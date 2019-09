Cervezas, moda y recreaciones históricas este 'finde' en Málaga Torremolinos celebra su Oktoberfest hasta el domingo. Agenda de ocio El Circo del Sol estrena su espectáculo 'Kooza', Alozaina celebra su Feria de la Aceituna, coinciden dos importantes festivales de música y llega la novena Pasarela Larios ISABEL MÉNDEZ Málaga Jueves, 12 septiembre 2019, 08:12

Viernes y sábado Pasarela Larios Fashion Week

Málaga volverá a desplegar su gran alfombra azul de la moda para acoger la novena edición de la Pasarela Larios Fashion Week, que se celebra este viernes y el sábado. Entre los creadores que han confirmado su participación figuran el diseñador de alta costura Rafael Urquízar con su colección Costura 2020 Arte; Jesús Segado con su nueva colección 'Entre el cielo y el Suelo'; la diseñadora de alta costura Gemma Melé; la diseñadora y estilista Antonia Galiano; los elegantes y románticos vestidos de la firma Piugan; el joven talento de la moda, y ganador de Málaga Crea 2019, Xisco Morales; la firma de baño francesa, Livia Montecarlo y la frescura de la marca de Banana Moon; la exclusividad y el sabor inglés de Mario Teo, el empresario y diseñador Félix Ramiro, con su firma especializada en diseño de hombre; la firma malagueña de Ceremonia y Sastrería, Mann y la reconocida diseñadora, Ágatha Ruiz de la Prada y la diseñadora de alta costura argentina Romina Brunelli.

Por su parte, los diseñadores Mario Camino y Carlos Aguirre de la firma malagueña Alta Costura Montesco recibirá el 'Alfiler de Oro', un premio que reconoce su brillante trayectoria en el mundo de la moda.

Hasta el 13 de octubre Vuelve el Circo del Sol

El Circo del Sol vuelve a Málaga con su espectáculo 'Kooza', el viaje a sus orígenes con acrobacias de impacto y una atención especial a los payasos. El riesgo es parte de ese circo tradicional que se esconde tras las cortinas del Ba-ta-clan, la gran estructura que domina la escena de 'Kooza'. Un engranaje móvil a varias alturas (el más elevado de los creados por la compañía canadiense) que sirve de puerta de entrada a un colorido universo en el que hay magia, risas y, sobre todo, tensión. Los hermanos Quirós Domínguez mantienen al público con el corazón en un puño mientras deambulan sobre cuerdas tensadas a dos alturas sin arnés ni ningún tipo de protección. Solo se despliega la red minutos después, cuando se atreven a cruzar la cuerda floja en bicicleta. Compiten en peligrosidad con los atrevidos acróbatas de la Rueda de la Muerte. ... Todo esto y más se podrá ver hasta el 13 de octubre en el recinto ferial Cortijo de Torres. Las entradas cuestan desde 34,95 euros.

Viernes Fiesta de la Candelaria en Torrox

Torrox celebra este viernes su popular Fiesta de la Candelaria. Será en el recinto de El Faro, que volverá a contar con la recreación de la portada de un cortijo donde se escenificarán las distintas labores que se llevaban a cabo durante estas fechas. La cita arrancará a las 19.30 horas.

Viernes y sábado Oh See! en el Auditorio

El Oh, See! Fest vuelve por segundo año al Auditorio Municipal de Málaga con una propuesta de corte indie durante dos días, el viernes 13 y el sábado 14. Prolonga su duración pero mantiene la filosofía de conciertos diurnos, con zona de restauración, una alternativa para los más pequeños con las entradas Oh! Kids (para niños de entre 4 y 12 años, con talleres desde las 17.00 hasta las 00.00 horas. 25 euros más gastos).

El viernes 13 la música empieza a las 18.00 horas con el sexteto femenino Las Chillers. En la jornada de apertura comparten cartel el trapero C. Tangana, el grupo revelación Morgan y los roqueros Despistaos y Sidecars. Cierra la noche el infalible electropop de La Casa Azul.

El sábado la fiesta comienza a las 14.00 horas con Ballena, el grupo indie malagueño formado por miembros de Fila India, Modo Bélica y Negroazulado que sorprendieron con su debut, 'Navarone'. La nota local la completa un par de horas después la veteranía powerpop de Airbag. Y de años en los escenarios sabe de sobra Love of Lesbian, cabeza de cartel en esta recta final junto a Viva Suecia, Zahara, 091, La M.O.D.A. y los jóvenes talentos de Delaporte y Carolina Durante.

