'Resistencia y sumisión' ilumina el cautiverio de Dietrich Bonhoeffer en el Echegaray

El actor Alejandro Morales ocupa toda la escena. Él, vestido con ropa holgada que evidencia su delgadez, y una silla. No hay más, aunque solo en apariencia. La luz toma cuerpo en esta función como un compañero más de reparto con un sentido real y otro metafórico: 'Resistencia y sumisión' da luz al cautiverio de Dietrich Bonhoeffer. El teólogo y filósofo alemán derriba con sus palabras los muros de la celda en la que le encarcelaron los nazis en el monólogo que firma Alejandro Simón Partal y que dirige Sigfrid Monleón para Factoría Echegaray. Una obra que el 8 de octubre abre la temporada de la productora municipal y que estos días se ensaya sobre el escenario.

Sigfrid Monleón está pendiente de cada movimiento del actor, de la caída de los ojos, de la postura de su cuerpo, de sus manos... «En un monólogo son todos primeros planos, cada gesto tiene un valor amplificado», apostilla el también cineasta (Biznaga de Oro con 'La isla del holandés' en el Festival de Málaga 2001) junto a Simón Partal. No es habitual que el autor presencie el ensayo, que sea testigo de cómo el texto que escribió se manipula, corta y pega para llevarlo a la escena. Pero este caso es diferente, es un «experimento» para Monleón, un «aprendizaje» para Simón Partal que ha aceptado ser ayudante de dirección en esta propuesta.

En detalle La obra 'Resistencia y sumisión' de Alejandro Simón Partal. Actor Alejandro Morales. Director Sigfrid Monleón. Lugar Teatro Echegaray. Fechas Del 8 al 19 de octubre. Entradas 15 euros. Martes, miércoles y jueves 2x1.

El poeta malagueño llevaba tiempo indagando en la figura de Dietrich Bonhoeffer. «Leyendo sus cartas vi que había pulso y mimbres dramáticos importantes que no habían sido llevados a la escena todavía», cuenta. Su monólogo se presenta como un «texto paralelo» a lo que el filósofo escribió durante su encierro. Partiendo de sus palabras, Simón Partal lleva a Dietrich Bonhoeffer hacia otro lugar que le interesa más. No ahonda en el cautiverio nazi, en el sufrimiento de un hombre privado de libertad (que acaba siendo ejecutado), sino que aborda los temas «más tangentes y cercanos al ser humano: la esperanza, la bondad, el deseo y la fe».

En su estreno teatral, Simón Partal recurre a su esencia poética, a una actitud ante la escritura donde la luz gana a la oscuridad. Para él, las cartas que Dietrich Bonhoeffer dejó hablan de amor hacia su compañero y amigo Eberhard Bethge. «Ese deseo era el que le movía para intentar salir del cautiverio y reencontrarse con su amigo», cuenta. En aquellos años 40 no podía ser explícito en sus declaraciones, por eso esta versión de 'Resistencia y sumisión' se puede entender como el texto contemporáneo «que en ese momento no pudo ser».

«Lo bonito de la obra es toda la luz que puede haber dentro de un hombre», reflexiona el director. Pese al destino trágico, la belleza no se muere dentro de él. «En esa clausura, él es capaz de superar las paredes y hacernos ver cómo es le mundo. Y nos lo hace escuchar«, apunta Monleón.

Tras ver la función, el sentimiento no es de pena por la barbarie nazi. El reto es que el público salga del Echegaray «con la convicción de que la vida merece ser vivida, que no hay nada mejor que estar vivo». Porque la palabra sumisión no significa aquí sometimiento, «sino recogimiento, dar un paso atrás para poder observar la manifestación del mundo y de la naturaleza».

Aunque sin un fin historicista ni político, la obra también se presta a una lectura actual en una época en la que «se repiten ciertas conductas». Como la «intolerancia, el racismo, la exclusión, la opresión...», enumera el director. Una vez más el pasado –y el teatro– sirve para mandar un mensaje al presente.