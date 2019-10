Agenda de ocio Humor, música y tapas para disfrutar del fin de semana en Málaga Ruta, Colmenar y Ardales ofrecen propuestas gastronómicas este fin de semana. Los veteranos Tabletom y Tricicle actúan, Mónica Naranjo presenta su nuevo trabajo y la provincia acoge diversas fiestas ISABEL MÉNDEZ Málaga Jueves, 17 octubre 2019, 09:05

Hasta el domingo Ruta de la Tapa en Coín, Ardales y Colmenar

Este fin de semana coinciden varios eventos gastronómicos. Coín celebra hasta el domingo la séptima edición de su Ruta de la Tapa, durante la cual se podrá consumir una tapa (con un ingrediente autóctono de la localidad) y una bebida por un precio de 2,5 euros o bien optar por la propuesta de algunos bares que ofrecen un cóctel o un dulce y café en las pastelerías que participan. Se repartirán unos pasaportes para ir sellándolos en cada establecimiento donde se consuma y así los asistentes podrán participar en el sorteo de numerosos regalos. Otro de los alicientes será como cada año el trenecito que recorre la localidad y que podrán utilizar los ciudadanos de forma gratuita para desplazarse por el centro y también a la urbanización El Rodeo donde hay muchos establecimientos que participan en la ruta.

Además, en Colmenar se celebran entre el viernes y el domingo unas jornadas temáticas en torno a los Quesos de los Montes de Málaga, que estarán a la venta en puestos, pero también se podrán degustar en una ruta de la tapa por los bares y restaurantes de esta localidad de la Alta Axarquía. Paralelamente, el sábado y el domingo se celebrará Tapeando Ardales, por el cual se podrá disfrutar de una consumisión y bebida por sólo dos euros.

Del viernes al domingo Tricicle, en el Cervantes

Tricicle llega este fin de semana al Teatro Cervantes con su espectáculo 'Hits', que ofrece lo mejor del humor del trío catalán. Serán cien minutos llenos de gags para deleitar al espectador. Los pases serán el viernes a las 20 horas y el sábado a las 18 y 21. El domingo, a las 18 horas. El precio de las entradas oscila entre los 12 y los 36 euros.

Hasa el sábado 'Resistencia y sumisión', en el Echegaray

Dietrich Bonhoeffer fue uno de los pensadores más importantes del siglo XX. Por intentar salvar a otros, pasó sus últimos años arrestado en un campo de concentración acusado de conspirar contra Hitler, y acabó muriendo en la horca a los 39 años. 'Resistencia y sumisión', que se representa en el Echegaray hasta este sábado, trata de representar el cautiverio que pasó Bonhoeffer en el campo de concentración de Flossenbürg, donde fue asesinado el 9 de abril de 1945. Allí redactó una serie de cartas y escritos que su compañero, y quizá gran amor de vida, Eberhard Bethge, recogió en el libro Resistencia y sumisión.

Las funciones son el jueves y viernes a las 20 horas y el sábado a las 19 y 21. Las entradas cuestan 15 euros (el jueves hay 2x1). Regina Sotorrío te cuenta más sobre esta representación, cuyos textos son de Alejandro Simón Partal.

Del viernes al domingo Celebra Málaga, en el Palacio de Ferias

Lo último en el sector nupcial y de ceremonia se congregará este fin de semana en el Palacio de Congresos de Málaga, que acoge una nueva edición de Celebra Málaga. En esta ocasión se darán cita más de 130 proveedores especializados en productos y servicios para todo tipo de celebraciones. Entre las novedades de este año destaca el certamen 'Premio Creadores Noveles Celebra Málaga', una iniciativa para dar visibilidad y reconocer el trabajo de diseñadores y diseñadoras que están despuntando en el ámbito de la moda nupcial. En total, serán una veintena los participantes que mostrarán sus creaciones en la tarde del viernes 18, en la que además se dará a conocer al ganador o ganadora, quien podrá adquirir telas de la firma Ribes & Casals por valor de 1.000 euros, tres meses de formación en estilismo y moda de la mano de DNI Make Up -con un valor estimado similar-, así como la oportunidad de participar en la pasarela de Celebra Málaga 2020.