Como novedad en esta segunda edición, la música en directo no parará: Nita Deframe pinchará en los descansos de bandas para crear una experiencia 'non stop'. El abono para los dos días tiene un precio de 49,50 (gastos incluidos) y las entradas sueltas para el viernes a 33 euros (gastos incluidos).

Hasta el domingo Oktoberfest en Torremolinos

La plaza de La Nogalera de Torremolinos vive hasta el domingo la tradicional fiesta alemana 'Oktoberfest', en la que se podrá disfrutar de actuaciones en vivo y gastronomía tradicional de la región de Bavaria. La quinta edición de este evento se celebrará en horario de 12 a 00 horas.

El V Oktoberfest de Torremolios tendrá una gran carpa donde disfrutar de las mejores cervezas, además de degustar las especialidades culinarias típicas alemanas como quesos, vino blanco, pretzels o salchichas, entre otras, y todas a precios populares.

El jueves a las 13.00 horas, se abrirá el primer barril, un tradicional acto que contará con la presencia del alcalde de Torremolinos, José Ortiz, y el cónsul de la República Federal de Alemania en Málaga, Arnulf Braun.

Hasta el domingo Feria de la aceituna en Alozaina

Alozaina, que pasa por ser el mayor productor de aceituna con denominación de origen, es el único que rinde tributo cada verano a la oliva de mesa. Este año lo hará entre los días 12 y 15 de septiembre, es decir, en el inicio del 'verdeo' o cosecha de las aceitunas de mesa . El primer día tiene una vertiente religiosa, ya que está vinculada también a la virgen del Dulce Nombre de María, pero después será una buena excusa para probar las primeras aceitunas aliñadas de la temporada, según destaca Javier Almellones.

Hasta el domingo La Embajada, en Alfarnate

Alfarnate celebra las Fiestas en honor a Nuestra Señora de Monsalud, que se prolongarán hasta el domingo 15 cuando tendrá lugar la representación de 'La Embajada. Fiesta de Moros y Cristianos', una recreación del rapto de la patrona por los moros y su rescate por los cristianos en el que participan más de 400 vecinos ataviados con trajes de la época. La representación es gratuita. Se inicia a las puertas de la iglesia de Santa, y tras el robo, se traslada a la Haza del Cura. A las doce del mediodía, tiene lugar la tradicional salva de trabucos que da comienzo a esta fiesta. Sus habitantes se dividen en dos bandos interpretando el secuestro de la Virgen por las calles del pueblo. La recreación es a las 18 horas y tiene una duración de entre 40 y 45 minutos

Fiestas en honor a Nuestra Señora de Monsalud Coronada

Las Fiestas en honor a Nuestra Señora de Monsalud Coronada, patrona y alcaldesa perpetua de la Villa de Alfarnate arrancará el miércoles a las 22:30 horas con el pregón a cargo de Sergio Rafael García por su aportación y colaboración al deporte alfarnateño. Una hora antes será la bajada de la imagen de la patrona desde su ermita a la iglesia. A las once de la noche habrá playblacks y bailes a cargo de los jóvenes del pueblo. Durante la tarde tendrán lugar las finales del torneo de fútbol y de padel así como la merienda de los mayores.

El jueves 12, día de la festividad, habrá diana floreada a las doce del mediodía a cargo de la Escuela de Música de Alfarnate. La misa comenzará media hora después. Durante todo el día la iglesia permanecerá abierta para que los fieles puedan venerar la imagen. La procesión por las calles del pueblo será a las 21:30 horas.

A las tres de la tarde estará charanga Las Figuras. A las doce, comenzará la verbena en la caseta municipal con la actuación de Los Kalima, concurso de pasodoble y la elección de la Reina y Rey de las Fiestas.

El viernes 13 a la una de la tarde, VI Concurso Local de Productos del Huerto en el área recreativa de El Ejido. A su término tendrá lugar la comida de los jubilados con actuación del solista Juan Luis Pascual. A las 17 horas empezará el Concurso de Maniobras de Tractor en el campo de fútbol y media hora después, el XIII Concurso Interlocal de Tiro con Honda. A las seis de la tarde, fiesta infantil con actividades y talleres, carrera de atletismo y prueba ciclista.

A partir de las 22 horas, velada flamenca con Raimundo Navarro y con la colaboración de la alfarnateña Natalia Ramírez Coca. A partir de las doce de la noche en la caseta municipal actuará el Cuarteto Tangai y habrá fiesta de los 80 y 90 con Rodrila (Tributo a los Rodriguez y Tequila), orquesta Retroversión y djs.

