblo construido expresamente para ser escenario de rodajes que en sus años dorados fue escenario de éxitos televisivos de principios del siglo veinte pero que ahora permanecen cerradas salvo contadas ocasiones. Ahora, el municipio quiere volver a su esplendor cinematográfico, por lo que organiza la Semana del Cine de Coín del 6 al 12 de mayo, un ambicioso festival dirigido por el cineasta malagueño Enrique García (321 días en Míchigan y Resort Paraíso) y que se inauguró con una exposición del dibujante ángel Idígoras. Para conocer el programa completo de actividades, ver aquí

Domingo Caravana solidaria en el Museo del Automóvil

El Museo del Automóvil de Málaga celebra este domingo su caravana solidaria, en la que varios varios clubes del motor se unen para apoyar una causa social. En esta ocasión, la intención es recaudar fondos para el programa 'Madad' del Movimiento Internacional de Cruz Roja y la Media Luna Roja a través del cual se ofrece ayuda sanitaria a los más de cinco millones de refugiados sirios que permanecen en comunidades locales y campamentos de Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto debido al conflicto que se ha prolongado durante 8 años.

Las actividades comenzarán a las 10:30 con la llegada de los vehículos clásicos y el inicio de las actividades destinadas al público infantil. A partir de ese momento, se sucederán una serie de actuaciones musicales y de danza que se prolongarán hasta las 13:30, momento en el que la caravana de vehículos emprenderá su marcha hacia el centro de la ciudad. Durante toda la mañana, los participantes podrán colaborar económicamente no solo a través de las huchas que se dispondrán si no también mediante la consumición helados, refrescos o cervezas que distintas empresas han puesto a disposición de la causa.

Hasta el lunes 13 APLAMA inaugura la muestra 'El Poder del Femenino'

La Asociación de Artistas Plásticos de Málaga (APLAMA) organiza en la Sala de Exposiciones Manuel Barbadillo (Av. del Comandante Benítez nº 7), la exposición de la artista hispano-brasileña Deia G. Designer 'El poder del femenino'. La muestra podrá visitarse hasta el 13 de mayo, de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 18.00 a 21.00 horas. Lunes tarde, sábados, domingos y festivos cerrado. Esta exposición, de marcado carácter figurativo, recoge una serie de pinturas donde la figura femenina es la protagonista.

Hasta el 9 de junio El Pompidou toca techo con Matisse

Una exquisita exposición la que el Centre Pompidou Málaga dedica al gran baluarte del arte moderno, al antagonista cómplice de Pablo Ruiz Picasso en la revolución plástica de la primera mitad del siglo pasado. Y de la mano de Matisse, el Pompidou de Málaga toca techo por ahora con una exposición tan ajustada como potente, tan deliciosa como profunda. Porque a través de este medio centenar de obras de Matisse procedentes del Centre Pompidou de París puede establecerse un relato cabal de las idas y venidas del arte moderno, al tiempo que cualquiera puede entregarse al mero goce estético de cada pieza. 'Henri Matisse. Un país nuevo' estará hasta el 9 de junio. Abierto todos los días, salvo los martes, de 9.30 a 20.00 horas. Entrada general a la colección, 7 euros. Descubre más aquí.

Hasta el 25 de mayo Mirada femenina en el Rectorado con '#TODAS'

La obra de 18 artistas contemporáneas andaluzas se exhibe desde hasta el 25 de mayo en la Sala de Exposiciones del Rectorado. '#TODAS' es un recorrido por la historia más reciente del arte hecho por mujeres en Andalucía de diferentes generaciones y con discursos y formatos diversos, símbolo todo ello de un colectivo que, según indican sus componentes, no ha logrado todavía el justo territorio profesional. La mirada de género está presente, pero no es la única. La exposición puede visitarse de lunes a sábado de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. Más información

Hasta el 9 de junio 'Van Gogh Alive'

'Van Gogh Alive' abre sus puertas en un montaje instalado a la espalda de la Farola, junto a la antigua Casa de Botes del puerto malagueño. Más de 3.000 imágenes de gran formato proyectadas sobre paredes de seis metros de alto envuelven al público a través de algunos de los grandes éxitos pictóricos del maestro holandés, desde 'Los girasoles' hasta el 'Trigal con cuervos', pasando por el 'Autorretrato con la oreja vendada' y las constelaciones recreadas a gran formato a partir de 'La noche estrellada'. Hasta el 9 de junio. Adultos, 12 euros los días laborales y 14 euros los fines de semana; niños de 4 a 15 años, 9 euros; niños menores de 4 años, acompañados por un adulto, gratis. Tarifas especiales para familias y grupos. Ver más

Hasta el 23 de junio Picasso e Iliazd se reencuentran en la Casa Natal

El Museo Pushkin de Moscú se descubre en parte en la sala de exposiciones de la Casa Natal de Picasso. Ambas instituciones unen sus caminos para arrojar luz sobre una amistad personal y artística apenas conocida, incluso por los historiadores y especialistas en la materia: la que unió durante medio siglo a Iliá Zdanévich 'Iliazd' y Pablo Ruiz Picasso. Con esa premisa, la Fundación Picasso-Museo Casa Natal y el Museo Pushkin firman una coproducción ambiciosa en lo intelectual y cuidada en lo visual, con una puesta en escena digna de la ambición del proyecto. Más de 150 piezas entre dibujos, grabados, esculturas y otros objetos que hasta el próximo 23 de junio repasan una relación cuajada en nueve libros ilustrados. Descubre más, aquí

Hasta el 8 de septiembre 'Perversidad', mujeres fatales en el Museo Thyssen

'Perversidad. Mujeres fatales en el arte moderno (1880-1950)', la nueva exposición del Museo Carmen Thyssen patrocinada por Fundación Unicaja, recorre la evolución de la identidad femenina: desde la 'femme fatale' a la nueva mujer. 71 pinturas, dibujos, grabados y esculturas de instituciones y colecciones francesas, suizas, alemanas y españolas en el Museo Carmen Thyssen hasta el 8 de septiembre. Más información, aquí