Otra de las novedades de esta edición será la 'Zona DIY', un espacio promovido por Promálaga La Brecha que hace referencia al concepto inglés 'Do it yourself' (hazlo tú mismo), fundamentado en una tendencia de aprendizaje a través de la experiencia personal y la autonomía en el proceso creativo. De esta forma, durante los tres días de celebración, los asistentes que se inscriban podrán disfrutar de los distintos talleres artesanales de la mano de Isiwax -elaboración de velas tematizadas como recordatorio para eventos- y Scrappiel.

El salón abrirá sus puertas el viernes 18 de 16.00 a 21.00 horas. Continuará el sábado 19 y el domingo 20 de 11.00 a 21.00 horas. La programación de la jornada inaugural arrancará con el Premio Creadores Noveles a las 17.30 horas.

Viernes y sábado Feria 'A todo queso' en Marbella

Treinta queserías se reúnen este fin de semana en Marbella, que acoge la feria 'A todo queso'. Se inspira en la ya clásica feria del queso 'Cheese', que organiza cada año la asociación internacional para la defensa de los alimentos y la gastronomía tradicional Slow Food en la localidad de Bra, y aspira a consolidarse como un referente dentro del mundo del queso artesano. El festival, organizado por Origen y Marbella All Stars con la colaboración de Sabor a Málaga y el Ayuntamiento de Marbella, arrancará con un prólogo el día 17 de octubre, reservado a profesionales de la restauración y queserías, que se centrará en la formación y en la presentación de las propuestas de los queseros a cocineros ejecutivos, directores y jefes de compras de los hoteles y restaurantes más importantes de Málaga y Andalucía. Esperanza Peláez te cuenta más

Viernes Concierto en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos

El Salón de Actos del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga acoge este viernes su Concierto de Otoño, que correrá a cargo de Jitterbug Jazz Group. La formación musical, integrada por Eloy Antonelli, al contrabajo, Raquel Pelayo, al piano y voz, Francisco Palomo, a la percusión, armónica cromática y clarinete, y acompañados en esta ocasión por la impresionante voz de Belle McNulty como solista, presenta una propuesta de música de jazz en vivo muy variada y amena para el público, con un repertorio centrado en el Jazz, pero que incluye diversos estilos musicales como el Blues, la Bossa Nova, el Jazz Moderno y Baladas. Como todos los conciertos de temporada que acoge el Salón de Actos del Colegio de Aparejadores de Málaga (Calle República Argentina, 18), el Concierto de Otoño es un acto abierto de entrada libre, hasta completar aforo.

Sábado Tabletom, en concierto

El incombustible grupo malagueño Tabletom vuelve a la escena musical con su gira 40 años de rock para presentar su último trabajo, 'Luna de mayo'. Será este sábado a las 22 horas en La Cochera Cabaret. Las entradas cuestan 15 euros en taquilla, 12 si se adquieren de manera anticipada.

Los hermanos Perico y Pepillo Ramírez, siguen en la brecha con una banda renovada y un gran directo en el que siguen combinando géneros tan dispares como el jazz, el rock, el reggae, el blues o el flamenco.

Sábado y domingo 'Neón', en el Teatro Cánovas

'Neón' es un espectáculo creado específicamente para público infantil en el que confluyen tres elementos fundamentales: el circo, la música en directo y la luz. La propuesta de Truca Circus y los elementos circenses de los que se sirve: rueda cyr, hula hops, manipulación de objetos, acrobacia y clown supone para los jóvenes espectadores un espectáculo sensorial y poético fascinante. Las funciones en el Teatro Cánovas son el sábado a las 18.30 horas y el domingo a las 12. El precio de las entradas es de 12 euros.

Sábado Mónica Naranjo, en concierto

Mónica Naranjo presenta su renacimiento en Málaga. Después de 25 años sobre los escenarios, la cantante ha querido hacer balance de su carrera y ha publicado un disco titulado 'Renaissance' en el que recorre toda su discografía y que incluye colaboraciones, duetos, grabaciones inéditas y versiones en directo a piano y voz. Un trabajo que presenta en una gira de conciertos que pasará por cuatro ciudades españolas y que este sábabado recala en el Palacio de Deportes de la capital, como destaca Rafael Cortés. La artista protagonizó su debut en 1984 y ahora, tras once discos publicados, vuelve a los escenarios para repasar sus grandes composiciones. El concierto en el Martín Carpena empezará a las 22.00 horas. Las entradas pueden adquirirse desde 38,50 euros.