El sábado 14, los más pequeños disfrutarán de la animación infantil desde las doce de la mañana. Media hora después comenzará el partido homenaje a Sergio García Pascual donde participarán antiguos jugadores del Alfarnate C.D.

A las 13:30 habrá ofrenda para la patrona Una flor para la Virgen. A las 16:30 horas carrera de cintas con bicicleta en calle Fuente. Media hora después, fiesta flamenca en la plaza del Jardín a cargo de New Velada. Por la noche, la música será de Cuarteto Tangai y de la orquesta La Prohibida.

El domingo está dedicado a la Fiesta Embajada. Fiesta de Moros y Cristianos que comenzará con la tradicional salva de trabucos a las doce de la mañana. A las 14:30 habrá desfile y ambientación por las calles del pueblo y a las 15:00 horas se abrirá el zoco medieval y los talleres en la zona del Pilar y la Plaza del Jardín. La representación de La Embajada será a las 18 horas.

Por la noche habrá verbena, traca y cotillón. A las tres de la mañana se repartirá molletes con aceite, aunque la fiesta continuará con djs hasta la madrugada

Sábado Día de la Música en Benamocarra

El municipio de Benamocarra celebra este sábado la XIX edición del Día de la Música, en la que los vecinos le rinden un homenaje a su ilustre vecino, el músico y compositor Eduardo Ocón. Las actividades comenzarán a las 11:30 horas, con los pasacalles de las diversas Bandas y Agrupaciones musicales del IV Certamen de Bandas de Música de Benamocarra. Desde las 17:30 y tras la entrega de placas a músicos ilustres del municipio, la Tuna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, la panda de verdiales de El Borge y las Bandas de Música inundarán de sonidos diferentes las calles del municipio.

A las 18 se procederá a inaugurar la Nueva Sala de Exposiciones con la que va a contar el municipio para mostrar su importante pinacoteca y servir asimismo de punto de referencia y de exhibición de las obras de artistas de toda la provincia. El programa de actividades incluye además diversas degustaciones gastronómicas, exposiciones de Pintura y manualidades. Así, a las 20 horas la iglesia de Santa Ana acogerá la música de 'Memorias de Sefarad' mientras que en el polideportivo municipal tras la actuación a las 22:30 h. de Juan Checa se ofrecerá el pregón a cargo de la Tuna de la Facultad de Derecho de Málaga y a continuación se entregarán a las 23:30 horas, los XIX Premios del Día de la Música 2019.

Del 13 al 27 de septiembre 'Estrobo', en el Colegio de Aparejadores

Este viernes se inaugura en la Sala de Exposiciones del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos la muestra pictórica 'Estrobo', de la artista Ludmila Serra Horobec. Para esta muestra, recopila una selección de piezas realizadas con la técnica de la encáustica, en el que el estrobo es el nexo de unión con el mar, transmitiendo a través del remo la fuerza necesaria para deslizarnos sobre el crisol de colores y matices que es el mar Mediterráneo.

La exposición estará abierta hasta el próximo 27 de septiembre inclusive, en horario de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Sólo días laborables (viernes tarde cerrado, hasta el 15 de septiembre sólo mañanas).

Sábado Recreación histórica en Mijas

Mijas recordará este sábado uno de sus capítulos más singulares acontecidos durante la Guerra de la Independencia, ya que representará un episodio vivido durante el año 1810 en plena invasión napoleónica.

A diferencia de otros años, toda la actividad se concentrará en el segundo sábado del mes y no tendrá continuidad durante la jornada del domingo.

La puesta en escena se hará entre las murallas de la villa y el paseo de la Libertad. Este evento está organizado por la Asociación Histórico-Cultural Torrijos 1831 y la Asociación de Comerciantes de Mijas, entre otros colectivos.

Sábado Chanquete World Music en Nerja

El Chanquete World Music celebra este sábado en Nerja su edición número 14, con el barcelonés Macaco como cabeza de cartel. Este año se contará con la actuación también de Miguel Campello, el Canijo de Jerez, los Delinqüentes, Mala Rodríguez así como Little Pepe, Nach, LocoPlaya o Natos y Waor. Habrá actividad desde las 16.00 hasta las 06.00 horas en playa El Playazo. Las entradas cuestan a partir de 31,90 euros.

Domingo Dúo Dinámico, en concierto

Con millones de discos vendidos y un Premio Grammy a la Excelencia Musical por toda su carrera, el Dúo Dinámico celebra su 60 aniversario en el mundo de la música con una gira en la que se acompañan de sus músicos habituales y en la que interpretan sus grandes éxitos. El tour recala este domingo en el Teatro Cervantes a las 19 horas. El precio de las localidades oscila entre los 20 y los 65 euros.

