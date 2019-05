El 'Big Bang' de Banksy estalla en La Térmica 01:37 La exposición de La Térmica reúne más de 40 obras de Banksy. / Félix Palacios El centro de la Diputación echa el resto en la exposición que despliega «el universo» del famoso artista callejero ANTONIO JAVIER LÓPEZ Jueves, 23 mayo 2019, 13:30

Dos ancianas, cada una en un sillón, cada una afanada con las agujas en la mano, tejiendo un jersey quién sabe si para alguno de sus nietos. Uno ofrece la inscripción 'Punks not dead' ('Los punkis no mueren') y otro lanza 'Thugs for life' (Algo así como 'Matones por la vida'). La pieza se titula 'Abuelitas' (2000) y ofrece una buena muestra del carácter crítico, combativo y algo gamberro que le ha valido a Banksy una fama planetaria espoleada por la feroz defensa de su propio anonimato. Y esa celebridad precede a 'Banksy, The art of protest', la exposición presentada este jueves en La Térmica con la ambición de desplegar «el universo» de este autor convertido en mito contemporáneo.

Para la ocasión, el centro cultural de la Diputación Provincial ha decidido echar el resto. En varios frentes. Para empezar, será la primera vez en sus seis años de vida que La Térmica mantendrá la actividad en verano. También es la primera vez que una exposición se expande hasta ocupar tres salas diferentes en el antiguo Centro Cívico, en un montaje que ofrece una selección con más de 40 piezas de Banksy arropadas por varias pieza audiovisuales, algunas de gran formato, y coronado con su propia tienda. Además, la llegada de Banksy también representa la primera exposición de La Térmica con entrada de pago (entre 9 y 5 euros).

Galería. Así es la exposición de Banksy en La Térmica. / Salvador Salas y Félix Palacios

«Estamos ante uno de los hitos de La Térmica en su corta historia», resumía este jueves el director del centro de la Diputación sobre un proyecto que podrá visitarse hasta el próximo 15 de septiembre. «Esta iniciativa nos abre un camino a exposiciones que el centro no puede producir por cuestión de recursos. Esta exposición podría haber ido a cualquier museo de arte contemporáneo del mundo», sostenía Castiel sobre la muestra que ofrece varias piezas icónicas de Banksy nunca antes expuestas en España.

Es el caso, por ejemplo, de la serie de retratos de la súper modelo Kate Moss al modo de la Marilyn Monroe de Andy Warhol que preside la segunda sala del montaje. «Queríamos no sólo hacer una exposición, sino proporcionar una experiencia cultural que ayude a entender a Banksy, su arte y el calado de su propuesta», defendía durante la presentación el comisario del proyecto, Alexander Nachkebiya, quien recordaba que todas las piezas que componen la exposición proceden de coleccionistas privados.

El agente antidisturbios con un 'smiley' por rostro, la serie protagonizada por bulldogs y el icónico billete de 10 libras con la cara de Lady Di son otras de las referencias esenciales en la sala que viene precedida por una proyección audiovisual de gran formato. El vídeo sirve para poner en contexto la obra de un artista que desde la calle ha pasado a las colecciones de diversos museos y al imaginario colectivo de un par de generaciones. «Banksy no pinta sólo en la calle. Es un artista que tiene obra urbana y obra de estudio», acotaba el comisario de la muestra que, justo, se centra en esa segunda vertiente.

Así, la exposición de La Térmica ofrece en su tercera estancia la obra más crítica y política de Banksy. Ahí está 'Napalm' (2004) que ofrece la conocida imagen de la niña vietnamita bombardeada por las tropas norteamericanas, cogida de la mano por Mickey Mouse y Ronald McDonald. O 'Aplauso' (2006), donde uno de los operarios de un portaaviones sujeta un cartel con ese mensaje. O esa 'Bomba de amor' (2003) con otra niña abrazada a un proyectil de gran formato.

De Venecia a Málaga

«La misión es sobre todo dar a conocer el arte de Banksy», reivindicaba Nachkebiya sobre el proyecto de La Térmica organizado con la colaboración de IQ Art Management y Sold Out, promotores también de la exposición titulada 'Banksy. Genuis os vandal?' que ha pasado por Moscú, San Petersburgo y Madrid con más de 600.000 visitantes. El representante de Sold Out, Rafael Jiménez, ha recordado que parte de las obras incluidas en la muestra proceden de una exposición organizada en Venecia por la que han pasado más de 200.000 visitantes. Así, Jiménez ha presentado la propuesta como «una gran aproximación al universo de Banksy» y ha añadido: «Siempre nos ha gustado mucho la ciudad y en un periodo como el verano y con una obra de tanta actualidad, mejor sitio no podíamos haber escogido».

Aludía Jiménez a la acción lanzada ayer mismo por Banksy en un vídeo donde critica la masificación turística de Venecia y que en apenas unas horas se ha convertido de nuevo en un fenómeno viral. «La Térmica se ha convertido en un referente cultural no solo en la provincia sino en toda España y ahora se convierte en un referente internacional», sostenía este jueves el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado.

Una onda expansiva global que parece alcanzar casi todo lo que toca el autor, cuyo «universo» se expande este verano en la salas de La Térmica.