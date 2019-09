El universo Lego seguirá en Muelle Uno hasta el 24 de noviembre La muestra -la más grande de estas piezas de Europa- prolonga su estancia en Málaga dos meses SUR Martes, 17 septiembre 2019, 13:38

Dos meses. Es la prórroga para los rezagados. La exposición de figuras de Lego más grande de Europa amplía su estancia en la 'esquina de oro' del Muelle Uno. Sus organizadores han anunciado este martes que se quedan dos meses más en la ciudad. Así, aunque inicialmente la muestra estaba programada hasta el próximo 22 de septiembre, finalmente podrá visitarse hasta el 24 de noviembre.

Y es que la exposición temporal ha tenido una gran acogida en Málaga desde su llegada. Se trata de un espacio dividido en 12 zonas con más de 100 maquetas en los 1.100 metros cuadrados que ocupa su superficie. En ella se puede encontrar de todo: desde una réplica del Titanic de 11 metros y más de 500.000 piezas Lego, hasta la figura a tamaño real (2,72 metros) de Robert Pershing Wadlow, el hombre más alto del mundo que falleció en 1940 con tan sólo 22 años.

Además, en la muestra hay espacio para todos, y no sólo los niños se pueden divertir dentro. Paisajes de invierno, la máquina voladora de Leonardo Da Vinci que puede accionar uno mismo, el campo de juego de Quidditch de las películas de Harry Potter, un hierático Copérnico a tamaño real, la representación del cuerpo humano (aparato digestivo, corazón o cerebro), el viejo oeste con la mina, la cárcel o la cantina. Como adelantábamos, todo tiene cabida en esta exposición; no hay un hueco que no ocupe una asombrosa figura a la que hay que prestar toda la atención posible para que no se escape ningún detalle, como por ejemplo el mundo de J.R.R. Tolkien y la trilogía del El Señor de los Anillos, a la que hay que estar atento para encontrar a los protagonistas. Niños ilusionados se acercaban con sus padres a buscar a 'Gollum', un reto que les proponía su progenitor y que se mostraba algo complicado de resolver. También, la Estatua de la Libertad, un mapa de la Unión Europea interactivo en el que, accionando un botón, se podían conocer los países que pertenecían a la OTAN, a la UE o al G6,o la Ópera de Sidney.

Los aficionados al fútbol o al cine también tienen su hueco con las réplicas del estado del Camp Nou de Barcelona o el Santiago Bernabéu de Madrid, con la nave 'Destructo Estelar' de la película Star Wars hecha con 60.000 piezas Lego o la figura de Thor y el Capitán América realizadas con 80.000 y 75.000 piezas, respectivamente. Y la muestra no se termina aquí: los valientes que quieran probar ellos mismos a construir una figura con piezas de Lego podrán hacerlo en un espacio, el 'Fun Park', en el que se puede dejar volar la imaginación.

La exposición puede visitarse a partir de las 11.00 hasta las 21.00 horas. La entrada tiene un precio de 6,50 euros por persona (si se compra de 11 a 15 horas). En horario de tarde, entre las 15 y las 21.00 horas, el precio sube a 9,50 euros. También disponen de tarifa reducida para grupos de al menos cuatro personas con un máximo de dos adultos entre ellos: 7,50 euros.