Domingo Día de la Pasa en El Borge

El Borge celebra este domingo su popular Día de la Pasa, que ofrecerá degustaciones gratuitas de pasas y demostraciones de la vendimia, así como actuaciones musicales de distintos estilos. En esta XXIV edición se reinvindicará la excelencia del patrimonio agrícola y también su importante aportación a la economía provincial de este fruto. Eugenio Cabezas te cuenta más

Hasta el domingo 'Banksy, The art of protest', en La Térmica

La Térmica acoge hasta el 15 de septiembre la exposición 'Banksy, The art of protest', un montaje con el que el espacio cultural de la Diputación rompe sus propias normas. Para empezar, será la primera vez en sus seis años de vida que La Térmica mantendrá la actividad en verano. También es la primera vez que una exposición se expande hasta ocupar tres salas diferentes en el antiguo Centro Cívico, en un montaje que ofrece una selección con más de 40 piezas de Banksy arropadas por varias pieza audiovisuales, algunas de gran formato, y coronado con su propia tienda. Además, la llegada de Banksy también representa la primera exposición de La Térmica con entrada de pago (entre 9 y 5 euros).

Antonio Javier López te cuenta más sobre esta exposición

Hasta el 22 de septiembre La exposición de Lego más grande de Europa sigue en Málaga

La exposición de modelos construidos con piezas Lego más grande de Europa puede visitarse en la esquina de oro del Puerto de Málaga hasta el 22 de septiembre. La exposición se divide en doce zonas y entre las obras destaca una reproducción del Titanic a escala 1:25 construida con más de 500.000 piezas. Las entradas cuestan entre 6,50 y 9,50 euros en función del horario de visita. Juan Soto te cuenta más

Hasta el 4 de octubre Exposicion fotográfica 'Revbelados'

Tras cinco meses de trabajo, los resultados del curso básico de fotografía analógica realizado por la Sociedad Fotográfica de Málaga (SFM) ven la luz en la exposición 'Revbelados', que se exhibe en la sede de la SFM, situada en la plaza de la Merced, 1 - 1ª planta.

La exposición podrá visitarse hasta el 4 de octubre todos los martes y jueves en horario de 18 a 20 horas.

El grupo analógico de la SFM está formado por 33 socios, de los que un altísimo porcentaje participa en la muestra. En la muestra, los asistentes podrán ver imágenes sacadas con negativos de 35mm, medio formato, placas e incluso estenopeicas.

Hasta octubre Expo Experience Play again, en Estepona

El Auditorio Felipe VI de Estepona acoge la expo experience 'Play Again', a la que definen como la mayor exposición de Europa de consolas retro originales y máquinas Arcade, recomendada para usuarios a partir de seis años. Para facilitar el acceso y la diversión, se han organizado diferentes pases y sesiones diarias, con un precio de 15 euros (tres horas de sesión donde se podrá jugar a todos los juegos) y un bono diario de total acceso por 30 euros. Horarios:

- De miércoles a viernes, dos sesiones: de 16:00 a 19:00 horas y de 19:00 a 22:00 horas.

- Sábados: sesión matinal de 11:00 a 14:00 horas, dos sesiones de tarde de 16:00 a 19:00 horas y de 19:00 a 22:00 horas y sesión golfa de 22:00 a 01:00 horas.

- Domingos: sesión matinal de 11 a 14 horas, dos sesiones de tarde 16:00 a 19:00 horas y de 19:00 a 22:00 horas.

Hasta el 31 de octubre 'Abstracción', en la Sala Moreno Villa

La Sala Moreno Villa del Área de Cultura ofrece hasta el próximo 31 de octubre la muestra individual del artista malagueño Antonio Montes, que tras recorrer varios países del norte y del sur de América se afincó durante 12 años en Panamá. Se trata de una veintena piezas de técnica mixta con un marcado carácter de denuncia social y medioambiental. Entre las obras expuestas se encuentra una serie en la que la abstracción deja de ser el estilo predominante para fijarse en el cubismo. Con esta serie, el autor quiere homenajear a Picasso. La exposición 'Abstracción' se podrá visitar hasta el 31 de octubre de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 y de 18.00 a 21.00 horas. A partir del 16 de septiembre, por las tardes de 17.00 a 20.00. Sábados, domingos y festivos, cerrado. La sala Moreno Villa se encuentra en calle Merced, 1, planta primera.