Hasta el domingo Fiestas patronales en Benamocarra y San Pedro

Durante este fin de semana se celebran las dos últimas ferias patronales del año en la provincia de Málaga. Por un lado, el núcleo marbellí de San Pedro de Alcántara celebra desde el martes sus fiestas en honor al santo que le da nombre, cuyo día será mañana sábado. Durante la jornada la imagen del patrón saldrá en procesión por las calles de esta villa, según destaca Javier Almellones.

Por su parte, la localidad axárquica de Benamocarra celebra desde el jueves las Fiestas del Santo Cristo de la Salud. Su imagen, muy venerada en la comarca, saldrá en procesión la noche del domingo para poner el broche final a esta feria.

Este fin de semana Batalla La Puente en Montejaque

El pueblo de Montejaque vivió el 20 de octubre de 1810 uno de los episodios bélicos más notables de la Guerra de la Independencia en la Serranía de Ronda, la hoy conocida como la Batalla La Puente, que se recordará y recreará a lo largo de este fin de semana.

Dicho enfrentamiento bélico se hizo bajo el liderazgo de José Aguilar, que tuvo la habilidad de reunir guerrilleros de distintos puntos de la comarca. Así se consiguió expulsar a los soldados franceses, a pesar de que éstos estaban mejor equipados y formados para la batalla.

Esta cita con la historia toma en esta edición, la décima, un nuevo impulso, con algunas novedades, según destaca Javier Almellones. Entre ellas, vecinos y visitantes podrán ver en las distintas puestas en escenas un mayor protagonismo femenino. La fiesta arrancará el viernes con el pregón de Belén Moreno, si bien será el sábado y el domingo cuando tengan lugar las distintas puestas en escena y otras actividades, como música en vivo y juegos populares.

Sábado Cuentacuentos 'El genio de la lámpara'

El Museo Interactivo de la Música invita a disfrutar este sábado del cuentacuentos 'Las mil y una noches', en una gran aventura protagonizada por un divertido y alocado genio, capaz de convertir los deseos en realidad. La actividad, recomendada para niños a partir de 2 años, comenzará a las 12 horas. Las entradas cuestan 5 euros e incluyen además la visita al museo.

Domingo Los 3 cerditos

La compañía Jabetín Teatro vuelve a invitar este domingo a disfrutar de un espectáculo en familia: el clásico Los tres cerditos, que se representará a partir de las 12 horas en La Cochera Cabaret. Las entradas cuestan 8 euros.

Domingo Concurso benéfico de paellas en Rincón de la Victoria

Rincón de la Victoria celebra est domingo el VI Concurso Benéfico de Paellas a favor de los programas de ayuda a las mujeres que sufren Cáncer de Mama puestos en marcha por parte de la Asociación de Mujeres de Rincón de la Victoria (AMUAXA), la Asociación de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama (ASAMMA), y la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (FMAEC). A las 14.00 horas está prevista la degustación de platos de paella con un precio de tres euros, y que se prevé que reparta entre 80 y 100 kilos de arroz. Además, también se instalará una barra solidaria con bebidas y aperitivos a precios populares y por la tarde habrá actuaciones y otras actividades. Para más detalles, ver aquí.

Domingo Cuentacuentos 'Hawaii'

El Museo Interactivo de la Música invita a disfrutar este domingo del cuentacuentos 'Hawaii', en el que se descubrirán los misterios del mayor océano de la Tierra, acompañados de una intrépida niña que les canta a sus sueños. La actividad, recomendada para niños a partir de 2 años, comenzará a las 12 horas. Las entradas cuestan 5 euros e incluyen además la visita al museo.

Domingo Visita gratis al Museo de la Música

El MIMMA organiza una serie de visitas didácticas a su colección a través de las cuales las familias, acompañadas de un educador/a, realizarán una visita por las diferentes salas del museo y se acercarán al mundo de la música. Esta finalizará en las salas Please Play, donde podrán tocar diferentes instrumentos. La actividad forma parte del programa Living Lab Kids, que se realiza en el MIMMA gracias a la colaboración de Fundación Unicaja y del Club de amigos del MIMMA.

La entrada es gratuita, previa inscripción el lunes de la semana que se imparte la visita didáctica, ya que el aforo está limitado a 20 personas. Está dirigida a niños de seis años en adelante.

Hasta este mes Expo Experience Play again, en Estepona

El Auditorio Felipe VI de Estepona acoge la expo experience 'Play Again', a la que definen como la mayor exposición de Europa de consolas retro originales y máquinas Arcade, recomendada para usuarios a partir de seis años. Para facilitar el acceso y la diversión, se han organizado diferentes pases y sesiones diarias, con un precio de 15 euros (tres horas de sesión donde se podrá jugar a todos los juegos) y un bono diario de total acceso por 30 euros. Horarios:

- De miércoles a viernes, dos sesiones: de 16:00 a 19:00 horas y de 19:00 a 22:00 horas.

- Sábados: sesión matinal de 11:00 a 14:00 horas, dos sesiones de tarde de 16:00 a 19:00 horas y de 19:00 a 22:00 horas y sesión golfa de 22:00 a 01:00 horas.

- Domingos: sesión matinal de 11 a 14 horas, dos sesiones de tarde 16:00 a 19:00 horas y de 19:00 a 22:00 horas.

Hasta el 31 de octubre 'Abstracción', en la Sala Moreno Villa

La Sala Moreno Villa del Área de Cultura ofrece hasta el próximo 31 de octubre la muestra individual del artista malagueño Antonio Montes, que tras recorrer varios países del norte y del sur de América se afincó durante 12 años en Panamá. Se trata de una veintena piezas de técnica mixta con un marcado carácter de denuncia social y medioambiental. Entre las obras expuestas se encuentra una serie en la que la abstracción deja de ser el estilo predominante para fijarse en el cubismo. Con esta serie, el autor quiere homenajear a Picasso. La exposición 'Abstracción' se podrá visitar hasta el 31 de octubre de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 y de 18.00 a 21.00 horas. A partir del 16 de septiembre, por las tardes de 17.00 a 20.00. Sábados, domingos y festivos, cerrado. La sala Moreno Villa se encuentra en calle Merced, 1, planta primera.

Hasta el 1 de noviembre Exposición de Manuel Castillo en la Sala Italcable

La Sala Italcable acoge hasta el 1 de noviembre la exposición 'Desde Cero', la primera muestra pictórica de Manuel Castillo. En ella se podrán ver diversas series de acrílicos sobre tela y papel que, a través de expresionismo abstracto e informalista, muestran casas, paisajes, océanos y otras formas de una manera enigmática a la vez que profunda. Se podrá visitar hasta el 1 de noviembre de 8.00 a 15.00 y de 16.30 a 18.30 horas, de lunes a viernes, y los sábados, de 10.00 a 14.00 horas, en la Sala Italcable (Sede de la universidad Internacional de Andalucía, UNIA), y está realizada con la colaboración de la Fundación Unicaja y la propia UNIA.

En esta exposición, comisariada por RoutArt, se presentan las piezas que suponen la primera experiencia expositiva de Manuel Castillo, periodista y director de SUR. Un total 24 obras que nacen de la necesidad del artista de afrontar un cambio vital que arrancó hace 25 meses. Según el autor de las obras, éstas no son el fin de este proceso, sino un camino subversivo hacia al descubrimiento personal. Para saber más, ver aquí

Hasta el 3 de noviembre Exposición de Playmobil en Ronda

La exposición con clicks sobre la expedición de Magallanes y Elcano se traslada a Ronda hasta el 3 de noviembre. Se podrá visitar en el Círculo De Artistas (casino De Ronda) en la Plaza del Socorro, de 16:30 a 20:30 horas de lunes a viernes, y los fines de semana y festivos de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 horas.

El precio de la entrada es de 2 euros, que se destinarán al proyecto solidario de la Hermandad de Los Gitanos de Ronda. Los menores de 4 años entran gratis.

Hasta el 24 de noviembre La exposición de Lego más grande de Europa continúa en Málaga

La exposición de modelos construidos con piezas Lego más grande de Europa continuará más tiempo en la esquina de oro del Puerto de Málaga, ya que se ha ampliado hasta el próximo 24 de noviembre. La exposición se divide en doce zonas y entre las obras destaca una reproducción del Titanic a escala 1:25 construida con más de 500.000 piezas. Las entradas cuestan entre 6,50 y 9,50 euros en función del horario de visita. Juan Soto te cuenta más